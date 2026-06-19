話題の本格ミステリー作家であり、画家の飛鳥部勝則による初画集・美術論集『飛鳥部勝則の美術世界』（玄光社）が8月10日に発売決定。（株）書泉では6月19日(金)より有償特典付にて予約発売を開始します。

株式会社アニメイトホールディングス※（表紙は制作中のものとなります）

(株)書泉では、芳林堂書店高田馬場店（高田馬場）・書泉グランデ（神保町）・書泉ブックタワー（秋葉原）・書泉オンラインにて、2026年8月10日（月）発売の『飛鳥部勝則の美術世界』玄光社の予約を6月19日（金）12:00よりスタートいたします。書泉限定での有償特典付商品・サイン入書籍もご用意しております。

また、『飛鳥部勝則の美術世界』の発売に併せ、神保町のギャラリー＆バー「肆 ‐YON-（ヨン）」にて、個展の開催が決定しております。期間は8月8日（土）から8月23日（日）です。詳細は後日発表致します。どうぞお楽しみに。

投稿原稿に自作絵画のコピーを同封し、図像学による絵画作品の解釈と、ミステリ小説の謎解きを同時に体験できる類のない作品『殉教カテリナ車輪』にて鮎川哲也賞を受賞しデビューした飛鳥部勝則は、その後の作品にも自作のタブローを挿入し、作品内に登場させるなど唯一無二の作風で注目されてきました。2011年発表の『黒と愛』（早川書房）から長編作品の発表が途絶えていましたが、2023年に『堕天使拷問刑』が15年ぶりに復刊され大変な話題となり、満を持して発表された新作『抹殺ゴスゴッズ』（2025）は、各社のミステリランキングにランクインし、本格ミステリ大賞・日本推理作家協会賞にダブルノミネートされるなど高い評価を受け、健在を示しました。

この度の新刊は、作家の本職ともいえる画家としての顔にフィーチャーした、小説家飛鳥部勝則のファンにとって、作家・作品をより深く理解するための必読書であり、小説と同じく唯一無二の感性で描かれた絵画を存分に楽しむことができる興味深い画集となっています。また、こちらの画集には飛鳥部勝則書き下ろしの短編小説が収録されております。

書泉・芳林堂書店限定にてサイン入書籍をご用意するとともに、有償特典版として、特製のブックレット付を販売いたします。こちらのブックレットは作家のプライベートに着目し、絵画制作・執筆風景や、学生時代に作られた漫画単行本。画集未収録絵画作品。家族である飼い猫など、「飛鳥部勝則／阿部勝則」の貴重な資料・生活風景を写真に収め配置した、今後二度と発売されることはないであろうアルバムとなります。ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。

内容

幻想と美が交錯する、ミステリー作家・飛鳥部勝則の創作世界。そのなかでは、物語だけでなく「美術」というもうひとつの言語が息づいている。本書は、150点以上の収録作品によって、その視覚的世界を一望する初の画集。

小説の装画・挿画として読者の記憶に刻まれた印象的なビジュアル群、および飛鳥部自身の手による絵画作品は、単なる付随資料ではなく、物語と相互に影響し合いながら生成された“もうひとつのテクスト”といえるだろう。飛鳥部勝則の作品世界をかたちづくるイメージの連鎖が、本書によって初めて立体的に可視化される。

また、彼に多大なる影響を与えた作家たちの作品コレクションも収録。彼が「自分に絵を描かせる絵」として選び取ってきたコレクションは、創作の起点であると同時に、彼の美意識の輪郭を浮かび上がらせる。

文学と美術が交差する地点で生まれる、濃密で妖しい表現の世界。

飛鳥部勝則という作家の核心に迫るとともに、「読む」だけでは辿り着けない深層へと読者を誘う一冊である。

【商品情報】

『飛鳥部勝則の美術世界』

著者：飛鳥部勝則

出版社：玄光社

※書影は作成中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

販売価格：3,300円（税込）※本体価格3,000＋消費税300円

判型：B5判 ページ数：160頁（予定）

発売日：2026年8月10日（月）

【有償特典】

ブックレット「飛鳥部勝則の〇〇世界」

※書影は作成中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

販売価格：1,210円（税込）※本体価格1,100＋消費税110円

判型：B5判 ページ数：表紙込み20頁（予定）

発売日：2026年8月10日（月）

■予約開始日：2026年6月19日（金）

書泉オンライン

書籍(サイン入)+有償特典：https://shosen.tokyo/?pid=192219912

書籍（サイン入）：https://shosen.tokyo/?pid=192219913

書籍（サインなし通常版+有償特典）：https://shosen.tokyo/?pid=192219916

書籍（サインなし通常版）：https://shosen.tokyo/?pid=192219917

芳林堂書店高田馬場店/書泉グランデ/書泉ブックタワー

■予約〆切日：2026年8月6（金）

■商品お届け予定日：2026年8月7日頃の出荷となります。

■会社情報

【株式会社書泉】

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/