ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」が、ロックな17曲をピックアップ！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UJMw6CtS7FQ ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」は、2026年6月19日（金）に「ROCK SPIRIT」特集のページを公開いたしました。本特集では「ロック」をテーマにピックアップした17作品をご紹介。特集ページの公開にあわせて、クロスフェード動画（https://youtu.be/UJMw6CtS7FQ）も制作いたしました。

KARENT「ROCK SPIRIT」特集ページ：https://karent.jp/special/rock26

今回の「ROCK SPIRIT」特集では、音楽クリエイターたちが生み出した多様なロック17作品をピックアップいたしました。各楽曲は、SpotifyやApple Music、LINE MUSICなどのストリーミングサービスのほか、 iTunes Store、Amazon Music といったストアでのダウンロード配信でもお聴きいただけます。

【KARENT「ROCK SPIRIT」特集参加作品】

『ビッグ・ラヴ・ミュージック』猫舘 こたつ feat. 初音ミク

『あさいことば』ぼーかりおどP(noa) feat. 初音ミク

『レイニー』油性 feat. 鏡音リン

『ミダレリア』海風太陽 feat. 初音ミク

『日常は絶望の色』シシド feat. 鏡音リン

『パラダイムシフト』吉田ヨシユキ feat. 初音ミク

『ハイマワリ』うらみ第二形態 feat. MEIKO

『蠱毒と檸檬』IMO feat. MEIKO

『理由をくれよ』As'257G feat. 鏡音レン

『惜シ花』MINO-U feat. MEIKO

『スキがキライになった瞬間。』ワアダキナノ feat. 知声

『Supernova (Afterglow)』Lucevitous＆Rai_＆GIN feat. メグッポイド

『白夜に響け』佐藤原材料 feat. 初音ミク

『ロンリーライブ』キッドＰ feat. 鏡音レン

『セレスティアル』やみくろ feat. 鏡音レン、巡音ルカ

『SEA HOLLY- alternative-』てぃあら feat. 初音ミク

『レゴリス』BCNO

また、「ROCK SPIRIT」特集参加作品の配信リンク情報をひとまとめにした“nodee（ノーディー）ページ”（https://n0.com/p/ug2w9hjs4yq3）も公開いたしました。同ページに繋がる二次元コードも作成いたしましたので、シェアの際にご活用ください。

KARENT「ROCK SPIRIT」特集参加作品 配信リンクまとめページ

今回の特集でご紹介したようなジャンルに限らず、「KARENT」では様々なジャンルのボーカロイド音楽を配信しています。今後も「KARENT」がお届けする情報に、どうぞご注目ください。

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton



【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

▼「nodee（ノーディー）」とは https://nodee.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発・運営している、音楽リンクまとめサービス。1億曲以上の音楽作品を網羅していて、シェアしたい曲のタイトルやアーティスト名を検索することで、その曲が配信されている各種音楽サービスへのリンクがまとまったページを無料で簡単に取得できる。リンクまとめページのURLは単一の短縮リンクで発行されるほか、二次元コードも同時に発行されるため、SNSから紙媒体まで、あらゆる方法での音楽シェアに適している。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに55都市で139公演を巡演。2026年はすでに北米ツアーを完走しており、11月にも欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/