【JAF宮城】見て、乗って、家族で楽しむ！遊べるクラシックカーイベント in アクアイグニス仙台

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津行雄）は、7月5日（日）にアクアイグニス仙台（宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3）で「AQUAIGNIS SENDAI CLASSIC DAY」のイベントに協力します。

CLASSIC DAYとは

詳しくはこちら :https://jaf.link/4dU34tNアクアイグニス仙台 温泉棟外観

CLASSIC DAYは世界の名車約70台が仙台に集うイベントです。

「AQUAIGNIS SENDAI CLASSIC DAY」では、昭和の名車から憧れのクラシックカーまで約70台が大集結！見るだけでなく「同乗体験」や「車へのお絵描き体験」、子どもが楽しめる体験型コンテンツも盛りだくさん。クルマ好きの方はもちろん、ご家族皆様で楽しめるイベントです。ぜひお越しください。

JAF出展内容

イベントポスター【子ども安全免許証】

楽しく学べる交通安全〇×クイズにチャレンジすると、運転免許証そっくりの「子ども安全免許証」を発行します！お子様の顔写真入りで作成でき、イベントの思い出として大変人気のコンテンツです。ここでしか手に入らないイベント名が入ったオリジナル安全免許証をぜひゲットしてください♪

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7200_1_0df002f6d16d86a55e3a95b545a69ded.jpg?v=202606200251 ]詳しくはこちら :https://jaf.link/4dU34tN