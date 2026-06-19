◢◤【人生を語り直すと、未来が変わる】認定ナラティヴ・カード・ファシリテーター養成講座を2026年8月11日（祝日）に開催。

一般社団法人コーチング心理学協会

「人生を語り直すと、未来が変わる。」ナラティヴ・セラピー×コーチング心理学×ポジティブ心理学を統合した新ツール「ナラティヴ＋カード」完成記念認定ナラティヴ・カード・ファシリテーター養成講座を2026年8月11日（祝日）に開催致します。

一般社団法人コーチング心理学協会 ＊1日間集中 9：00から17：30 2026年8月11日（火曜日・祝日） 【ナラティヴ・カード・トレーニング実践講座】 【認定ナラティヴカードファシリテーター養成】 ■【感謝・御礼】＊好評につき開催が決定しまし

ナラティブカードファシリテーター実践講座

一般社団法人コーチング心理学協会（所在地：東京都）は、ナラティヴ・アプローチとコーチング心理学、ポジティブ心理学を統合した対話支援ツール「ナラティヴ＋カード（Narrative Plus Card）」の完成を記念し、「認定ナラティヴ・カード・ファシリテーター養成講座」を2026年8月11日（火・祝）にオンライン開催いたします。

本講座では、近年注目されるナラティヴ・アプローチ（物語療法）の実践を、カードを活用してわかりやすく学び、教育・心理支援・キャリア支援・組織開発・コーチングの現場で活用できるファシリテーション技法を習得します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Or7cvPCvTyM ]

ナラティブファシリテーション

■ 開発背景

近年、職場や学校、地域社会において、多様な価値観を尊重しながら対話を促進する手法への関心が高まっています。

一方で、多くの人が「自分らしさを見失う」「過去の失敗やストレスに縛られる」「他者との対話が深まらない」といった課題を抱えています。

ナラティヴ・アプローチでは、人は問題そのものではなく、「問題について語る物語」に影響を受けていると考えます。

そこで当協会では、

ナラティヴ・セラピーコーチング心理学ポジティブ心理学オープンダイアログPERMA-Rモデル

の知見を統合し、誰でも安心して「語る・聴く・意味づける」を実践できる対話支援ツールとして、「ナラティヴ＋カード」を開発いたしました。

ナラティブ+カード

■ ナラティヴ＋カードとは

ナラティヴ＋カードは、

「語る」

「聴く」

「書き換える」

「意味づける」

という心理的プロセスを支援するナラティブ対話型カードツールです。

ナラティブ+カード

カードには、問題の外在化，リフレクティング，ストレングス（強み），感情の再解釈，重要な価値観の探索，希望。未来の構築など、ナラティヴ実践に必要な要素が組み込まれています。

また、ポジティブ心理学のPERMA-Rモデルと連動しており、

Positive Emotion（感情）Engagement（没頭）Relationships（関係性）Meaning（意味）Accomplishment（達成）Resilience（レジリエンス）

の向上を支援します。

■ 本講座の特徴1．ナラティヴを「体験」で学ぶ

理論だけではなく、カードを使った対話ワークを通じて、

問題の外在化物語の再構成リフレクティング

を実践的に体験します。

2．ポジティブ心理学との融合

感情やストレスを単に解消するのではなく、

「そこから何を学び、どのような意味を見出すか」

という成長志向の視点を学びます。

3．チームビルディングへの応用

個人支援だけでなく、

組織開発学校教育キャリア支援地域コミュニティ

などで活用できるグループファシリテーション手法も紹介します。

4．オープンダイアログの視点を導入

多様な声を尊重しながら対話を進めるオープンダイアログの考え方を取り入れ、心理的安全性を高めるコミュニケーションを学びます。

ナラティブ+カード

■ こんな方におすすめコーチカウンセラーキャリアコンサルタント教育関係者人材開発担当者組織開発ファシリテーター心理支援職医療・福祉従事者チームビルディングに関心のある方自己理解や人生の再構築に関心のある方

■ 受講後に期待できること自分自身の人生物語を再発見できる感情への柔軟な向き合い方が身につくレジリエンスを高める対話技法を学べるナラティヴ・コーチングを実践できるチームや組織で活用できるファシリテーション力が向上するウェルビーイングを高める支援方法を習得できる

■ 開催概要

【講座名】認定ナラティヴ・カード・ファシリテーター養成講座

【開催日時】2026年8月11日（火・祝）9:00～17:30

【開催形式】オンライン開催

【主催】

一般社団法人コーチング心理学協会

【受講区分】

・体験コース

・専用カード付きコース

・認定ナラティヴ・カード・ファシリテーター資格認定コース

・認定ナラティヴ・コーチ（エキスパート認定）コース

■ 開発者コメント

「人は、自分が語る物語によって未来をつくっています。

ナラティヴ＋カードは、自分自身や他者との対話を通じて、新しい可能性の物語を発見するためのツールです。教育、心理支援、組織開発、キャリア支援など、多様な領域で活用されることを期待しています。」

■ 今後の展開

一般社団法人コーチング心理学協会では、ナラティヴ＋カードを活用した

教育機関向けプログラム組織開発プログラムキャリア支援プログラムウェルビーイング推進プログラム

の開発を進め、対話を通じて人と組織の成長を支援してまいります。

新刊のご紹介ポジティブ心理学の創設者セリグマン教授・ケラーマン医学博士（脳科学）の書籍を監訳・監修を致しました。

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一般社団法人コーチング心理学協会

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