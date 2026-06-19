花咲く夏へ　ヴァレクストラ インターシャ リリー コレクション

ヴァレクストラ・ジャパン株式会社マイクロ イジィデ インターシャ リリー

季節が鮮やかに移ろうなか、ヴァレクストラが描くのは、花々が優雅に咲き誇る夏の情景。

インターシャ リリー コレクションは、メゾンならではの卓越したクラフツマンシップと洗練されたデザインコードが融合した、特別なコレクションです。

バッグを彩るリリーモチーフは、熟練した職人の手仕事によって一つひとつ丁寧に表現されたもの。繊細な刺繍が生み出す豊かな表情と立体感は、まるでアート作品のような存在感を放ち、ヴァレクストラのミニマルなシルエットに華やかな彩りを添えます。

陽光に包まれる街並み、穏やかな午後のひととき、旅先で出会う新たな景色。夏の日常を彩るさまざまな瞬間に寄り添いながら、リリーの優美な意匠が装いに洗練されたアクセントをもたらします。

花が咲くように心がほどけ、色彩が豊かに広がる季節へ。

インターシャ リリー コレクションとともに、夏をより美しく、自分らしく。

マイクロ イジィデ インターシャ リリー

マイクロサイズのイジィデ は、シグネチャーのミレプンテレザーを用い、高度なインターシャ技法と繊細な手刺繍によってリリーモチーフを描いた特別な逸品です。完成までに約4日を要する、ヴァレクストラの卓越したクラフツマンシップが息づくデザインです。

サイズ：幅 19.5 X 高さ 14.0 X 奥行き 9.5cm \737,000（税込）

イジィデ ウォレット リリー

イジィデ ウォレットは、イジィデを象徴するツイストロッククロージャーと実用的な収納力を兼ね備えています。

サイズ：幅 12.0 X 高さ 9.0 X 奥行き 2.0cm \198,000（税込）

名刺ケース リリー

名刺ケースは、高度なインターシャ技法と繊細な刺繍で華やかなリリーモチーフを表現。機能的な収納力とともに、ヴァレクストラならではの職人技が際立つデザイン。

サイズ：幅 7.0 X 高さ 11.0 X 奥行き 1.0cm \72,600（税込）

イジィデ チェーンウォレット リリー

イジィデ チェーンウォレットは、取り外し可能なチェーンストラップを備え、ウォレットからクラッチまで多彩なスタイルをお楽しみいただけます。

サイズ：幅 19.0 X 高さ 10.0 X 奥行き 3.0cm \280,500（税込）

お問い合わせ先：ヴァレクストラ ジャパン 03-5615-2379

□Valextra（ヴァレクストラ）について

1937年にジョバンニ・フォンタナによって設立されたヴァレクストラは、イタリアで最も有名なレザーグッズブランドのひとつです。故郷ミラノからインスピレーションを得たアイテムは、エンジニアリング ビューティーを追求し、意義ある日常使いのオブジェを生み出すという信念を体現しています。

1968年に初めて考案されたクラシックなリストバッグ「トリックトラック」、2011年にデザインされたアイコニックな「イジィデ」から、究極のデイリーラグジュアリーの必携品として2023年に発表された「ミラノ」まで、ヴァレクストラのクラフツマンシップと構造へのアプローチには、伝統と革新が共生しています。ブラックラッカー仕上げのコスタのエッジング、繊細なハンドペイントのインキオストロのライン、絶妙な柔らかさのミレプンテカーフスキンなどの特徴的なディテールは、控えめでありながら際立ったシグネチャーとして受け継がれ、ヴァレクストラを世界中に認知させています。

ヴァレクストラ ジャパン

03-5615-2379

https://www.valextra.jp/