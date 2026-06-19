小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」先生の声をもとに　「６Pチーズ」を販売する雪印メグミルク株式会社との連携プログラムをアップデート。2026年度受付を開始

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）は、株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下 ShoPro）と共同で展開する小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」において、昨年度好評いただいた雪印メグミルク株式会社（以下、雪印メグミルク）との連携探究学習プログラム「ロングセラーチーズのヒミツから探る ふりかえりでパワーアップ！なりたい自分にトライ宣言！」の2026年度利用申し込み受付を開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは、2025年度に提供した「総合学習／国語科で学ぶ目標の実現方法を考える探究学習プログラム」をもとに、実際に活用いただいた先生方からの声を反映し、教材内容およびタイトルをアップデートしたものです。

COMPASSは、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を通じて、教科学習における知識・技能の個別最適な学びを支援していますが、その根底には、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの時間を生み出したいという創業時からの想いがあります。また、この力を育むには、知識だけでなく、思考・判断・表現力や学びに向かう力、人間性の涵養が重要であり、特に探究学習を通してこれらを深められると考えています。

キュビナにより創出された時間で学ぶことのできる、探究的な学びをより多くの子どもたちへ提供するため、これまでさまざまな企業と連携した小中学校向けの探究学習プログラムを株式会社小学館集英社プロダクションと共同で開発・提供してまいりました。

その一つとして2025年度に提供しておりました雪印メグミルクとの連携プログラムについて、全国の学校現場の皆さまからのご好評の声にお応えし、2026年度もSPARKE上で無償提供することが決定いたしました。教材の閲覧・ダウンロード・管理をオンライン上で行うことができ、先生方がより活用しやすい形で提供いたします。

今回追加するプログラムについて

今回SPARKEで提供を開始する「ロングセラーチーズのヒミツから探る ふりかえりでパワーアップ！なりたい自分にトライ宣言！」では、雪印メグミルクのロングセラー商品である「６Ｐチーズ」が長年にわたり愛され続けるために取り組んできた工夫や挑戦を題材に、子どもたちが自らの夢や目標を考え、実践し、その過程を振り返りながら次の行動につなげる力を育むことを目指しています。

昨年度教材を活用された先生のお声

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24557/table/258_1_4d086cb5989e08b038b0cd81ca9798b4.jpg?v=202606191151 ]

本プログラムの2025年度ご提供時には、1万人を超える受講生徒のお申し込みがあり、多くの学校現場から反響をいただきました。

実際に授業内で実践された先生方からもご好評の声をいただいており、

- 「例がたくさんあり、わかりやすく振り返りの方法を学んで活用することができました。取り組んでいる児童に笑顔が見られました。」（小学校4年生教諭）- 「取り組み方が丁寧に示されており、教師側も生徒側もやりやすかったです。」（小学校6年生教諭）- 「振り返りをする際に、題点を見つけ改善していくだけでなく、よいところをよりよくしていくことも考えられるのがよかったです。」（中学校1年生教諭）

など、子どもたちが主体的に目標へ向かって取り組む姿や、振り返りを通じて次の行動につなげる学びへの評価の声が寄せられました。

2026年度版でアップデートした内容

2026年度版では、昨年度教材を活用いただいた先生方の声をもとに、学校現場でより活用しやすい内容へアップデートしました。

・振り返りの手法を学んだ後に、目標に向けた実践期間を設定

・実践結果を基に振り返りの手法を実際に活用することで、より体験的な内容に

・キャリア・パスポートや特別活動との接続



を取り入れ、児童生徒が自ら行動し、振り返り、次の挑戦へつなげる探究的な学びを実践できる構成としました。

教材構成

利用申し込みについて

- 映像教材： 企業担当者によるテーマの解説- ワークシート： 授業で課題に取り組むワークシート- 教師用手引書： プログラムの時間配分、学習内容と児童生徒の活動、指導のポイント、発話例など- 授業スライド/ルーブリック表/POPサンプル： 授業の際に必要に応じて活用いただける補助教材雪印メグミルクと連携したプログラムの教材例※内容とデザインは変更となる場合がございます。

◆申し込み期間： ～2027年2月28日

◆対象者： 全国の小・中学校の先生

◆申し込み可能学年： 小学校1年生～中学校3年生

◆費用： 無償

◆申し込み：

下記プログラム詳細ページ内の申し込みフォームよりお申し込みください。

※ご利用にはSPARKE（スパーク）への会員登録が必要です。

https://sparke.jp/contents/meg-snow-2026

◆申し込みについてのお問い合わせ先：

COMPASS探究学習プログラム担当 info@compass-e.com

SPARKE（スパーク）について

URL：https://sparke.jp/

SPARKE（スパーク）は、小・中学校の授業でご利用いただける、さまざまな探究学習プログラムを掲載した探究学習ライブラリーです。提供するプログラムは教科単元と実社会が紐づくテーマを課題にして、子どもたちが自ら考え、解決策を導く一連のプロセスを通じて、探究に必要な力（思考・判断・表現力、学びに向かう力・人間性）を育むことを目的としています。プログラム制作にあたり日本を代表する企業パートナー様と連携し、学校・先生向けに無償で提供してまいります。

会員登録いただくことで、公開中の全プログラムの教材を無償で閲覧・ダウンロード・管理することができます。

COMPASSは今後もSPARKE（スパーク）を通じて、子どもたちの「未来を創る力」を育てるための“探究的な学び”を提供し、公教育におけるこれまでにない新たな学習体験の創造を目指してまいります。

◆雪印メグミルク株式会社について

URL：https://www.meg-snow.com/

雪印メグミルクは、「雪印北海道バター」「ネオソフト」「６Ｐチーズ」などの乳製品をはじめ、乳（ミルク）の持つ価値の研究成果を商品化した牛乳・乳飲料、ヨーグルト、デザート、健康食品、粉ミルクなどを製造・販売しています。

「６Ｐチーズ」について URL：https://www.snow6p.jp/

◆小学館集英社プロダクションについて

URL：https://www.shopro.co.jp/

「エデュテインメント」を理念に掲げ、メディア事業・エデュケーション事業を中心に事業を展開しています。

教育領域においては、長年にわたる幼児教室や通信教育の運営ノウハウを活かして幅広い世代へのサービスを展開しており、近年では小学生向けオンライン講座「小学館の探究楽習(R)」を一般向けにサービス提供しているほか、2024年10月より公教育パッケージとして小学生～高校生向けにも探究型学習教材「小学館の探究楽習(R)」を各教育機関や自治体向けに提供。大阪府と大阪市より受託し制作した公教育向けの探究教材「高校生向けEXPO教育プログラム」では、2025年の大阪・関西万博を題材に「未来社会」について考えることを目的にした自治体独自の“探究的な学び”を提供しました。

◆COMPASSについて

URL：https://qubena.com/

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。