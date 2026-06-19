6月19日はロマンスの日！「ABEMA」で楽しむ、ときめきあふれる韓国ドラマ特集社長と秘書、人魚、九尾の狐、まで――あなたは誰との恋にときめく？人気ロマンス作品を一挙紹介

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を1000作品以上配信しております。

6月19日は「ロマンスの日」。そんな「ロマンスの日」にあわせて、「ABEMA」で楽しめる人気韓国ロマンスドラマをご紹介いたします。社長と秘書の恋、同級生との恋、人魚との運命の恋、さらにはトッケビや九尾の狐といった人ならざる存在との恋まで――。胸が高鳴る王道ラブコメディから、切なく美しいファンタジーロマンス、思わず笑ってしまう異色の恋愛物語まで、多彩なロマンスを「ABEMA」で存分にお楽しみください。

■『キム秘書はいったい、なぜ?』

社長×秘書の恋 韓国ラブコメの金字塔として愛され続ける大ヒット作品。

完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）です。ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言をし、大パニックに陥ったヨンジュンがあの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていきます。ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいらしく、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディです。

※画像を使用の際は【(C) STUDIO DRAGON CORPORATION】のクレジット記載をお願いします。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/504-49

※7月14日（火）まで全話無料配信中

■『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』

トッケビとの恋 韓国ドラマ史に残る名作ファンタジーロマンス。

不滅の命を生きる存在と、天真爛漫な少女との運命的な出会い――。韓国ドラマ史に名を刻んだ、究極のファンタジー・ラブロマンスです。

高麗最強の武士だったキム・シン（コン・ユ）は、幼い王の嫉妬によって逆賊に仕立て上げられ命を落とし、

“死ねない呪い”をかけられたまま約900年もの時を生き続けることに。そんな彼の前に現れたのが、自分こそが「トッケビの花嫁」だと名乗る天真爛漫な女子高生ウンタク（キム・ゴウン）。19歳の誕生日を一人で迎え、ろうそくの火を吹き消した瞬間、突如としてキム・シンが現れたことをきっかけに、二人の運命は大きく動き出します。

彼女はキム・シンを呼び寄せることができ、さらにその正体を見破る唯一の存在。ウンタクこそが、彼を永遠の孤独から解き放つ“トッケビの花嫁”なのか――。

究極のオトナ男子と、真っ直ぐで無邪気なヒロインが紡ぐ恋は、笑いとときめきに満ちていながら、やがて涙なしでは見られない深い愛へと変わっていきます。コン・ユ、キム・ゴウン、イ・ドンウクら豪華キャストが織りなす名セリフや名シーンの数々は、今なお多くの視聴者の心を掴んで離しません。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/504-56

※全話無料配信期間：2026年6月25日（木）～7月31日（金）

■『青い海の伝説』

人魚との恋 イ・ミンホ×チョン・ジヒョン共演によるファンタジーロマンス。

16世紀の朝鮮時代と現代のソウル、2つの時代を行き来しながら描かれる前世と現世をつなぐロマンスファンタジーです。「相続者たち」「花より男子~Boys Over Flowers」のイ・ミンホがクールで天才的な詐欺師ジュンジェを、「星から来たあなた」「猟奇的な彼女」のチョン・ジヒョンが純粋で人間界に戸惑う人魚セファを熱演。

人魚が初めて見る“人間の世界”を通して描かれるユーモラスな日常描写、そして美しい海中シーンやスペイン・バルセロナでのロケーション映像。過去と現在がリンクしていく構成が、まるでひとつの神話のように心を揺さぶります。

※画像をご使用の際は、【(C) STUDIO DRAGON CORPORATION】のクレジット表記をお願いいたします。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/504-46

※全話無料配信期間：2026年6月29日（月）～7月12日（日）

■『恋のゴールドメダル~僕が恋したキム・ボクジュ~』

同級生との恋 体育大学を舞台に繰り広げられる、胸キュン必至の青春ラブコメディ

ハノル体育大学の重量挙げ部の期待の星、キム・ボクジュ(イ・ソンギョン)は水泳部のトップ選手で女子に大人気のチョン・ジュニョン(ナム・ジュヒョク)と勘違いからトラブルに…。そのことがきっかけでジュニョンはボクジュが小学校の同級生で、自分を助けてくれた怪力のおデブちゃんだったことに気づきます。それ以来、ボクジュの姿を見かけてはわざと昔のあだ名で呼んでからかうジュニョンですが、実はボクジュの行動が気になって仕方がありません。そんなある日、大荷物を抱えて雨の中を歩くボクジュは見ず知らずの自分に突然傘を差し出してくれた紳士的な医師ジェイ(イ・ジェユン)に一目惚れ。

ジェイがジュニョンの従兄とは知らないボクジュは、ジェイに近づくために彼の勤務する肥満クリニックに周囲にはナイショで通い始めるも…！？

イ・ソンギョンは本作で重量挙げの国家代表選手をキュートに演じ切り、2016年MBC演技大賞にて優秀演技賞を獲得。ジュニョンの暴走ぶりや怒涛のスキンシップなど、胸キュンが止まらない作品です。

※画像をご使用の際は、【(C) 2016-7 MBC】のクレジット表記をお願いいたします。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/193-54

※全話無料配信期間：2026年6月29日（月）～7月28日（火） 全話無料

■『哲仁王后~俺がクイーン!?~』

男性の魂が入った王妃×秘密を抱えた国王との恋

韓国で最高視聴率17.4%を記録し、2021年時代劇ドラマ部門視聴率No.1を獲得した、ラブコメ時代劇です。大統領官邸でシェフを務めるチャン・ボンファン（チェ・ジニョク）は、何者かの策略で一夜にして容疑者に…。なんとか逃げようとしたボンファンだが、その途中でベランダからプールに落ち、気を失ってしまう。

そして夢の中…韓服姿の女性とキスをして目を覚ますと、そこはなんと朝鮮時代の王宮だった！

自分の身体が婚礼を明日に控えた王后キム・ソヨン（シン・ヘソン）であることを知ったボンファンは、初夜の儀式だけでも避けようと、自分が男であることを王哲宗（キム・ジョンヒョン）に告白するのだが…。

“中身が男”のガサツな王后と、シリアスなのにどこかユーモラスな王が繰り広げるドキドキなロマンスに目が離せません。

※画像をご使用の際は、【(C) STUDIO DRAGON CORPORATION】のクレジット表記をお願いいたします。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/193-366

■『深夜2時のシンデレラ』

“現実主義のキャリアウーマン”と“ロマンチストの年下財閥彼氏”が織り成すラブコメディ。

仕事第一で“愛よりお金”を選ぶ現実主義者のハ・ユンソ（シン・ヒョンビン）は、交際1年半の恋人ソ・ジュウォン（ムン・サンミン）が財閥家の御曹司であることを知り、別れを決意。彼の母親から手切れ金まで受け取り、わざと嫌われるような行動を取ります。

しかし、正体を隠して彼女のチームに配属されていたジュウォンは、そんなことには動じず一途にアプローチを継続。冷静で合理的なユンソと、童話のような愛を信じ続けるジュウォン――正反対の価値観を持つ2人の関係は、予想外の展開へと進んでいきます。

愛か現実か、それとも――。すれ違いながらも惹かれ合う2人の恋の行方から目が離せません。

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番組ページ：https://abema.tv/video/title/193-403

■『九尾の狐とキケンな同居』

999年を生きる九尾の狐と、ひょんなことから同居生活を始める女子大生のロマンス。

人間になることを夢見て生きてきた999歳の九尾の狐シン・ウヨは、1000年を迎えるまでに人間の精気を集めた“玉”を完成させることで人間になれると信じています。しかしある日、その大切な玉を、1999年生まれの率直で明るい女子大生イ・ダムが誤って飲み込んでしまいます。

玉を取り出す方法を見つけるため、やむを得ず同居生活を始めることになった2人。最初は戸惑いながらも、共に過ごす時間の中で少しずつ互いを理解し、特別な感情を抱くようになっていきます。

人間になりたい九尾の狐と、予測不能な女子大生によるドキドキの同居生活は、コミカルな掛け合いはもちろん、種族を超えた切ない恋模様も見どころ。笑いとときめき、そして胸を打つ感動が詰まった人気ファンタジーロマンスです。

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番組ページ：https://abema.tv/video/title/193-227

■『鬼宮（ききゅう）』

悪神×霊媒師の恋 ユク・ソンジェ（BTOB）×キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）ファンタジーロマンス時代劇

2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めた話題作。強い霊力を持つ少女と、悪神、そして王宮に巣食う“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇です。

幼い頃から、悪神カンチョリに付きまとわれてきた霊力の持ち主・ヨリ。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人・ユン・ガプが、検書官（コムソグァン）となって彼女の前に現れます。再会を喜び、共に漢陽へと向かうヨリでしたが、旅の途中、ガプは何者かに殺され、その身体に悪神カンチョリが憑依してしまいます。

愛する人の身体を取り戻すため、ガプの魂を探すヨリは、王宮に“悪鬼”が潜んでいることを知り、命がけで立ち向かうことに。やがてヨリは、憎むべき存在だったはずのカンチョリに、次第に心惹かれていき――。初恋、宿命、そして許されぬ恋。切なさと緊張感が交錯する物語が、壮大なスケールで描かれます。

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番組ページ：https://abema.tv/video/title/472-246

■『アイドルアイ』

アイドル×推しの恋 “推し”だったアイドルと恋に落ちる――。

“推し”だったアイドルと恋に落ちる――。誰もが一度は夢見るシチュエーションを描いた本作は、少女時代のスヨン演じる熱狂的なアイドルオタクの弁護士が、殺人事件の容疑者となった“推し”の無実を証明するため奔走する中で、信じたい気持ちと疑わざるを得ない現実の狭間で揺れ動く“ミステリーラブロマンス”です。

アイドルとファンという本来交わるはずのない関係から始まり、少しずつ距離を縮めていく2人の恋模様は大きな見どころ。事件の真相を追うスリリングな展開と、ときめきあふれるロマンスが絶妙に絡み合い、最後まで目が離せません。

放送後にはSNS上で、「オタクが一番聞きたかった言葉…涙」「オタク全員『アイドルアイ』を見てください」「この二人のケミ（化学反応）が最高すぎて尊さが限界突破した」など、多くの反響が寄せられました。推しへの憧れと恋心が交錯する物語は、多くの視聴者の心を掴み、“アイドルアイロス”が続出するほどの人気を集めました。

※画像をご使用の際は、【(C)2025 Astory Co., Ltd. & KT Studiogenie Co., Ltd. All Rights reserved.】のクレジット表記をお願いいたします。

番組ページ：https://abema.tv/video/title/663-52

このほかにも「ABEMA」では、多彩な韓国ロマンス作品を配信中。

社長、同級生、国王、人魚、九尾の狐、トッケビ、アイドル――あなたは誰との恋にときめきますか？

6月19日の「ロマンスの日」は、ぜひ「ABEMA」でさまざまな恋のかたちをお楽しみください。

また、「ABEMA」公式SNSではあなたにピッタリな「ロマンス作品」に出会える企画も実施中です。

https://www.instagram.com/reel/DZwF1yKv-mE/?igsh=YWIycmp0cHU4M3Zj

こちらも併せてお楽しみください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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