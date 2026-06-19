すやすや眠るシナモロールの大きなぬいぐるみ　『サンリオキャラクターズ　With　my　friend！大きなぬいぐるみ　むにゃむにゃシナモロール』

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツは、 株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」がすやすやと気持ちよさそうに眠っている表情の大きなぬいぐるみ『サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール』＜19,800円／税込＞を、タカラトミーモールにて発売いたします。予約受付期間は2026年6月19日（金）12:00から8月31日（月）23:59です。

■「シナモン【公式】」X発信のイラストが一緒に眠れる“すやすやサイズ”で立体化！

※「シナモン」以外は商品に含まれません。

2027年に25周年を迎える株式会社サンリオの「シナモロール」は、遠いお空の雲の上で生まれたこいぬの男のコです。くるくるとしたシッポと真っ白なボディが特徴の人気キャラクターです。そんな 「シナモロール」がこのたび、ふわふわな触り心地が心安らぐ大きなぬいぐるみになりました。

『サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール』は、「シナモロール」がすやすやと眠っている愛らしい姿を一緒に楽しめる大きさにダイナミックに立体化した商品です。夢の中の“むにゃむにゃ”感溢れるビジュアルは、2020年2月に「シナモン【公式】」Xアカウントから発信されたイラストを元に、無防備で安心感ある表情を再現しました。

ぬいぐるみの大きさは、まるで「シナモロール」と一緒に眠っているような気分が味わえるように、抱きついて眠れる大きな“すやすやサイズ”に仕上げました。耳を広げた状態で幅1メートルを超える大きさになり、耳の内側に入れば、「シナモロール」に包まれるようなフィット感を味わうことができます。 すやすや眠る「シナモロール」と一緒に、ふわふわくつろぐ時間をお楽しみください。

■『サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール』こだわりポイント

●抱きしめやすい絶妙な“すやすやサイズ”

抱きつきやすさを考慮した大きさとなっており、一緒に寝ると、耳からボディまでしっかり抱きしめやすく、ぬいぐるみの柔らかさ、肌感を堪能できる仕上がりです。

●耳部分の綿の詰め方にも工夫

「シナモロール」を抱きしめて耳の内側に自身の頭を乗せるシーンを考慮して、耳の柔らかさにもこだわりました。

●口元の刺繍等の細部にも「シナモロール」らしさを追求

わずかに上がっている「シナモロール」の左の口角も刺繍でしっかりと再現。柔らかな表情になるように丁寧に仕上げました。

≪製品概要≫

■商品名：『サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール』

■希望小売価格：19,800円（税込）

■本体サイズ：W約140cm×H約50cm×D約35cm (※幅は耳を広げた状態）

／重さ 約2,300g

■対象年齢：6歳以上

■販売：

タカラトミーモール： https://www.takaratomy-arts.co.jp/egumi/cinnamoroll/

■販売方法：事前申し込みによる予約販売

■申込期間：2026年6月19日（金）12:00～8月31日（月）23:59

（申込数が上限に達し次第、予定より早く予約受付終了となることがございます）

■購入制限：1会計につき10個まで

■商品お届け：2027年2月から3月に順次お届け予定

■権利表記：

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L670578

正面斜め背面

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の準備数には限りがございます。準備数がなくなり次第販売終了となります。

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※当商品は、通常の当社商品取扱い店舗ではお買い求めいただけませんが、催事イベントなどの期間限定ショップなどでは販売することがあります。

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