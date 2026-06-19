円普通預金金利を改定
GMOあおぞらネット銀行（以下、当社）は、日本銀行の金融政策決定会合の結果ならびに市場金利の変動を踏まえて、円普通預金の金利を2026年8月1日（土）より改定いたします。
■【法人・個人事業主・個人のお客さま】 円普通預金金利
※金利は年利・税引前で表示しています。
※円普通預金の金利は変動金利です。お預入後の金利は、金融情勢等に応じて変更する場合があります。
※提携サービス口座は、上記金利と異なる場合があります。
今後、円定期預金金利についても、引き上げを予定しております。確定次第、改めてWebサイトにてお知らせいたします。
【参考URL】
・法人のお客さま：金利一覧
https://gmo-aozora.com/business/contents/interest.html
・個人事業主のお客さま：金利一覧
https://gmo-aozora.com/smallbusiness/contents/interest.html
・個人のお客さま：金利一覧
https://gmo-aozora.com/priv/contents/interest.html
・円普通預金金利 商品概要説明書
https://gmo-aozora.com/provision/pdf/overview-yen-deposit.pdf
・円定期預金金利 商品概要説明書
https://gmo-aozora.com/provision/pdf/overview-yen-deposit-fixed.pdf
【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】
本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス
代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 水町 哲
資本金：266億2,998万円
登録金融機関：関東財務局長（登金）第665号 一般社団法人 金融先物取引業協会加入
URL：https://gmo-aozora.com/