【新キャラクター登場！】「新潮文庫の100冊」フェア、6月下旬よりスタート！　50周年を記念して、新たな企画が続々登場します。

株式会社新潮社

【１】新キャラクター「ヨムム」登場！

【２】全国本屋パーティー「本パ」開催決定！

【３】小川哲、町田そのこ、宮島未奈、50周年記念アンソロジー。豪華新刊ラインナップ！

【４】『幸福について』『人生論ノート』不朽の名作が新装版に！

【５】毎年大好評のプレミアムカバー、今年はあのマーク入り！

【６】必ずもらえるしおりは全4種！ どの顔のヨムムにしよう！？

【７】フェア小冊子も出来ました！ そして『0冊目の本』が新登場！

【１】新キャラクター「ヨムム」登場！

新キャラクター「ヨムム」

新潮文庫のキャラクターが新しくなりました。その名も「ヨムム」。

ヨムムは、本の世界をめぐる不思議な旅人。むくむくの体に、あふれる好奇心がぎゅっと詰まっています。おともの太陽と雲は、あるときは明かり、あるときは日除けとなってヨムムの読書を助けてくれます。

「ホン・ボヤージュ！」の合言葉で、ヨムムと一緒に本の世界を旅しましょう。

【２】全国本屋パーティー「本パ」開催決定！

この夏、全国の本屋さんで何かが起きる――！

書店によく行く方もそうでない方も、思わず足を運びたくなる、斬新で魅力的な体験をご用意します。

読書と相性抜群の特別なパートナーとともに、「本パ」を彩るさまざまなコラボレーションを進行中。

続報をお待ちください！

【３】小川哲、町田そのこ、宮島未奈、50周年記念アンソロジー。豪華新刊ラインナップ！

左から『あなたはここにいなくとも』『成瀬は信じた道をいく』『プレゼント』『君が手にするはずだった黄金について』

「新潮文庫の100冊」フェアの新刊は6月24日（水）発売です。超豪華ラインナップでお届けします。

1. 小川哲『君が手にするはずだった黄金について』

「あなたの人生を円グラフで表現してください」大学院生の僕は、エントリーシートを書くのをやめて、小説というフィクションを書き始める。青山の占い師、80億円を運用する自称凄腕トレーダー、偽ロレックスを腕に巻く漫画家。小説家・小川哲が遭遇する怪しげな人物たちの末路……。成功への渇望と満たされぬ承認欲求の果ての嘘と真実を描いた、傑作連作短編集。後日譚「革命前夜」を収録。

2. 町田そのこ『あなたはここにいなくとも』

ごめんなさいも、ありがとうも、大切な人にこそ言えなかったのは──。恋人に紹介できない家族、会社でのいじめによる対人恐怖、人間関係をリセットしたくなる衝動、わきまえていたはずだった不倫、ずっと側にいると思っていた幼馴染との別れ……。後悔とその先の人生にあたたかな救済をもたらす全5編。デビュー作「カメルーンの青い魚」と同時期に書かれた幻の短編「くろい穴」収録。

3. 宮島未奈『成瀬は信じた道をいく』

我が道を突き進む成瀬あかりの人生は、今日も誰かと交差する。お笑いコンビ「ゼゼカラ」ファンの小学生、娘の大学受験を見守る父、バイト先に現れたクレーマー、観光大使になるべくして生まれた女子大生。個性豊かな面々が新たな成瀬あかり史に名を刻むなか、幼馴染の島崎が故郷に帰ると、成瀬が書き置きを残して失踪しており……。最高の主人公が再び登場する2024年本屋大賞受賞作続編！

4. 伊坂幸太郎、江國香織、恩田陸、梨木香歩、町田そのこ、宮部みゆき、米澤穂信『プレゼント』

これはこれまで小説を愛してきてくれた人へ、そしてこれから小説の世界に一歩踏み出す人へ贈るプレゼント。何気なく読んだ物語が、ふと目にした一行が、意外な言葉ひとつが、人生を大きく変えるかもしれない。現代を代表する7人の作家が「夏」をテーマに書き下ろした、驚きと切なさ、怖さと美しさ、何よりとびきりの面白さを詰め込んだ奇跡の一冊。さぁ、あなたの人生に小説という選択肢を。

【４】『幸福について』『人生論ノート』不朽の名作が新装版に！

左から『幸福について―人生論―』『人生論ノート』

1950年代に新潮文庫から刊行されて以来、ロングセラーとして読まれ続けている名作が、新装版になりました。軽やかで洗練されたカバーにご注目ください。

1. アルトゥール・ショーペンハウアー著 橋本文夫訳『幸福について―人生論―』

2. 三木清『人生論ノート』

【５】毎年大好評のプレミアムカバー、今年はあのマーク入り！

毎年ご好評をいただいている限定プレミアムカバーを今年もお届けいたします。フェア50周年を記念して、新潮文庫のシンボルマークの「ぶどう」を箔押し！プレミアムカバー初登場の作品も。

気になる作品名の発表は6月20日（土）、新潮文庫のXにて公開予定です。シックで美しいカバーをぜひ書店店頭でごらんになってみてください。

【６】必ずもらえるしおりは全4種！ どの顔のヨムムにしよう！？

新キャラクター「ヨムム」しおり全4種

毎年ご好評いただいているしおりは、「はじめまして」のご挨拶を兼ねて、喜怒哀楽、さまざまな表情を浮かべるヨムムしおりをご用意しました。フェア対象書名を1冊ご購入につき1点プレゼント。ぜひ全種類コンプリートにトライしていただけたら、嬉しい限りです。

【７】フェア小冊子も出来ました！ そして『0冊目の本』が新登場！

フェア小冊子

「新潮文庫の100冊」小冊子も、6月下旬より書店店頭にて配布いたします。

新刊、既刊のご紹介はもちろん、50年間のフェアの歩みを振り返るコーナーや、文豪W杯の代表選手を決める特別企画など、読み物ページにもご注目ください。

そして、今年誕生したのが『0冊目の本』。読書が身近になる、気軽に楽しめる「体験型の本」です。

瀬尾まいこ『0冊目の本』

「本を読みたいけれど、何を読めばいいの？ どう読めばいいの？」そんな声を受け、この本は生まれました。ページをめくると、大きな文字、かわいいイラスト、さらには休憩スペースまで。読書を楽しむヒントが盛りだくさんです。収録作の「今、ぼくの70ページ」は瀬尾まいこさんの書き下ろし短編小説。中学生の育生と妹の育子の物語です。巻末には次に読む本を気分で選べる「おすすめ本紹介」も。

全国の中学校、高校に無料配布のほか、電子書籍版は各電子書店にて無料でダウンロードが可能です。（6月22日より配信予定）

※書店店頭での配布はありません。

詳細はこちら！ :https://100satsu.com/