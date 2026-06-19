【ebookjapan】1等最大全額付与「PayPayスクラッチくじ」開催！「超PayPay祭」でWチャンスも

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) において、本日6月19日（金）から7月2日（木）まで、200円（税込）以上の購入で「PayPayポイント」最大全額が戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」を開催します。

■「PayPayスクラッチくじ」：https://paypay.ne.jp/event/ebookjapan-20260619/(https://paypay.ne.jp/event/ebookjapan-20260619/)

「ebookjapan」にて、本日6月19日（金）から7月2日（木）まで、「PayPay」の本人確認を行って200円（税込）以上「PayPay」でお支払いいただくと、抽選で「PayPayポイント」が戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」を開催します。1等に当選すると決済金額の100％、2等5％、3等0.5％の「PayPayポイント」が戻ってきます。対象となる期間に「ebookjapan」で「PayPay」を利用したことがある方は4回に1回、初めての方、久しぶりに利用した方は必ずいずれかが当たります。

さらに、本日6月19日（金）から同時開催の「超PayPay祭」で、もう１枚スクラッチを削れるチャンスもあります。「PayPay」残高からのお支払いの場合は4回に1回、「PayPayクレジット」でのお支払いの場合は2回に1回の確率で当たります。

「PayPay」のお得が高まるこの時期に、たくさんのマンガをお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■「PayPayスクラッチくじ」概要

「PayPay」で本人確認の上、「ebookjapan」にて「PayPay」を利用して200円（税込）以上お支払いいただくと、以下のいずれかが当たる抽選です。「PayPayポイント」の付与（※1）は、スクラッチカードを削った日付の翌日から起算して30日後に実施いたします（※2）。

URL：https://paypay.ne.jp/event/ebookjapan-20260619/

実施期間：2026年6月19日（金）～2026年7月2日（木）23：59

対象の支払い方法：「PayPayクレジット」「PayPay残高」「PayPayポイント」「PayPayデビット」

＜当選内容＞

1等：決済金額の100％

2等：決済金額の5％

3等：決済金額の0.5％

付与上限：100,000ポイント／回および期間（※3）

＜当選確率＞

「ebookjapan」のご利用状況により変わります。当選確率の確認方法は、キャンペーンページのご案内をご覧ください。

・2025年6月19日（木）～2026年6月18日（木）の期間に、「ebookjapan」で「PayPay」でのお支払いをされたことがある方：4回に1回当たります。（※4）

・それ以外の方（「ebookjapan」で「PayPay」を初めてお支払いされる方 or 2025年6月19日（木）以降「PayPay」でのご利用がない方）： 必ず当たります。

※当選確率の確認方法は、キャンペーンページをご覧ください。

＜注意事項＞

※1 付与される「PayPayポイント」は「PayPay」「PayPayカード」公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。

※2 原則としてスクラッチカードを削った日の翌日から起算して30日後に「PayPayポイント」を付与いたしますが、ユーザーのご利用状況やシステム上の都合により付与時期が遅くなることがあります。

※3 「超PayPay祭スクラッチくじ」と重複利用された場合、1回の取引における当選額の合計は最大10万ポイントまでとし、10万を超えた分については後日付与を取り消すことがあります。

※4 4回に1回当たるはお支払いごとの当選確率を示すものであり、必ず4回に1回当たるものではありません。

※「PayPay商品券」、クレジットカードは対象外。「PayPayカード」でのお支払いは「PayPayクレジット」以外は対象外となります。

※iOSアプリ「ebookjapan」、Androidアプリ「ebookjapan」、Yahoo!ショッピング版「ebookjapan」での購入は対象外となります。

■「超PayPay祭」でもう一枚削れる

「PayPay」で本人確認の上、「ebookjapan」にて「PayPay」を利用して200円（税込）以上お支払いいただくと、2枚のスクラッチカードが配布されます。「PayPay」残高のお支払いの場合は4回に1回、「PayPayクレジット」でお支払いの場合は2回に1回の確率で当たります。

URL：https://paypay.ne.jp/event/matsuri202606-paypay-scratch/

実施期間：2026年6月19日（金）～2026年7月31日（金）23：59

＜当選内容＞

1等：決済金額の100％

2等：決済金額の5％

3等：決済金額の0.5％

＜注意事項＞

※「PayPay商品券」、クレジットカードは対象外。「PayPayカード」でのお支払いは「PayPayクレジット」以外は対象外となります。

※付与される「PayPayポイント」は「PayPay」「PayPayカード」公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可。

※「○回に1回当たる」は、お支払いごとの当選確率を示すものであり、必ず○回に1回当たるものではありません。

ebookjapanについて

ebookjapanは、取り扱い冊数がマンガを中心に160万冊を超える、国内最大級の電子書籍販売サービスです。30,000冊を超える、無料のマンガをお楽しみいただけます。Webサイトでは、ご購入の際に「PayPay」をご利用いただくことができ、また「PayPayポイント」が貯まります。

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