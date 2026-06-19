今夏も登場！「カナダ・ストロング・パス」でお得に楽しむオンタリオ州の旅

カナダ・オンタリオ州観光局 日本事務所

オンタリオ州観光局は、カナダ全土で実施される人気の観光促進プログラム「Canada Strong Pass（カナダ・ストロング・パス）」が、2026年6月19日から9月7日までの期間中、開催されることをお知らせします。公園や博物館への無料・割引入場や鉄道運賃の優待などの特典が用意されており、この夏オンタリオを旅するきっかけとして魅力的なプログラムです。

ポイント・ペリー国立公園 (C)オンタリオ州観光局

本プログラムは、国立公園や国立博物館、鉄道などで無料・割引特典を提供し、旅行者がカナダの豊かな自然や文化をより気軽に楽しめる期間限定の取り組みです。国内外からの旅行者が利用可能で、オンタリオ州内の対象施設でも幅広く活用できます。都市観光から象徴的な名所、さらには雄大な自然体験まで、一度の旅で多彩な魅力を満喫できる点も、オンタリオの大きな魅力です。

「Canada Strong Pass」は、事前購入や登録が不要で、対象施設を直接訪れるだけで特典を受けられるシンプルな仕組みが特長です。初めてカナダを訪れる方でも、気軽に利用できます。

※一部施設では予約が必要な場合も有

オンタリオ州では、自然、都市、文化が調和した多彩な体験を楽しむことができます。トロントでの都市観光やナイアガラの滝といった象徴的な名所はもちろん、国立公園や文化施設の訪問も魅力のひとつです。また、本プログラムは鉄道旅行や国立公園、州内の博物館を組み合わせた旅程づくりにも活用でき、より充実したオンタリオの旅を実現します。

爽やかな気候に恵まれるカナダの夏は、観光のベストシーズン。今夏は「Canada Strong Pass」を活用して、オンタリオ州ならではの魅力をぜひ体験してください。

カナダ歴史博物館 (C)オンタリオ州観光局

「Canada Strong Pass」概要

実施期間：2026年6月19日～9月7日

対象エリア：カナダ全土（オンタリオ州含む）

対象者：カナダ国内外の旅行者

利用方法：対象施設で直接特典が適用（パスの発行不要）

オンタリオ州で楽しめる主な特典

● 国立公園・史跡

カナダ国立公園および国立史跡の入場料が無料

指定キャンプ場や宿泊施設は割引料金で利用可能

フォート・ジョージ国立史跡 (C)オンタリオ州観光局

● 国立博物館および一部の州立博物館やギャラリー

17歳以下：入場無料

18～24歳：入場料50％割引

（例：カナダ歴史博物館、カナダ航空宇宙博物館など）



● 鉄道（VIA Rail Canada）

※対象運賃：EscapeおよびEconomy運賃

17歳以下：運賃無料（大人同伴に限る）

18～24歳：25％割引



オンタリオ州でのカナダ・ストロング・パスの対象施設や旅のアイデアについては、Destination Ontarioの公式サイトでご覧いただけます:（英語サイト）

https://www.destinationontario.com/en-ca/articles/discover-ontarios-national-parks-museums-and-travel-deals-the-canada-strong-pass

【オンタリオ州について】

オンタリオ州は米国や五大湖と接する、カナダ中東部に位置する州です。最先端の街トロントや、カナダの首都オタワといったエキサイティングな都会と、世界三大瀑布ナイアガラの滝や五大湖など壮大な自然をともにお楽しみいただけます。オンタリオとは、先住民の言葉で「美しい水 skanadario」に由来します。州内には森と湖がひろがり、アウトドア・アクティビティーの宝庫です。



公式ウェブサイト（日本語）：https://www.destinationontario.com/ja-jp/japan

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