ワークデイ株式会社

AWS のデータ・AI サービスと Workday の人事・財務データで、双方向のゼロコピーアクセスが可能に

本リリースは、米国 Workday Inc. が 2026 年 6 月 2 日（現地時間）に配信した英文リリース(https://newsroom.workday.com/2026-06-02-Workday-Announces-Workday-Data-Cloud-Integration-with-AWS,-Giving-Developers-Direct-Access-to-Workdays-Governed-Data-Layer)に

基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

Workday は 6 月 2 日（米国時間）、 Workday Data Cloud(https://www.workday.com/en-us/why-workday/our-technology/data-cloud.html) と Amazon Web Services（AWS）の連携を発表しました。本連携により、開発者は、カスタムパイプラインの構築や、データの複製、ビジネスロジックの一からの再構築を行うことなく、日常的に利用している AWS のデータ・AI サービス上で、ガバナンスが担保された Workday の人事・財務データに双方向ゼロコピーで、直接アクセスすることができるようになります。Workday Data Lake、Workday Data Connect、Workday Live Data Query などの機能を、AWS の一部のお客様を対象に先行して提供を開始する予定です。

*Workday Data Cloudを通じて、人事・財務データを他のクラウドやAIサービスと安全に連携し、相互のデータをゼロコピーかつリアルタイムで活用できる仕組みを紹介する動画（英語）は、こちら(https://mmx.prnewswire.com/media/MS1852543/Workday_DevCon_Data_Cloud.mp4)からご確認いただけます。

AWS のお客様は Workday Data Cloud を利用可能に

このたびの連携により、企業は AWS 上で保有するデータと Workday データを統合して利用できるようになります。 セキュリティやガバナンスが担保され、ビジネスコンテキスト（文脈）が付与された状態で管理・整理されたデータは、そのまま AI による予測や分析に活用することができます。

具体的には、Amazon Bedrock をはじめとする AWS の高度な AI サービスが、ビジネスロジックや計算ロジック、セキュリティ権限が事前に組み込まれた Workday のデータ基盤に直接アクセスできるようになり、AI は企業のルールに則った、根拠が明確で正確な回答を導き出すことができます。双方向での連携が実現することで、Workday で AI エージェントの開発を行う場合も、AWS 上のデータをシームレスに取り込めるようになるため、人事や財務の日常的な業務フローを止めることなく、データに裏付けられた、迅速で確実な意思決定が可能になります。

Workday の Agent Gateway を利用することで、AWS 上で構築された AI エージェントは、Workday ネイティブの AI エージェントと同等のガバナンス、権限、監査統制を維持したまま、給与や福利厚生、財務データに安全にアクセスできます。これにより開発者は、Workday がすでに維持・管理しているビジネスロジックを AWS 側で再構築する手間が省け、より迅速に本番環境へ展開できるようになります。

Workday Data Cloud と AWS の連携は、Databricks、Google Cloud、Salesforce、Snowflake との既存の連携に続くものです。お客様が、日常的に利用しているシステムを通じて、Workday のデータを安全に活用するための選択肢が一段と拡充しました。

Workday Data Cloud の先行提供を開始

2025 年 9 月に発表した Workday Data Cloud は現在、一部のお客様向けに先行して提供されています。さらにまもなく、AWS の一部お客様も対象に、先行して提供を開始する予定です。

この連携によって開発者は、人事・財務データと、顧客・市場・現場のデータを安全に統合させ、ビジネス文脈に合わせて分析できるようになります。このたび、開発者が人事・財務データを活用する際の、課題に対応する3つの機能を提供します。

- Workday Data Lake：Workday の人事・財務データと外部（サードパーティ）のデータを統合し、実際の組織構造や業務プロセスを反映した定義を付与した、最適に整理されたビューを提供します。 そのため、開発者が手作業で分析・加工する手間を省き、「信頼できる唯一のデータ基盤」としてそのまま活用できるようになります。- Workday Data Connect：適切に管理されたデータを、開発者が日常的に利用しているシステム上でそのまま利用できるようにする機能です。このたびの AWS 連携をはじめとする豊富なコネクタ群や Apache Iceberg を活用することで、使い慣れたクラウドや分析ツールから、Workday のデータへ双方向かつゼロコピーでのアクセスが可能になります。 これにより、セキュリティリスクとなるシャドーデータベースを作ったり、メンテナンスが大変な複雑なデータパイプラインを構築したりする手間やリスクを完全に排除できます。- Workday Live Data Query：即座のデータ確認やリアルタイムな判断が求められるアプリケーションや AI エージェントに対して、ダイレクトなデータアクセスを提供する機能です。開発者は JDBC 経由の SQL や Python を使って Workday へ直接クエリを発行し、人事や財務の最新データにアクセスします。 そのため、システムは「今まさにビジネスで何が起きているか」を瞬時に把握し、タイムラグなしで即座に次のアクションを起こせるようになります。

これらすべての機能において、Workday の閲覧権限モデルやビジネスロジック、監査ルールは、常にデータそのものに紐づいて引き継がれます。そのため、AI エージェント側で「この指標はどういう意味か」「誰にアクセス権があるか」を推測したり、設定をわざわざ組み直したりする必要は一切ありません。

人事や財務という企業の重要機密を扱うAIにとって、この違いこそが「安心して仕事を任せられるAI」になるか、それとも「常に人間が監視していなければならないAI」になるかの決定的な差となります。

提供開始時期

現在、Workday Data Connect、Workday Live Data Query、Workday Data Lakeは、一部のお客様向けに先行して提供を開始しており、一般提供の開始は今年後半を予定しています。 進行中の AWS との統合についても、今後数四半期にわたり、先行提供プログラムを通じてさらなる機能拡張を順次進めてまいります。



詳細情報

- 制御性と安全性を損なうことなく、Workday で AI アプリケーションや AI エージェントを構築する 3 つの方法については、こちら(https://blog.workday.com/en-us/workday-agentic-era-paths-build.html)（英文）をご参照ください。- AI エージェントに対応し、開発者による人事、財務、IT 向けの AI エージェントの構築、連携、検証を可能にする「Workday Build」については、こちら(https://newsroom.workday.com/2026-06-02-Workday-Launches-New-Tools-for-Developers-to-Build,-Connect,-and-Verify-AI-Agents-For-HR,-Finance,-and-IT)（英文）をご参照ください。

以上

Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、人事、財務、ITといった、高い正確性と信頼性が求められる領域で、 企業の中核となる業務を支えるプラットフォームとして活用されています。Workday は、AIをビジネスの基盤となるコンテキストやガードレール、信頼できる業務プロセスと緊密に統合することで、業務を支援するだけの AI から、業務を自律的に実行し、定量的な成果を創出する AI エージェントを実現します。世界中で 11,500 社を超える企業が Workday を利用しており、その中には Fortune 500 に選出されている企業の 65％超が 含まれています。ワークデイの詳細については、こちら(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html)をご覧ください。

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