【 6/25 (木) 16:00 】日本製造業の競争力を取り戻す「ものづくり産業研究」の第一人者が語る 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『デジタル・グローバル競争時代の「勝ち筋」』をテーマに、東京大学 名誉教授 藤本 隆宏 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 6/25 (木) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606250417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260625(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606250417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260625)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、東京大学 名誉教授 藤本 隆宏 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/505_1_9af7190755e856d6e65184c33ae3ae07.jpg?v=202606191151 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：日本製造業の競争力を取り戻す「ものづくり産業研究」の第一人者が語る

～デジタル・グローバル競争時代の「勝ち筋」～

主催：株式会社ビザスク

日時：6月25日（木）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606250417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260625(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606250417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260625)

【登壇者情報】

藤本 隆宏 氏

東京大学 名誉教授



略歴：

1979 東京大学経済学部卒業、三菱総合研究所入社

1984 ハーバード大学ビジネススクール博士課程入学

1989 同・博士号取得

1989 ハーバード大学研究員1990 東京大学経済学部助教授

1996 リヨン大学客員教授、INSEAD 客員研究員

1996 ハーバード大学ビジネススクール客員教授

1997 同大学上級研究員

1998 東京大学大学院経済学研究科教授

2002 日本学士院賞／恩賜賞受賞

2004～2021 東京大学ものづくり経営研究センターセンター長

2013 ～ 一般社団法人ものづくり改善ネットワーク代表理事

2021 東京大学定年退職。早稲田大学研究院教授、東京大学名誉教授

2026 東京理科大学上席特任教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問・招聘研究員



主な著書（日本語のもの）：

『製品開発力』(共著、ダイヤモンド社)『生産システムの進化論』（有斐閣）、『生産マネジメント入門』（日本経済新聞社）、『能力構築競争』（中公新書）、『ものづくりからの復活』（日本経済新聞出版社）、『現場から見上げる企業戦略論』（角川新書）、『工場史』（編著、有斐閣）、『日本のものづくり哲学（増補版）』（日経文庫）、『産業競争力』（岩波書店）、他。

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606250417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260625(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606250417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260625)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/505_2_afda258e3d9126cafc90be91ae088263.jpg?v=202606191151 ]