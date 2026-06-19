【レポート】「推し活スキル」は仕事でも活きる？社会人推し活層のリアルな声に迫る

■調査結果のポイント

株式会社Oshicoco

・社会人推し活層の約7割が「推し活スキルが仕事で役立った経験あり」。

「情報収集力」「クリエイティブスキル」が上位に



推し活で得たスキルが仕事で役立った経験が「よくある」（24.1%）「たまにある」（48.1%）と回答した人は合計72.2%にのぼり、社会人推し活層の約7割が推し活由来のスキルを仕事に活かしている実態が明らかになりました。具体的な獲得スキルの上位には「情報収集能力（リサーチ力）」（66.7%）や「編集・クリエイティブスキル」（59.3%）が挙げられ、推し活を通じた実践的な能力開発が仕事の現場でも発揮されていることが伺えます。

・推し活の充実度が仕事のモチベーションに直結。約9割が「良い影響がある」と回答

推し活の充実度が仕事へのモチベーションに与える影響について、87.1%が「非常に良い影響を与えている」「やや良い影響を与えている」と回答し、推し活が社会人の働く意欲においてポジティブに還元されていることが伺えます。また、社会人とZ世代に共通する傾向として、「日々の活力や目標・目的になる」といった精神面での貢献に加え、推しが努力する姿を「ロールモデル」として自分自身に重ね合わせ、自身の成長に繋げようとする姿勢が見受けられました。

・推し活を優先できる働き方を求めてキャリア行動を起こす層も。約6割が有給を計画的に活用

推し活をきっかけにしたキャリア行動としては、「推し活の時間を確保しやすい職場へ就職・転職した（または活動中）」が37.0%で最多となりました。また、両立の工夫として「有給休暇の計画的な取得」が59.3%と最も多く挙げられ、推し活層が計画性と職場内コミュニケーションを駆使して仕事と推し活を両立させている実態が明らかになりました。

【全編】調査リリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000095735.html

Oshicocoによる調査では、「推し活と仕事の両立に関する実態調査（社会人編）」において、社会人推し活層の約7割が「推し活で得たスキルが仕事で役立った経験がある」と回答しました。



さらに、約9割が「推し活が仕事のモチベーション向上に良い影響を与えている」と感じていることが明らかになっています。

■調査概要

・調査期間：2026年5月8日～5月11日

・対象者：Instagram「推し活応援メディアOshicoco」/及び「Oshicoco公式LINEアカウント」をフォローしている社会人の推し活層（全国の男女）

・実施方法：Instagramを通じたアンケート調査（調査サービス『推しペディア』活用）

・有効回答者数：285

本調査はナッジ株式会社（以下、「ナッジ」）との共同調査企画となっており、ナッジはZ世代の推し活層をテーマに調査を実施しています。ナッジによる調査レポートの詳細は、以下よりご参照ください。

Z世代向け調査結果はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000073456.html

■オタク社会人３名による座談会を開催

この結果を受け、Oshicocoでは「推し活とキャリア」をテーマに、推し活歴の長い社会人3名をお招きした座談会を実施しました。推し活を通じて培ったスキルがどのように仕事で活かされているのか、そして推し活が日々のモチベーションやキャリア観にどのような影響を与えているのか、リアルなエピソードを深掘りします。

■推し活で培った「コミュニケーション能力」と「行動力」が仕事に直結

座談会参加者プロフィール[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/195_1_d53eaad522f50520a152462225faa375.jpg?v=202606191151 ]

-推し活を通じて、どのようなスキルが身についたと感じますか？また、それが仕事で役立ったエピソードがあれば教えてください。

Sさん：私はコミュニケーション能力が一番活きていると感じます。中学生の頃からSNSでオタクの友達を探して、自分よりも大人の方とも遊ぶといったことをしていました。そのため、年上の方や初対面の人と話すことへの抵抗感がなく、社会人1年目のときからスムーズに人間関係を築けたと思います。

Aさん：私もコミュニケーション能力ですね。推し活では、初対面の人と話す機会が多いですし、何より特典会などの限られた時間で「推しと何を喋るか」を真剣に考えますよね。限られた時間で、自分の想いをしっかり伝えなければいけない。この「ファーストインプレッション勝負」の経験は、初対面の取引先への営業やプレゼンで、短い時間で的確に要点を伝えるスキルに直結していると感じます。

Kさん：確かに、推しとの会話でスキルが身につくのは同意です。私は１分間のサイン会において、どういう風に相手が答えるのかも想定して台本を書き、インプットするために何度も練習したのを覚えています。プレゼンが怖くないのもそのおかげだったのかもしれませんね・・・（笑）

Sさん：まさに「オタクあるある」ですね。私は行動力も身についたと思っています！推し活で全国各地へ遠征に行っていたので、新幹線の乗り方や遠方への移動の手配などが当たり前のようにできます。意外とこれができない人もいると知って、これも一つのスキルなんだなと気づきました。



-そうですよね、オタクの方は公共交通機関に詳しいイメージがあります。他には何かありますか？

Aさん：他ですとSNSでのやり取りを通じて、ビジネスメールの基礎を学んだという側面もありますね。（笑）例えば「検索から失礼します」や「当方」といった言葉遣いは、オタクのコミュニティで自然と身につくものです。これがそのままビジネスシーンでの丁寧なやり取りに活きているのは、オタクならではの強みだと思います。

Kさん：コミュニケーション・行動力・ビジネスマナーのスキル、完全同意ですね。（笑）私も相当な行動力がついた経験がいくつかあります。

-Kさんは、行動力が発揮された具体的なエピソードはありますか？

Kさん：好きなK-POPアイドルのアジアツアーが発表され、最初は行かないつもりだったのですが、1週間くらい前に急に行きたくなり、マニラに飛びました。マニラのことを何も知らなかったのですが、急遽調べて全てスケジュールを立てて無事コンサートを楽しめた思い出があります。こうした「目的のために即座にリサーチして実行に移す力」は、推し活の場で身に着いたスキルだと感じますし、今も仕事での課題解決やプロジェクト推進にも大いに役立っていると思います。

■推し活は「モチベーション」であり、「鏡」でもある

-推し活の存在は、日々の仕事のモチベーションにどのような影響を与えていますか？

Aさん：大前提として、「推し活の資金を稼ぐために働く」という面はあります。ただ、社会人になってからは少し感覚が変わってきました。推しを人として尊敬しているからこそ、「自分も推しに恥じない人間でありたい」と思うようになったんです。自分が頑張っていないと、推しに合わせる顔がないというか。推しの存在が、自分を良い方向にブランディングしてくれている感覚があります。

Sさん：すごくわかります。ライブに行くと、彼らは毎日朝から晩まで働いて、ステージの上で何万人もの人を笑顔にしていますよね。その計り知れない努力やプロ意識を見ると、「自分もまだまだ頑張れるはずだ」と刺激を受けます。推しは、自分の仕事への向き合い方を見直す「鏡」のような存在です。

Kさん：間違いないですね。最初は推しの「ビジュアル」が好きでアイドルを見始めるのですが、ずっと見ていくうちに彼らの内面的な良さにも気づけるんですよね。コンサートやライブにかけている情熱や想い、練習動画などを見ていると、感化されますよね。彼らのような桁違いの超人たちを知っているからこそ、自分の目指す天井が上がり、もっと高いレベルで仕事を頑張ろうと思えます。

-推し活と仕事を両立させるために、働き方で工夫していることはありますか？

Sさん：私はリモートワークができる環境なので、遠征先で仕事をしてからライブに向かうことがあります。例えば、名古屋や大阪でのライブがある日は、現地に早めに入ってワーキングスペースで定時まで集中して働き、そのままライブ会場へ向かいます。ライブという明確な楽しみがある日は、仕事の生産性も普段よりずっと高くなりますね。普段の日よりも集中して仕事ができます（笑）

Aさん：推し活のしやすさは、会社選びの重要な基準になりますよね。私もフレックスタイム制やリモートワークの導入、有給の取りやすさなどは必ずチェックします。今の会社は、推し活に理解がある人が多いのも大きな魅力です。「またライブ行くの？」とネガティブな意見を言われるのではなく、暖かく見送ってくれる社員が多いので、そういった環境も、働きやすさに直結していると感じますね！

Kさん：私もリモートとフレックス制度を駆使しながら生活しています。あとは、日頃から現場の予定にあわせて仕事量を調整しながら、働いています。大学生の時から学業・アルバイト・推し活の両立をしてきたので、人よりもスケジュール管理が上手なのかもしれません。

■社会人として推し活を続ける価値とは

-今後、推し活とキャリアをどのように重ねていきたいですか？

Sさん：私はこれまでさまざまなジャンルを推してきましたが、将来的にはスポーツ興行などのエンターテインメントに関わる仕事ができたらいいなと考えています。オタクとしての知見や、ファンとしての愛着があるからこそ、ファンのニーズに寄り添った仕事ができるのではないかと思っています。

Aさん：私は、ただお金を稼ぐだけでなく、仕事を通じて何かに貢献したいという意識が強くなりました。推し活をしている人たちは、単に消費するだけでなく、「この消費が社会にどう影響するか」「どんなストーリーがあるか」を考えてお金を使う傾向があると思います。そうした社会貢献の意識を持ちながら、自分のキャリアを築いていきたいですね。

Kさん：私はK-POPアイドルを好きなおかげで韓国語を習得できたので、そのスキルは常にどこかで活かし続けたいと思っています。隣国だとなかなか色々な問題も多いのですが、エンタメの繋がりは国境を越えると思っているので、日本も韓国も明るくできるような仕事ができたら幸せです。推し活を通じて得たスキルや価値観を、社会を良くするために還元していくことが、私なりの推し活のゴールかもしれません。

-本日は貴重なお話をありがとうございました。

■まとめ

今回の座談会を通じて、社会人の推し活層が持つ「熱量」が、単なる趣味の枠を超えて、ビジネススキルや仕事への高いモチベーションへと昇華されていることが浮き彫りになりました。

推し活で培われるコミュニケーション能力や行動力、そして推しをロールモデルとして自己研鑽に励む姿勢は、現代のビジネスパーソンにとって大きな武器となります。企業にとっても、従業員の推し活を理解し、柔軟な働き方をサポートすることは、従業員エンゲージメントや生産性の向上に繋がる重要な要素と言えるのではないでしょうか。

■ナッジ主催コンソーシアムにて解説します

今回の共同調査の結果を踏まえ、ナッジが事務局を務める6月29日（月）開催の「Entertainment×Fintechコンソーシアム」にて、Oshicoco代表の多田が両社のリリースを元にした、解説セミナーを行います。

関係者の皆様、ぜひコンソーシアムにて、「推し活×スキル獲得」に関する最新情報をキャッチしてください。

コンソーシアム詳細ページ :https://nudge.cards/consortium/top

※上記ボタンより、ナッジ株式会社のサイトに遷移します。

※このコンソーシアムは完全会員制となっております。

■株式会社Oshicocoについて

推し活領域に特化したリサーチ&コンサルティング事業を展開。推し活市場における生活者インサイトの調査・分析を基に、企業の商品開発、マーケティング施策、プロモーション企画、事業開発支援を提供。さらに、独自の推し活コミュニティやSNS運用を活用し、推し活ユーザーのリアルな声を起点とした戦略設計から実行支援までを一気通貫で支援しています。

＜株式会社Oshicoco会社概要＞

・会社名：株式会社Oshicoco

・代表取締役：多田 夏帆

・事業内容：推し活特化型リサーチ事業・コンサルティング事業、IPマネタイズ事業・その他EC運営等

・公式HP：https://corp.oshicoco.co.jp/top

■ナッジ株式会社について

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）