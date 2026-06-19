2025年度スチュワードシップ活動に関する自己評価について

アセットマネジメントOne株式会社

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 杉原規之、以下「アセットマネジメントOne」）は、投資先企業の持続的な成長と企業価値向上を促すことを通じ、お客さまの中長期的な投資リターンの拡大を図るべく、積極的にスチュワードシップ活動を実施しております。

本年度もスチュワードシップ・コードの原則・指針毎に自己評価（振り返り）を実施しました。スチュワードシップに関する活動の内容及び自己評価につきましては、経営政策委員会として設置しているスチュワードシップ推進委員会において、その妥当性の確認を実施しております。

＜自己評価（各原則）＞

原則以下の各指針の自己評価は、リンク先の「2025年度スチュワードシップ活動 自己評価（https://www.am-one.co.jp/img/company/36/2025_stewardship_details.pdf）」をご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138924/table/109_1_d79b3a30ca03986cc7b4edcf5357a15b.jpg?v=202606191151 ]