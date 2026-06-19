連載15年目突入の『スキップ・ビート！』が「花とゆめ＋」にて5巻無料キャンペーン実施中！
株式会社白泉社
(C)︎仲村佳樹／白泉社
「花とゆめ＋」はこちら！ https://hanayume.com(https://hanayume.com/)
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連載15年目突入の『スキップ・ビート！』が「花とゆめ＋」にて、6/19(金)12：00～7/2(木)23：59まで「5巻無料」キャンペーン実施中！
（会員限定で無料になる話も含まれます）
最新HC『スキップ・ビート！』53巻発売中！
【あらすじ】
お洒落ひとつせず、日々バイトに精出す少女・キョーコの秘密。
それは、幼なじみで最近人気の歌手・不破尚と暮らしていること☆
だが、彼に逢いたい一心で潜り込んだTV局で耳にした衝撃の事実は…!?
華麗なるShow-Bizチャレンジ!!
作品は「花とゆめ＋」から！
https://hanayume.com/series/2e1e6afebbd3a
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※対象話に限ります。
アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！
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