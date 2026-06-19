ビオレとFrancfrancが暑熱対策を共同実証『ビオレ 冷ハンディミスト』とFrancfranc『フレ ハンディファン』の併用による肌の冷却効果を確認

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、過酷化する猛暑という社会課題に対し、身近にある暑熱対策品を組み合わせながら、より快適に、楽しく前向きに続けられる暑熱対策をしていただくことを目的に、『ビオレ 冷ハンディミスト』とFranfranc『フレ ハンディファン』の併用による肌の冷却効果を科学的に実証しました。2026年6月よりコスメティックストア アインズ＆トルペでの合同展開を実施し、併用提案を積極的に行ってまいります。

■取り組みの背景

2026年の日本の夏も、過酷な暑さが予測され、暑熱対策の重要性はこれまで以上に高まっています。 こうした背景のもと、冷シリーズなど多様な肌の冷却アイテムを展開するビオレと、『フレ ハンディファン』などデザイン性と機能性に優れた商品を通じて心地よい毎日を提案するFrancfrancが協業。科学的エビデンスに基づき、“より快適に、楽しく前向きに続けられる”暑熱対策を提案します。

■ 実証内容

花王は、『ビオレ 冷ハンディミスト』と、Francfranc『フレ ハンディファン』を併用した場合の肌温度の変化を検証。その結果、併用時に肌温度-5℃*が約1分間持続するという結果が得られ、“ひんやり感が長続きする”ことが確認されました。このエビデンスをもとに、ビオレはFrancfrancと共同で「W冷却による新しい暑熱対策」を提案し、生活者の行動変容を促す取り組みを進めています。

*気化熱による。30℃屋外での使用時

■ 実証結果を活用した展開事例

今回の実証結果をもとに、生活者が店頭で体験できる場として、アインズ＆トルペでの合同展開を実施します。

【実施期間・展開場所】

2026年6月より、全国のアインズ＆トルペ店舗にて合同展開

※実施していない店舗もございます。あらかじめご了承ください

【展開内容】

- 店頭POP展開 「この組み合わせで夏を快適に！」をテーマに、エビデンス付きビジュアルを設置。売り場から、夏のお出掛けを楽しく快適に過ごしていただくための情報を発信。- Francfranc『フレ ハンディファン』購入者へ『ビオレ 冷タオル』 をサンプリング。レジにて『ビオレ 冷タオル』 1包をプレゼント（なくなり次第終了）- SNS連動施策ビオレ冷公式・Francfranc公式X・アインズ&トルぺ公式X/Instagramで併用おすすめ投稿を配信■ 提案商品概要

ビオレ 冷ハンディミスト

暑いと感じたその時に！シュッと肌に浴びた瞬間、肌温度-10℃*の冷却スプレー

- 冷感ヴェールが汗に反応 ひんやり感※復活 ※メントールによる- 速乾処方で服の濡れ感気にならない- 逆さまでも使える- 持ち運びに嬉しいロック機能付き

＊気化熱による。30℃の屋外で使用した場合

Francfranc フレ ハンディファン

卓上でも携帯型でも使えるUSB充電式2WAYハンディファンです。

フェスやイベント、スポーツ観戦、通勤・通学などの屋外シーンはもちろん、

付属の専用充電スタンドを使用すれば、デスクや洗面所、キッチンなど室内でも活躍。日常のさまざまなシーンに心地よい風を届けます。最大約9時間使用できるパワフルな風量と、通勤時やオフィスでも使いやすい静音設計（運転音：38.05dB～46.65dB程度 ※Francfranc調べ）を両立。

別売りのストラップやアクセサリーと組み合わせれば、夏のお出かけをファッショナブルに楽しめます。

■「ビオレ」について

「ビオレ」は、肌を「人と人」「人と社会」がつながるためのヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいます。

https://www.kao.co.jp/biore/?cid=biore_prtimes260619(https://www.kao.co.jp/biore/)

ビオレ冷シリーズ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/?cid=bioresheets_prtimes260619(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/)

■Francfrancについて

Francfrancは心地よい毎日を提案するインテリアブランドです。

デザインされた商品と自由なスタイリングで、多彩な空間づくりを叶えます。

1992年に都内1号店を構え、現在は、日本国内に160店舗以上、香港に7店舗を展開しています。

https://francfranc.com/

「フレ ハンディファン」シリーズ 特設サイト

https://francfranc.com/pages/frais(https://francfranc.com/)

■アインズ＆トルペについて

気軽に立ち寄れる。新しいキレイが見つかる。「アインズ&トルペ」はコスメを中心に、美と健康に関するアイテムを豊富に取り扱うコスメティックストアです。全国に106店舗（2026年4月期末）を展開しています。



アインズ＆トルペWEBサイト

アインズ＆トルペ 美容と健康をテーマにしたドラッグストア(https://ainz-tulpe.jp/)