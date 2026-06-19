ATLED Award 2025で「Growth of the year」を受賞

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社（以下 コニカミノルタジャパン）は、株式会社エイトレッド（以下 エイトレッド）のパートナー企業を対象とした表彰制度「ATLED Award 2025」において、「Growth of the year」を受賞しました。コニカミノルタジャパンの同賞受賞は、3度目となります。

写真左から、株式会社エイトレッド 代表取締役社長 岡本 康広様、コニカミノルタジャパン株式会社 取締役 情報機器営業本部長 出村 健

「Growth of the year」は、エイトレッドが展開する電子ワークフローシステム「AgileWorks」および「X-point Cloud」の販売実績が、前年度と比較して大きく伸長したパートナー企業に贈られる賞です。顧客の課題や利用環境に合わせた解決策の提案からシステム導入、定着支援までを一貫して推進するコニカミノルタジャパンの取り組みが実を結び、今回の受賞となりました。

さらに今回は、当社の山下 智子が顕著な貢献を果たしたメンバーに贈られる個人賞を受賞しました。顧客の業務理解に基づく丁寧な提案と、導入後の継続的なフォローアップにより、多くの企業でのワークフロー活用を成功に導いた点が評価されました。

DX推進や多様な働き方の促進を受け、企業のIT設備投資は年々加速しています。中でも、電子ワークフローシステムの導入は業務のデジタル化の効果が可視化されやすく、関心が高い分野です。コニカミノルタジャパンでは、こうした背景から生まれる課題を、個別の「点」ではなく業務や組織全体にまたがる「面」として捉え、顧客課題の把握からITソリューションの導入、運用定着までを一気通貫で支援しています。自社での電子ワークフローシステム導入で培った知見も活用しながら、紙の電子化にとどまらず、業務そのものの効率化・高度化まで実現できる支援力はコニカミノルタジャパンの強みです。今後も顧客が持続的な成果を生み出せるよう、電子ワークフローシステムをはじめとしたITソリューションの提供を続けてまいります。

■株式会社エイトレッドからのエンドースメント

このたびは、「ATLED Award 2025」 における『Growth of the year』の受賞、誠におめでとうございます。

コニカミノルタジャパン株式会社様には、2025年度において、豊富な知見と高い提案力を活かし、エイトレッド製品のお取り扱い実績を最も大きく伸長いただきました。ワークフローを通じて、多くのお客様の業務課題の解決と価値創出にご尽力いただきましたことに、心より感謝申し上げます。

今回の受賞は、コニカミノルタジャパン株式会社様の組織的な推進力と、お客様に寄り添った提案活動の成果であり、弊社製品のさらなる普及にも大きく貢献いただいたものと確信しております。

弊社は、今後もコニカミノルタジャパン株式会社様とのパートナーシップを一層強化し、ワークフローシステムを通じたお客様の課題解決と業務変革に、ともに取り組んでまいります。

株式会社エイトレッド 代表取締役社長 岡本 康広

【 AgileWorks、X-point Cloudについて】

「AgileWorks 」および「X-point Cloud」は、「まるで紙に書くような」直感的な入力フォームを備えたワークフローシステムです。稟議、経費精算、日報、作業依頼、総務諸届、勤怠申請など、さまざまな申請・決裁業務を効率化し、業務負担の軽減と生産性向上に貢献します。なお、「AgileWorks」は大企業向け、「X-point Cloud」は中小企業向けのシステムとして展開されています。

AgileWorks・X-point Cloud の詳細はWEBサイトをご覧ください。

https://www.konicaminolta.jp/business/solution/document/xpoint-cloud/index.html

【お客様のお問い合わせ先】

コニカミノルタジャパン株式会社

情報機器マーケティング本部 プロダクトマーケティング統括部 ITS事業推進部

ITサービス企画グループ

https://bs-offers.konicaminolta.jp/ejikan/fm-ds-contact.html