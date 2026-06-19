1983年、『竜二』公開後、急逝した金子正次が、死の直前の病床で書いた遺稿の映画化『ちょうちん　デジタルリマスター版』Blu-rayが2026年10月7日（水）に発売決定！

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金子正次がこの世に遺した最期の一作 新宿の夜闇に男の生き様が揺らめく―。

■伝説的映画『竜二』の金子正次が遺した脚本。映画化を熱望した彼の遺志を継ぎ、完成させた魂の一作。

■オリジナルネガ原版をデジタル化、梶間俊一監督監修のもとレストア・カラコレにより蘇ったデジタルリマスター完全版。

■ディスク未発売、初のBD化。

■映画初主演の陣内孝則が硬派なヤクザ役を好演し、第30回ブルーリボン賞・主演男優賞ほか、国内の映画賞を席巻。「チ・ン・ピ・ラ」に続き、二度目の金子正次作品の石田えり、元おニャン子クラブの新田恵利、本作が映画デビューとなった渡辺正行ほか、小林稔侍、内藤剛志、原田芳雄、加賀まりこ、余貴美子など豪華俳優陣が脇を固める。

■『竜二』を再映画化した『RYUJI 竜二』（主演：柳楽優弥 2026/10/30公開）に合わせてリリース。

▼『ちょうちん デジタルリマスター版』作品情報

【キャスト】

陣内孝則

石田えり

新田恵利

渡辺正行

小沢仁志

小林稔侍

内藤剛志

加賀まりこ

原田芳雄

【スタッフ】

監督：梶間俊一

原作・脚本：金子正次

脚本：塙五郎

製作：櫻井五郎・元村武・大谷晴通

撮影：鈴木達夫

美術：桑名忠之

録音：上田武志

照明：水野研一

音楽：エヴァン・ルーリー

【ストーリー】

東京・新宿。三東会の組員、村田千秋（陣内孝則）は、ある夜、ホステスの新子（石田えり）とその息子に出会い、親しくなる。千秋は新子の元夫もヤクザものであり、数年前に殺されたことを知る。そんな折、千秋は光陽銀行から3000万円の大金を融資させるという大仕事を成功させ、念願叶って自身の事務所を開く。しかし、彼を蝕む運命はそれを許さなかった…。

▼『ちょうちん デジタルリマスター版』Blu-ray 商品情報

【発売日】

2026年10月7日(水)

【価格】

6,600円(税込)

【映像特典】

劇場予告編

発売元：中央映画貿易株式会社

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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