『ファイナルファンタジーX』発売25周年記念ポップアップ「FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」開催決定！

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（代表取締役社長 : 宮上光喜）は、スクウェア・エニックスの名作RPG『ファイナルファンタジーＸ』が2026年7月19日(日)に誕生25周年を迎えることを記念し、限定アパレルを販売するポップアップストア「FINAL FANTASY Ｘ 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」を大丸心斎橋店および大丸東京店にて開催いたします。

本イベントでは、『ファイナルファンタジー X』のもつ儚さと美しさをテーマに再構築したアパレルや雑貨など20種以上のアイテムを展開いたします。

異界の静謐な美しさや、スピラを包む幻想的な空気感を現代的なファッションへと昇華。ここでしか手に入らない限定商品に加え、百貨店とのコラボレーションならではの洗練された空間演出や特別展示もご用意いたします。

ぜひこの機会に、大丸心斎橋店・東京店へお立ち寄りください。

特設サイト :https://favment.jp/ffx25thFINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION

■ アイテムラインアップ（一部抜粋）

本コレクションでは、『ファイナルファンタジーX』に登場するキャラクターや召喚獣、名シーンなどの象徴的なモチーフを再解釈。

黒を基調とした静謐なデザインの中に、スピラの世界に流れる記憶を織り込み、日常のファッションとしても楽しめる特別なコレクションを展開します。

スタジアムジャンパー（ファイナルファンタジーX）\38,500 tax inオリジナルジャケット〈シーモア〉（ファイナルファンタジーX） \22,000 tax in

グラフィックTシャツ 〈ユウナ〉（ファイナルファンタジーX）\7,700 tax inグラフィックTシャツ 〈アーロン〉（ファイナルファンタジーX）\7,700 tax in

ロゴキャップ（ファイナルファンタジーX）\5,500 tax inオリジナルバックパック（ファイナルファンタジーX ） \15,400 tax in

※掲載写真は製作中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※一部商品は予約販売となります。

■ ポップアップショップ 開催概要

【大丸心斎橋店】

開催期間：2026年7月3日（金）～7月21日（火）

開催場所：大丸心斎橋店 本館9階 レストスペース

【大丸東京店】

開催期間：2026年7月15日（水）～7月28日（火）

開催場所：大丸東京店 1階 イベントスペース

※7月29日（水）より、大丸東京店 10階「CALTLA STORE」にて一部商品の展開を予定しております。

※オンラインストアにて事後通販を予定しております。

■ ノベルティ情報

「SQUARE ENIX POP UP STORE」とのキャンペーンを実施！

以下の会場１.２.にて、お買い上げいただいたレシートをもう一方の会場にご持参いただく（１.→２.もしくは２.→１.）と、お買い上げ金額に応じて特典をプレゼントいたします。

会場１. SQUARE ENIX POP UP STORE

大丸心斎橋店：本館9階 イベントスペース 7/3(金)～8/30(日)

大丸東京店：11階 催事場 7/17(金)～8/3(月)

会場２. FINAL FANTASY X 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION

大丸心斎橋店：本館9階 レストスペース 7/3(金) ～7/21(火)

大丸東京店：1階イベントスペース 7/15(水) ～7/28(火)

※本キャンペーンは上記の会場１.２.を回っていただくキャンペーンです。

大丸心斎橋店と大丸東京店の両方にご来店いただくものではございませんのでご注意ください。

【第1弾】ラバーコースター

期間中、税込6,600円お買い上げ毎に、全8種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。

【期間】

◆大丸心斎橋店: 7/3（金）～

◆大丸東京店: 会場１. 7/17（金）～ / 会場２. 7/15（水）～

※いずれもなくなり次第終了

※大丸東京店は会場により配布開始が異なります。7/15・7/16に会場２.でお買い上げいただいた際はその場で特典をお渡しいたします。

【第2弾】カップマーカー

期間中、税込3,300円お買い上げ毎に、全8種の中からランダムで1枚プレゼントいたします。

【期間】

◆大丸心斎橋店：7/17（金）～

◆大丸東京店：7/24（金）～

※いずれもなくなり次第終了

※特典を受け取る会場でのお買い物は必要ございません。 ※絵柄はお選びいただけません。

※特典は数がなくなり次第終了となります。 ※レシート合算不可です。 ※詳しくは会場内告知物をご確認ください。

【SQUARE ENIX POP UP STORE】

◆大丸心斎橋店

期間 ：2026/7/3(金)～8/30(日)

営業時間 ：10:00 ～ 20:00

会場 ：大丸心斎橋店 本館9階 イベントスペース

(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1)

◆大丸東京店

期間 ：2026/7/17(金)～8/3(月)

営業時間 ：10:00 ～ 20:00 ※最終日は18時まで

会場 ：大丸東京店 11階 催事場

（東京都千代田区丸の内1-9-1）

■ 公式サイト・SNS

Official Site https://favment.jp/ffx25th

Official X https://x.com/project_caltla

Official Instagram https://www.instagram.com/project_caltla

■『ファイナルファンタジーX』

・「- FINAL FANTASY X 25周年記念 - SQUARE ENIX POP UP STORE」

特設ページ：https://sqex.to/WJcsO

・『ファイナルファンタジーX』25周年記念特設ページ：https://jp.finalfantasy.com/ffx25th

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA