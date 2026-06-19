フジテレビアナウンサー宮司愛海の人気Podcastが初の書籍化！　本音トーク満載『すみません、今まで黙ってたんですけど…』7月24日（金）発売

株式会社双葉社

株式会社双葉社（東京都新宿区）はフジテレビアナウンサー・宮司愛海によるエッセイ『すみません、今まで黙ってたんですけど…』を7月24日（金）に発売いたします。6月19日（金）より全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

宮司愛海『すみません、今まで黙ってたんですけど…』（双葉社 刊）撮影／三瓶康友

フジテレビアナウンサー宮司愛海が等身大の本音トークを展開するPodcast『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』が待望の書籍化！ これまでの配信からの厳選トークに加え、作家・阿川佐和子との特別対談、収録風景＆フジテレビでの日常をとらえた撮りおろし写真、自身の結婚について綴った書き下ろしエッセイ、本人撮影のプライベートフォトなど、オリジナル企画も満載。

テレビでの姿からは想像できない（!?）めんどうでまっすぐ、笑って泣ける宮司愛海の素顔に共感必至。忙しい日常の中でほっと一息つけるエッセイに仕上がっている。

さらに、発売記念イベント「宮司愛海のすみ黙 祝 書籍化！ 留学前に、黙ってたこと話しちゃうかも・・・」も決定！ イベントは、8月2日（日）に東京・フジテレビにて行われる。チケット申し込みは6月19日（金）11時～7月4日（土）23時59分。詳細はフジテレビ「お台場ファンライジング」公式HPで確認を。

著者プロフィール

フジテレビアナウンサー

宮司愛海 （みやじ・まなみ）

1991年7月29日生まれ。福岡県出身。早稲田大学文化構想学部を卒業し、2015年にフジテレビ入社。2018年からはスポーツニュース番組『S-PARK』を担当。夏季東京五輪(2021年)、冬季北京五輪（2022年）ではメインキャスターを務める。2022年10月から夕方のニュース番組『Live News イット!』のＭＣを2026年3月まで担当。それと並行して2023年11月からSpotifyのPodcast番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』を担当し、配信だけの本音トークを展開している。

発売記念イベント、開催決定！

「宮司愛海のすみ黙 祝 書籍化！ 留学前に、黙ってたこと話しちゃうかも・・・」

ポッドキャストにて配信中の番組「宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…」。このたび書籍化の発売を記念して、抽選でトークイベントにご招待いたします。

イベント参加者の皆様には、当日サイン本のお渡しも予定しております。

■日程／会場

2026年8月2日（日）／フジテレビ本社屋1F マルチシアター

東京都港区台場2-4-8

■参加券お申込期間（WEB受付のみ）

2026年6月19日（金）11：00 ～ 2026年7月4日（土）23時59分

※応募多数の場合は抽選となります

イベント内容、参加券の購入方法や注意事項など、詳細は下記のリンクよりご確認ください。

第１部：https://livepocket.jp/e/sumidama_1st

第２部：https://livepocket.jp/e/sumidama_2nd

■観覧料金

4400円（サイン書籍付き）

■フジテレビ「お台場ファンライジング」公式HP

https://www.odaiba.com/

書誌情報

タイトル：『すみません、今まで黙ってたんですけど…』

著者 :宮司愛海

発売日：2026年7月24日

予定価格：2,200円 (本体2,000円)

判型：A5判

発行元：双葉社

本編：192ページ

▼ご予約はこちらから

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4575320870

【楽天ブックス】

すみません、今まで黙ってたんですけど…【楽天ブックス限定特典：宮司愛海ポストカード1枚付き】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18669714/

【セブンネット】

すみません、今まで黙ってたんですけど…【セブンネット限定特典：宮司愛海ポストカード 1枚付き】

https://7net.omni7.jp/detail/1107718801