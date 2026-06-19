知らないと数百万円の損に！？葬儀・保険・年金・相続の「どうしよう」を解決する、エンディングノート付き『【図解】 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』2027年最新版が登場！

株式会社扶桑社令和8年度税制改正で変わった相続・贈与の最新ルールから申請しないともらえない、亡くなった後に受け取れるお金まで！「葬儀・保険・年金・相続」のすべての手続きが、この1冊でまるわかり

もし身内が亡くなった時、あなたは慌てず対処することができますか？

払わなくても済んだ税金を払ってしまい、あとで後悔しない自信はありますか？

「おひとりさま」が増える時代、自分の死後の手続きに不安はありませんか？

知らないでは済まされない、知らないと損をする最新情報をすべて網羅！

身内が亡くなった時の「どうしよう！？」は、この本にお任せください。

もしもの時に、大切な財産を守り意志を伝える「エンディングノート」付きです。

本書の注目８大ポイント

◆その１ 相続準備

相続トラブルは、ちょっとした準備不足や知識不足から起こります。

相続でもめないために押さえておくべきポイントをわかりやすく解説しました！

◆その２ 葬儀・墓選び

葬儀やお墓には「相場」がわかりにくく、気づけば数百万円が消えていくことも。

無駄なお金を使わず、後悔しない葬儀・墓選びの方法をまとめました！

◆その３ 遺言状

遺産分割をスムーズに進めるカギは、生前に作成する「遺言状」。

書き方一つでトラブルを未然に防げる、正しい遺言状の書き方を徹底解説！

◆その４ おひとりさまの備え

増え続ける「おひとりさま」に向けて、頼れる家族がいない場合の相続手続きや、自分の死後に必要な備えを丁寧に紹介しました！

◆その５ 令和8年度税制改正

令和8年度税制改正で大きく変わった相続・贈与のルールから、不要な土地の相続放棄まで、最新の制度変更を完全網羅！

◆その６ 損と得を分ける申請手続き

知らないと損をする！

身内が亡くなったあとに「申請すればもらえるお金」「放っておくと出ていくお金」をまとめました！

◆その７ 不慮への対応

通常の手続きはもちろん、孤独死・事故死・突然死など、通常とは違う死に直面した場合の手続きもしっかりカバー！

◆その８ 手続きの流れ

大切な人が亡くなった時の葬儀から相続税の納付まで、すべての流れを時系列で丁寧に解説。書類の提出漏れがなくなる「チェックシート」＆もしもの時に意志を伝える「エンディングノート」付き！

CONTENTS

令和8年度税制改正で大きく変わった相続・贈与のルールもしっかり把握できる内容です

【著者プロフィール】

曽根恵子（そね けいこ）

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士(R)。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。出版社勤務後の1987年に、不動産コンサルティング会社を設立し、相続コーディネート業務を開始。相続実務士の創始者として、1万5000件以上の相続相談に対処。相続対策の提案とサポートをする夢相続を運営し、感情面、経済面に配慮した“オーダーメード相続”を提案している。TV・ラジオ出演300回以上、新聞・雑誌取材協力1000回以上、セミナー講師実績670回以上と幅広く活躍。著書・監修書97冊、累計95万部発行。監修書に『知らないと損をする！【 図解】人生後半の手続きがすべてわかる本』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続［図解］実家問題がすべて解決する本』（扶桑社）などがある。

【書誌情報】

タイトル：『【図解】 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2027年度版』

定価：1,320円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年6月23日（火）

ISBN：978‐4594624941

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◆本誌に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp