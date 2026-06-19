丸井織物株式会社

UP-Tから幻想的なホログラムキーホルダーが新登場！

オリジナルプリントのUP-Tからホログラムアクリルキーホルダー（ハート型）4cm パステルオーロラが新登場しました。

まるで本物のオーロラのように、ブルー・ピンク・イエローなどのパステルカラーが光の当たり方によって美しく変化する、幻想的なアクリルキーホルダーです。ホログラムフィルム加工により、見る角度ごとに異なる輝きを楽しめる特別感あふれるアイテムに仕上がっています。

ハート型の愛らしいフォルムは、キャラクターグッズや推し活アイテム、記念グッズとの相性も抜群。オリジナルデザインをプリントすることで、静止したデザインに奥行きと動きを加え、より印象的でアーティスティックな魅力を演出します。

お気に入りのイラストや写真、ロゴを使って、世界にひとつだけのキーホルダー制作が可能。バッグやポーチ、鍵につけるだけで存在感を放ち、日常にきらめきをプラスしてくれます。

ライブグッズやイベント物販で展開すれば、光を受けて輝く華やかなデザインがファンの目を惹くアイテムとして活躍します。

小ぶりながらも印象的な輝きを放つホログラムアクリルキーホルダーで、オリジナルグッズ制作の楽しさを広げてみませんか。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/IT2809

カラー：全1色

素材：ホログラム加工付アクリル

サイズ：4cm（本体：約W40mm×H40mm×D3mm）

通常価格：429円（税込）

※デザイン内に透明部分がある場合は透過画像をご使用ください。

※透過画像以外を使用した場合、白インクでプリントされます。

※アクリル保護のため表面に保護シールが貼付されています。剥がしてご使用ください。

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作