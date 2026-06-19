連載15年目突入の『スキップ・ビート！』が「花とゆめ＋」にて5巻無料キャンペーン実施中！

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連載15年目突入の『スキップ・ビート！』が「花とゆめ＋」にて、6/19(金)12：00～7/2(木)23：59まで「5巻無料」キャンペーン実施中！

（会員限定で無料になる話も含まれます）

最新HC『スキップ・ビート！』53巻発売中！

【あらすじ】

お洒落ひとつせず、日々バイトに精出す少女・キョーコの秘密。

それは、幼なじみで最近人気の歌手・不破尚と暮らしていること☆

だが、彼に逢いたい一心で潜り込んだTV局で耳にした衝撃の事実は…!?

華麗なるShow-Bizチャレンジ!!

作品は「花とゆめ＋」から！

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※対象話に限ります。

アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！

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