生誕90周年！楳図かずおの遺志に基づき雑誌サイズ(B5判)で刊行する新シリーズが始動。第1弾は『[定本] 漂流教室』全5巻！

株式会社小学館

楳図かずおの生誕９０周年を記念して、新シリーズ『UMEZZ AUTHENTIC COLLECTION』が始動。「楳図作品を世界中に広げ、読み継がれるようにしてほしい」という楳図かずおの願いを実現すべく、今できる最高の技術かつ本人の遺志に基づいた仕様で代表作を刊行していきます。シリーズロゴのデザインは、吉田ユニ氏。

第１弾として、漫画史に燦然と輝く異色SF巨編決定版『[定本] 漂流教室』全5巻を刊行。過去の単行本では未収録だった扉ページを含め、最新のデジタル技術で原稿を再スキャンしてデータを作成。判型は楳図の生前の強い希望に沿って掲載誌と同じB5サイズになります。

第1巻が6月19日に発売し、以降、隔月で刊行します。なお本作のデザインは、セキネシンイチ制作室によるものです。

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『[定本] 漂流教室』第1巻

著・楳図かずお

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定価：4,950円 (税込)

発売：2026年6月19日

B5判・並製・424ページ

ISBNコード：978-4-7780-3381-1

発行：小学館クリエイティブ 発売：小学館

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10169631.html

[収録エピソード]

プロローグ/ゆれる教室/おびえる目/とざされた世界/狂気を呼ぶパン/6年3組の挑戦/862人の墓標/死の遠出/母の願い

過去の単行本では未収録だったものを含めて扉絵を完全収録「プロローグ」より

最新のデジタル技術で原稿の再スキャン「とざされた世界」より

「UMEZZ AUTHENTIC COLLECTION」シリーズロゴ

アートディレクター・吉田ユニ氏によるデザイン