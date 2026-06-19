『ザ・クロウ』Blu-ray&DVDが2026年10月7日(水)より発売決定！

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愛は 怒りの形をしている

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★主演を務めたのは、北欧の“最強”俳優一家・スカルスガルド家の四男 ビル・スカルスガルド。『デッドプール2』や『エターナルズ』、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』などのハリウッド大作への出演を通し、次世代アクション・スターとしての地位を確立した彼が、本作でもその肉体美と圧倒的な迫力のアクションを披露し、新しいダークヒーロー像を堂々と体現した。ヒロインには今年グラミー賞にノミネートされたアーティストのFKAツイッグス。

★メガホンを取ったのは、士郎正宗の傑作マンガ『攻殻機動隊』のハリウッド実写化作品『ゴースト・イン・ザ・シェル』で脚光を浴びたルパート・サンダーズ。長編監督三作目ながら、カルト的な人気を誇る『クロウ／飛翔伝説』のプロデューサー エドワード・Ｒ・プレスマンを含む豪華製作陣がその才能を認め、正統リブート作品の監督としての大役を命じられた。愛を奪われた男の血で綴られたラブストーリーが、血と死体が積み重なる地獄へと変貌する。容赦なき復讐譚、その結末を目撃せよ。

▼『ザ・クロウ』Blu-ray＆DVD 商品情報

■発売日

2026年10月7日（水）

■価格

Blu-ray＆DVD：6,160円（税込）

■特典

【映像特典】

・予告篇

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

▼『ザ・クロウ』作品情報

■ストーリー

奪われた魂が、男を覚醒させる―

恵まれない家庭環境に育ち、非行を繰り返す青年エリック。彼は、更生施設で同じく暗い過去を持つ女性シェリーと出会う。瞬く間に燃えるような恋に落ちた彼らは脱走を成功させ、誰も知らない場所で二人だけの時間を過ごすうちに、お互いの中に生きる意味を見出して深く愛し合っていくのだった。しかし、謎の組織が隠れ家を襲撃し、二人は惨殺されてしまう。やがて命を落

としたエリックの怨念に引き寄せられるように、彼の魂の下へ死の国の使者であるカラスが現れ、“復讐のための力を持って生き返る代わりに、目的を遂げた後は魂を永遠に捧げる”という取引を持ち掛ける。激しい憎悪に駆られたエリックはこれを承諾して蘇り、シェリーを凌辱した組織を滅ぼすことを強く誓って夜の闇へと飛び出していくのだった。

■キャスト

ビル・スカルスガルド

FKAツイッグス

ダニー・ヒューストン

■スタッフ

監督：パート・サンダーズ

音楽：フォルカー・バーテルマン

撮影：スティーヴ・アニス

編集：クリス・ディケンズ、ニール・スミス

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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