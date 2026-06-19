国民的アイドルに急成長！F/ACEの福原多聞くん！累計350部突破『多聞くん今どっち！？』が「花とゆめ＋」にて3巻無料キャンペーン実施中！

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人気爆発中！累計350部突破『多聞くん今どっち！？』が「花とゆめ＋」にて、6/19(金)12：00～7/2(木)23：59まで「３巻無料」キャンペーン実施中！

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最新HC『多聞くん今どっち！？』16巻発売中！

【『多聞くん今どっち！？』あらすじ】

木下うたげは大人気アイドル・F/ACEの福原多聞くん推しの高校生。 ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？ 「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」 どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？ オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！

『多聞くん今どっち！？』作品ページはこちら！

https://hanayume.com/series/c8751169f185f

コミックス情報

多聞くん今どっち！？ 16

■著者名： 師走ゆき

■ISBNコード：9784592225843

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

■発売日：2026.6.19

ついについに、うたげへの告白を決意する多聞！

そんな中、F/ACEは紅白に出演。

生ける伝説、X-ReaLとのコラボステージはどうなる!?

F/ACEが最大の舞台に挑む16巻！

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アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！

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