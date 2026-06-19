「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、紀伊國屋書店 新宿本店にて、「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」を開催いたします。

絵本「パプワくん」の発売を記念して2026年7月9日（木）より「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、漫画「南国少年パプワくん」よりコマ画イラストやカラーイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

【開催概要】

■イベント名：南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店

■開催期間:2026年7月9日（木）～2026年7月19日（日）

■開催場所:紀伊國屋書店 新宿本店 8階コミックフロア

■営業時間:10:00～21:00（電話受付:10:30～20:30）

▼「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」特設サイト

→https://event.amnibus.com/papuwakun-kinokuniya/

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼トレーディンググリッター缶バッジ パプワ島ver.（全15種）

単品：605円（税込）/BOX：9,075円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディンググリッター缶バッジ ガンマ団ver.（全17種）

単品：605円（税込）/BOX：10,285円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディングブロマイド（全23種）

単品：275円（税込）/BOX：6,325円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディングAni-Frame（全31種）

単品：275円（税込）/BOX：8,525円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング名刺カード（全15種）

単品：385円（税込）/BOX：5,775円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディングアクリルマスコット（全10種）

単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ダイカットステッカー（全10種）

価格：各550円（税込）

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド（全5種）

価格：各1,980円（税込）

▼アクリルジオラマスタンド（全3種）

価格：各3,850円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

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【書誌情報】

▼パプワくん

著者:柴田亜美

価格:1,650円（税込）

発売日:2026年7月9日(木)

サイズ:A4変形

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【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント終了後、後日ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでも、共通の特典グッズ付属を予定しております。

■トレーディンググリッター缶バッジ パプワ島ver.（全15種）

1BOX購入で「パプワくん&チャッピー 75mmグリッター缶バッジ イベント＆AMNIBUS限定特典」をプレゼントいたします。

■トレーディンググリッター缶バッジ ガンマ団ver.（全17種）

1BOX購入で「サービス 75mmグリッター缶バッジ イベント＆AMNIBUS限定特典」をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

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【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品および絵本「パプワくん」を1会計合計2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード」を全6種から1枚お選びいただきプレゼント！

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販などでのご購入は対象外となります。

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【Xキャンペーン情報】

「南国少年パプワくん POP UP SHOP in 紀伊國屋書店」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「イベント特典ポストカード（全6種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください。

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

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(C)Ami Shibata/SQUARE ENIX

パプワくん(C)柴田亜美／実業之日本社

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▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当:齋藤 直樹

Mail:pr@armabianca.com

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発行元 株式会社アルマビアンカ

Web https://armabianca.com/

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