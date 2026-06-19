「鹿楓堂よついろ日和」ミュージカル、全キャスト・公演スケジュール決定！開催中のバンチ展では『鹿楓堂よついろ日和』原作特設コーナーも

株式会社新潮社

今秋上演されるミュージカル「鹿楓堂よついろ日和」の全キャストが決定。あわせて公演スケジュールやチケット販売スケジュール、アフタートークショーも決定いたしました。

コミックバンチKaiにて連載中の人気漫画『鹿楓堂よついろ日和』（著・清水ユウ）。

今秋、脚本・元吉庸泰、作曲・西寿菜、演出・原田優一によりミュージカル化される本作の全キャストが決定いたしました。公演は東京・CBGKシブゲキ!!にて上演されます。

脚本・元吉庸泰

作曲・西寿菜

演出・原田優一

出演は、スイ役に二葉要、ときたか役に平野良、椿役に内藤大希、グレ役に宇野結也、スイの双子の兄の八京役に二葉勇、角崎役に松永一哉。

さらに畠中洋、井坂茜、冨川智加、矢島美音、宮島朋宏、中野太一が公演を支えます。

二葉要

平野良

宇野結也

二葉勇

松永一哉

井坂茜

冨川智加

矢島美音

宮島朋宏

中野太一

内藤大希

畠中洋

公演スケジュール

公演期間：2026年10月16日（金）～10月25日（日）

全13ステージを予定しております。

10月16日（金） 18:00開場 18:30開演

10月17日（土） 12:00開場 12:30開演／17:00開場 17:30開演

10月18日（日） 12:00開場 12:30開演

10月19日（月） 13:30開場 14:00開演

10月20日（火） 休演日

10月21日（水） 13:30開場 14:00開演／18:00開場 18:30開演

10月22日（木） 13:30開場 14:00開演

10月23日（金） 13:30開場 14:00開演／18:00開場 18:30開演

10月24日（土） 12:00開場 12:30開演／17:00開場 17:30開演

10月25日（日） 12:00開場 12:30開演

また、アフタートークショーの開催も決定いたしました。

10月17日（土）17:30開演（原田優一、西寿菜）

10月19日（月）14:00開演（二葉要、平野良、宇野結也、畠中洋）

10月21日（水）14:00開演（二葉要、二葉勇、松永一哉、宮島朋宏）

10月21日（水）18:30開演（井坂茜、矢島美音、冨川智加、内藤大希）

10月22日（木）14:00開演（二葉勇、松永一哉、畠中洋、矢島美音）

10月23日（金）18:30開演（内藤大希、宇野結也、平野良、中野太一）

10月24日（土）17:30開演（二葉要、平野良、宇野結也、内藤大希）

※状況により、アフタートークショー登壇者が変更になる可能性がございます。ご了承ください。

チケット情報

チケット一般発売日は2026年8月1日（土）に決定いたしました。

一般発売に先駆けて、各プレイガイドでの先行受付も実施予定です。詳細は公式サイトをご確認ください。

公演概要

ミュージカル「鹿楓堂よついろ日和」

会場：CBGK シブゲキ!!（東京都渋谷区）

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 ザ・プライム 6 階

公演期間：2026年10月16日（金）～10月25日（日）

公式サイト：https://musical-rokuhodo.studio.site/

東京・吉祥寺で開催中の「バンチ25周年展」に『鹿楓堂よついろ日和』ミュージカル化記念コーナーが登場

株式会社新潮社の漫画レーベル「バンチ」25周年を記念した原画展「バンチ25周年展」が、ギャラリーゼノン吉祥寺にて2026年6月13日(土)から7月5日(日)まで開催中です。

会場内では、『鹿楓堂よついろ日和』のミュージカル化を記念した特設コーナーを展開。 清水ユウ先生の生原画やアニメ台本などの貴重な資料を展示しています。

また、キャラクターの等身大パネルも展示。さらに、入場特典として、ミュージカルのメインビジュアルを使用したオリジナルポストカードを配布いたします。

原作ファンの方はもちろん、ミュージカルを楽しみにしている方にもお楽しみいただける内容となっております。ぜひ会場へお越しください。

「バンチ25周年展」公式サイト▶https://bunch25thexhi.fundom-event.com/

公式x▶https://x.com/comicbunch25

前売りチケット情報はコチラ(https://ticketme.io/event/group/5a42aa6e-97e8-4a04-89b2-f7fb73df74d1/5aa55bc2-0dde-429c-9913-405926e853a4)

入場特典ポストカード原作情報

タイトル：鹿楓堂よついろ日和 1～22巻

著者名：清水ユウ

あらすじ：

ここは和風喫茶・鹿楓堂。店主でお茶担当のスイ、ラテアート担当のぐれ、スイーツ担当の椿、料理担当のときたか、スペシャリストの4人が働く人気店。彼らはお客様を「おもてなし」をしながら、時にはお客様の“悩み”をも解決することもあるという。さて本日のお客様は…？ TVドラマ化&アニメ化された話題作！

第1話はこちら :https://kuragebunch.com/episode/13933686331620079305