AI活用における品質・リスクを可視化する「AIシステム品質検証」の提供を開始

株式会社ProVision

株式会社ProVision（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：仙波 厚幸、以下「ProVision」）は、このたび、AI活用における品質・リスク検証を支援する「AIシステム品質検証」の提供を開始しました。

本サービスは、AI機能が組み込まれたシステムや、開発工程でAIを使用しているシステム、社内AIツールなどを対象に、AIの出力品質やセキュリティ、運用時のリスクを検証するサービスです。ProVisionがこれまでソフトウェアテスト・QA事業で培ってきた品質検証の知見を活かし、企業がAIを安全かつ継続的に活用できる状態づくりを支援します。

サービス提供の背景

近年、生成AIやAIエージェントの業務活用が進み、AIはPoCや検証段階から、本番運用で安全に活用できるかを見極める段階へと移行しています。

一方で、AIを活用したシステムや社内AIツールの導入が進む中で、ハルシネーションやセキュリティ面への不安、複数のAIが本番稼働する環境における品質変化や誤動作の検知、社内でのAI利用におけるセキュリティ統制など、運用時の課題も顕在化しています。

こうした課題に対し、ProVisionは、ソフトウェアテスト事業で培った検証ノウハウをもとに、AIの品質・リスクを可視化し、企業のAI活用を支援する「AIシステム品質検証」の提供を開始しました。

「AIシステム品質検証」について

「AIシステム品質検証」は、AI活用における品質課題やリスクを洗い出し、企業が安心してAIを活用できる状態づくりを支援する検証サービスです。

対象となるAIや利用状況に応じて、出力品質・セキュリティ・運用ルールなどの検証観点を設計し、課題の可視化から改善に向けた支援まで一貫して対応します。

主な提供領域は以下の通りです。

ProVisionのAIシステム品質検証の強み

- 生成AI・LLM出力品質検証- AIエージェント特化セキュリティ診断- 社内AIのリスク対策・品質ガバナンス支援

1. 品質へのこだわり

ProVisionは、ソフトウェアテスト事業で培ってきた検証ノウハウを活かし、AI活用における品質課題を細部まで確認します。AIの出力内容や利用シーンに応じて、必要な検証観点を整理し、品質・リスクの可視化を支援します。

2. 課題解決に伴走する支援体制

提案やレポートの提出にとどまらず、エンジニアが現場に入り込み、お客様のチームと一体となって品質向上を支援します。

3. どのAI環境にも対応

さまざまなAI環境に対応します。お客様の環境に合わせて、柔軟な検証方法を提案します。

サービスフロー

- step1：ヒアリング・現状把握

AIシステムの概要や利用状況、品質に関する懸念をヒアリングし、「何をどのように確認するか」の方針を共同で設計します。

- step2：検証観点の設計

ヒアリング内容をもとに、AI固有の観点から対象となるAIに適した検証観点を、優先度を踏まえて設計します。

- step3：検証実施

設計した観点に基づいてテストを実施し、確認した内容や気になる挙動を整理して報告します。

- step4：報告・継続対応

確認内容を整理して共有し、改善に向けた対応をともに検討します。また、定期的な報告を通じて継続的な品質維持を支援します。

今後の展望

ProVisionは今後、生成AI・LLMをはじめとするさまざまなAIモデルや活用環境への対応範囲を拡充し、サービスのさらなる高度化を進めてまいります。

また、品質検証にとどまらず、リスク対策や運用改善まで企業に伴走することで、業務品質の向上や新たな付加価値の創出に貢献してまいります。

サービス紹介資料の公開

本サービスの具体的な検証内容や主な提供領域、サービスプラン、ご依頼から運用までの流れなどを、サービス紹介資料にて詳しくご案内しています。

AIシステムの導入を検討している方や、AIの品質・リスクに課題を感じている方は、ぜひご覧ください。

▼サービスの詳細・紹介資料はこちら：https://go.pro-vision.jp/l/1068932/2026-06-09/3t9zdby

本サービスを通じて、AI活用における品質課題やリスクを可視化し、企業がAIを安全かつ継続的に活用できる環境づくりを支援してまいります。

本サービスに関するお問い合わせ：https://www.pro-vision.jp/contact/

株式会社ProVision

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー40階

代表者：代表取締役社長 仙波厚幸

設 立：2005年4月

電 話：045-872-4000

U R L ：https://www.pro-vision.jp/

事業内容：

・ソフトウェアテスト・QA事業（第三者検証・品質コンサル・脆弱性診断・テスト自動化・AIシステム品質検証等）

・開発事業（受託開発・オフショア開発・AI活用サービス等）

・DX支援事業（RPA導入支援・BIツール導入等）

・事業推進・BPO支援事業（業務推進・PMO・品質管理・現場運用支援・ロボティクス支援等）