日本旅行と日本旅行東北　岩手県と包括連携協定を締結

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 圭吾）と株式会社日本旅行東北（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：酒井 克巳）は、岩手県（所在地：岩手県盛岡市、知事：達増 拓也）と、3者の連携により、一層の地域活性化と県民サービスの向上、持続可能な地域社会づくりに貢献することを目的とした包括連携協定を締結しました。

左から、日本旅行 代表取締役社長 吉田 圭吾、岩手県 達増 拓也 知事、日本旅行東北 代表取締役社長 酒井 克巳（6月18日（木）、岩手県庁にて）

日本旅行グループは、「顧客と地域のソリューション企業グループ」を中期経営計画の企業ビジョンにかかげ、官民連携などを進めながら地域の社会課題の解決を目指しています。本連携協定に基づき、旅行会社としての価値を最大限活用した事業活動を通して岩手県における持続可能な地域社会づくりに貢献してまいります。

連携協定項目

（１）観光振興に関すること

（２）脱炭素社会の推進に関すること

（３）地域振興に関すること

（４）災害発生時の支援に関すること

（５）健康・福祉の増進に関すること

（6）その他、地域社会の活性化や県民サービス向上に関すること

包括連携協定における具体的取組イメージ

１ 観光振興に関すること

・宇宙や星空をコンテンツとした観光振興

・インバウンド誘客拡大や国際交流に関する情報提供

・観光振興全般に関する情報提供

・岩手県ならではの誘客促進

２ 脱炭素社会の推進に関すること

・カーボン・オフセットプログラムの取組

・脱炭素社会の推進を考える観光開発

・地元産Ｊクレジットの地域還元に関する情報提供

３ 地域振興に関すること

・ICTの利活用による地域活性化

・外国人材の活用に関する情報提供

・ふるさと納税制度の促進に関する情報提供

４ 災害発生時の支援に関すること

・災害等発生時の即応支援

５ 健康・福祉の増進に関すること

・健康増進取組への協力

・出会い、結婚支援の取組への協力

・青少年の体験学習等、健全育成の取組への協力

・子育て支援取組への協力

6 その他、地域社会の活性化や県民サービス向上に関すること

・県政情報の発信への協力（県内支社、ホームページ等での情報発信）

・働き方改革推進やDE&I推進に向けた取組