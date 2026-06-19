JAXAベンチャー天地人、衛星データ購入オンラインプラットフォーム「Tenchijin EO Market」提供開始。だいち4号の衛星データを手軽に購入可能

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭 康人）は、2026年6月18日より、衛星データをオンラインで簡単に購入できるプラットフォーム「Tenchijin EO Market（読み：テンチジン イーオー マーケット）」の提供を開始いたしました。

2025年1月、天地人はJAXAによる「だいち4号（ALOS-4）」PALSAR-3観測データを用いたデータ・サービス事業者に選定されており、本サービスの提供は当該事業の一環です。

「Tenchijin EO Market」は、ユーザによるデータの選択、注文、決済までをオンラインで完結できる仕組みを備え、国内でも先進的な取り組みとして、衛星データをより身近にすることを目指します。

衛星データをより身近に。「Tenchijin EO Market」開発の背景

サービス詳細を見る :https://eo-market.tenchijin.co.jp/

衛星データは、防災、森林・環境、インフラ維持管理など幅広い分野で活用が期待される一方、取得・購入にあたっては手順の多さや専門的な前提知識が障壁となり、ライトユーザーや小規模な検証用途では導入のハードルが高いという課題がありました。

天地人は、より多くの方が衛星データに触れ、実務や研究、検討の初期段階から活用できるようにするため、購入体験そのものを見直し、少額・小範囲・短時間で始められる購入プラットフォームとして「Tenchijin EO Market」を提供します。

「Tenchijin EO Market」概要

「Tenchijin EO Market」は、「だいち4号（ALOS-4）」搭載のLバンド合成開口レーダ（SAR）によるPALSAR-3観測データを、用途や必要範囲に応じてオンラインで購入できるプラットフォームです。わかりやすいUIにより、必要な場所を指定して購入でき、予算・目的に合わせて衛星データを取得できます。

「だいち4号」について

「だいち4号（ALOS-4）」は、JAXAの人工衛星であり、日本が継続的に開発してきた観測センサであるLバンド合成開口レーダ（PALSAR-3）を搭載しています。夜間や悪天候下でも観測可能な特性を有し、防災、地殻変動、森林管理、インフラ分野などでの活用が期待されています。

2つの提供プラン

「Tenchijin EO Market」では、「だいち4号（ALOS-4）」PALSAR-3観測データを、用途やスキルレベルに応じて選べる2つのプランで提供します。

JAXA提供データを従来よりもお求めやすい価格で購入できるプランに加え、初めて衛星データを扱う方でも小面積から即時購入できるプランも用意しました。目的に合わせて必要な範囲を無駄なく取得できるため、研究・検証から実務利用まで、さまざまなシーンで活用いただけます。

1. PALSAR-3 標準プロダクト

衛星データ解析に慣れた方向けのプランです。JAXAから提供されるPALSAR-3データをそのまま提供しつつ、入手しやすい低価格設定を実現しました。全世界のデータが検索可能で、地図投影・オルソ補正された画像のほか、干渉SARに利用可能なSLCデータも取得可能です。

- 地図上で簡単検索- JAXA提供データをそのまま提供- 1シーンあたり39,800円（税込）- 1シーンのサイズは以下の通り[表: https://prtimes.jp/data/corp/45963/table/285_1_d4fde86e4154590f92db5df93e4850a8.jpg?v=202606191151 ]2. PALSAR-3 5mモザイク

10kmあたり4,000円（税込）から購入できる、簡単・便利・迅速なオルソ補正済み5m解像度データです。決済後、マイページからすぐにダウンロードできます（※日本の一部地域限定）。

- 欲しいサイズだけ購入可能（10km四方単位から）- 分かりやすいUIと簡単な購入プロセス- お求めやすい価格設定（10km四方あたり4,000円）- 決済後すぐダウンロード可能

※いずれのプランも購入方法はクレジットカード決済のみ

プロジェクト責任者 取締役CFO・木村のコメント

衛星データ検索画面イメージ

当社は、宇宙ビッグデータや環境ビッグデータ、並びに水道管路情報や漏水履歴等の様々な情報をもとに、マルチモーダルAI を駆使することで、漏水リスクを解析するサービス、宇宙水道局を提供しています。社会インフラの持続的な維持管理に、Lバンド合成開口レーダ（SAR）等人工衛星からの観測データが貢献していることを実感しています。Tenchijin EO Marketは、衛星データをより身近に感じていただける購入プラットフォームとして用意し、世界・日本での衛星データ利活用のハードルを下げ、社会課題の解決に活用できることを示していく取り組みと位置付けています。

サービス詳細を見る :https://eo-market.tenchijin.co.jp/

また、サービスを開始するにあたり、「だいち4号（ALOS-4）」PALSAR-3の開発と運用に携わるJAXAのエンジニアの方々にインタビューを実施。技術革新の背景と、衛星データがもたらす未来の可能性についてお話を伺いました。

▼JAXA開発者に聞いた、ALOS-4/PALSAR-3の技術革新と衛星データの可能性

https://note.com/tenchijincompass/n/n8d3f11872199

■会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

公式サイト：https://tenchijin.co.jp/

「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

X：https://x.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

note：https://note.com/tenchijincompass