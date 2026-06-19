ソクプロ、四国全域でICT活用工事支援体制を強化～高知エリアへサービス提供を拡大～

株式会社シティプラスホールディングス

株式会社シティプラスホールディングス（本社：愛媛県新居浜市）が提供する、建設業界向けICT測量アウトソーシングサービス「ソクプロ」は、このたび高知県内で初となる案件を受注し、高知エリアでのサービス提供を開始いたしました。

ソクプロは愛媛県を拠点にICT施工支援を展開しており、このたび高知県での支援を開始しました。

これにより、愛媛県を中心に展開してきたサービス提供体制をさらに拡大し、四国全域の建設会社様への支援強化を進めてまいります。

■ 高知県宿毛市でICT活用工事を支援

今回ソクプロが支援するのは、「耕津緊第42-9号 大深浦海岸津波対策緊急工事」です。

本工事は高知県土木部が発注する海岸保全事業であり、ICT活用工事「擁壁工（発注者指定型・試行）」として実施されています。

ICT活用工事で使用する3次元測量データ。起工測量からICT施工に必要なデータ作成まで支援。

施工を担当するのは高知県宿毛市の建設会社である有田建設株式会社様です。

有田建設株式会社様にとって、本工事は初めて取り組むICT活用工事となります。

ソクプロでは、ICT施工に必要となる測量・データ作成・ICT関連支援を通じて、本工事の円滑な推進をサポートしています。

■地方建設会社に広がるICT活用への挑戦

国土交通省が推進するi-Constructionにより、全国的にICT測量、ICT建機の導入が進んでいます。

一方で地方建設会社では、

- ICT対応人材の不足- 3Dデータ作成の負担- ICT施工経験不足- 高額な機材やソフトウェアへの投資負担

などが課題となっています。

特に初めてICT活用工事へ取り組む企業にとっては、測量からデータ作成、提出書類作成までの一連の対応が大きな負担となるケースも少なくありません。

ソクプロでは、こうした課題に対し、必要な部分だけをアウトソーシングできるサービスとして、全国の建設会社様を支援しています。

■高知県を含む四国エリアでの支援体制を強化

これまでソクプロでは愛媛県を中心に、香川県・徳島県など四国各県の建設会社様への支援を行ってまいりました。

今回の高知県での案件受注を機に、四国エリア全域での営業活動およびサポート体制をさらに強化してまいります。

今後も、

- ICT測量- 3次元データ作成- ICT施工支援- 出来形管理支援- ICT関連資料作成

などを通じて、地域建設会社様の生産性向上と建設DX推進に貢献してまいります。

■サービス概要

「ソクプロ」は、建設会社向けのICT測量アウトソーシングサービスです。

ドローン測量や3次元データ作成、ICT施工に必要な各種資料作成などを支援し、建設会社様がICT施工へ取り組みやすい環境づくりをサポートしています。

■会社概要

■本件に関するお問い合わせ先

- サービス名：ソクプロ- サービスURL：https://sokupro.com/- 内容：・ 3次元起工測量・出来形測量・ 3Dデータ作成・処理・ ICT関連資料・提出書類作成・ 民間企業向けドローン測量等- 特徴：・ 完全成功報酬型（増額が出た場合のみ報酬発生）・ 機材購入不要（必要に応じて貸出可能）・ ICT建機のリース込みでのご提案可能・ 国内＋ネパール拠点のハイブリッド運用- 会社名：株式会社シティプラスホールディングス(https://cityplusholdings.jp/)- 所在地：愛媛県新居浜市久保田町三丁目9番20号- 創業：1959年3月- 資本金：3,000万円- 売上高：64億1,600万円（2025年6月期・グループ連結）- 事業内容：建設関連事業、まちづくり事業、DX支援事業 ほか

株式会社シティプラスホールディングス

ICT事業部（ソクプロ担当）

TEL：0120-172-152

E-mail：hisaoka@shiraishi-inc.co.jp