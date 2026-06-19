韓国最大級のホームショッピングプラットフォーム「ロッテホームショッピング」と共同出展が実現！ライフスタイルWeek内ヘルス＆ビューティーグッズ EXPO夏に「BNR17(R)」「O′LABS」などを出展

ジャパンピープル商事株式会社

ジャパンピープル商事株式会社（本社：東京都港区、代表：キム・ハリム（Kim Halim））は、2026年6月24日（水）～26日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイルWeek内ヘルス＆ビューティーグッズ EXPO【夏】」（ブース：L4-41）に、韓国最大級のホームショッピングプラットフォーム「ロッテホームショッピング」と共同出展いたします。展示製品は、韓国で広く支持される独自乳酸菌株を配合したプロバイオティクス食品「BNR17(R)」と、韓国発プレミアムダーマスキンケアブランド「O'LABS（オーラボス）」の2ブランドです。

【出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178900/table/3_1_ebc641802a1797850be50c86d13438c4.jpg?v=202606201251 ]

【BNR17(R) ── 独自乳酸菌株 Lactobacillus gasseri BNR17(R) 配合プロバイオティクス】

BNR17(R)は、KOSDAQ上場のバイオ企業BIONEER傘下のAceBiome社が開発した独自乳酸菌株配合のプロバイオティクスです。独自菌株 Lactobacillus gasseri BNR17(R) は、人間の母乳から分離した母乳由来の乳酸菌で、フラクトオリゴ糖（FOS）を含むプレバイオティクスを配合しています。

「BNRThin」ブランドとして韓国で累計1,600万個を突破し、韓国のTVショッピング各社で健康食品カテゴリー1位を獲得。NutraIngredients-USA 2018 体重管理原料最優秀賞、NutraIngredients-Asia 2020 今年の製品賞など国際的な受賞歴も持ちます。賞味期限まで生菌100億CFUを保証する特許取得の3層乾燥剤スリーブ技術を採用し、常温保存（BNRThin S）、冷蔵保存（BNRThin R）、個包装サシェ（BNRThin Slim+）の3ラインナップを展開します。

【O'LABS ── 正直なダーマコスメティック】

O'LABS（オーラボス）は、「肌に必要なものを、正直に。不要なものは、できるだけ削ぎ落として。」を信念とする韓国発のダーマスキンケアブランドです。

ブランドの原点は、感性と科学、そのどちらも諦めなかったこと。美術大学出身のCEO・イ・チェヨン（ローズ）と、化粧品皮膚科学研究30年以上のキャリアを持つCTO・チェ・チュンヨン博士が組み、「感覚だけでもなく、数字だけでもない」スキンケアを追求してきました。

江原道の清らかな海から着想を得たO'LABSのスキンケアラインは、敏感に傾きやすい肌・乾燥しやすい肌・ゆらぎをくり返す肌のために設計された4STEPルーティン。「成分をただ並べるのではなく、なぜ配合するのかまで伝える」透明な処方設計と、皮膚刺激パッチテスト済みの臨床データが、毎日使える安心を支えています。

【ブースの見どころ】

● BNR17(R) 製品ラインナップの展示・サンプル配布（BNRThin S / R / Slim+）

● O'LABS スキンケア製品の試用体験（セラム・トナー・モイスチャライジングクリーム等）

● バイヤー・小売業者・輸入代理店向けの取扱相談・商談対応