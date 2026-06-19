TVアニメ放送直前！ 累計2,000万部超え、少女漫画の金字塔『愛蔵版 天は赤い河のほとり』1、2巻予約開始！A5判の大判で全ページ再スキャン、カラーイラスト多数収録、箔押しカバーの豪華仕様

株式会社小学館

1995年～2002年まで「少女コミック」（現「Sho-Comi」）で連載され、単行本全28巻、累計2,000万部を売り上げた篠原千絵の代表作『天は赤い河のほとり』。7月7日からTVアニメの放送がスタートする本作が、画業45周年を記念して、愛蔵版として復刻します！ また、7月24日に発売される1,2巻について、予約受付を開始いたしました。

本日『愛蔵版 天は赤い河のほとり』公式サイトもオープン。詳細・続報はこちらをチェックしてください！

【『愛蔵版 天は赤い河とほとり』公式サイト】

https://flowercomics.jp/special/373

【『愛蔵版 天は赤い河のほとり』の特長】

■豪華箔押しカバー

愛蔵版のカバーは、全巻、古代オリエントの絢爛豪華さを彷彿とさせるようなキラキラした箔押し仕様。

■A5判の大判サイズ、全ページ再スキャン

大判サイズに合わせて、全原稿を再スキャン！ 文庫版、フラワーコミックス版よりも、より作品世界に没入できること間違いなしな1冊です。

■カラーイラストギャラリー収録

全巻の巻頭に、美しいカラーイラストが収録されます。懐かしいあのイラストが再び見られるかも…？

『愛蔵版 天は赤い河のほとり』全10巻

篠原千絵

【1,2巻】2026年7月24日（金）同時発売

【3巻以降】毎月1巻ずつ26日頃発売

定価：【第1,2巻】各3,520円（税込）

A5判

小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09873498



さらに、本日6月19日発売の「Sho-Comi」14号から、3号連続で『天は赤い河のほとり』のとじこみシール付録がつきます！

【第1弾】

「Sho-Comi」14号／6月19日発売

『天は赤い河のほとり』

カイル＆ユーリ証明写真風シール

古代ヒッタイトのキャラクターたちが令和の証明写真に！？ カイルとユーリの他、大人気キャラクターたちが登場！

【第2弾】

「Sho-Comi」15号／7月3日発売

永久保存版！『天は赤い河のほとり』

美麗ギャラリーシール

額に入れて飾りたい！ 大ヒット作の華麗なイラストの数々が、美術館を彩る名画のようなシールに。

【第3弾】

「Sho-Comi」16号／7月21日発売

『天は赤い河のほとり』

手元にヒッタイト！！

名シーンコレクションシール

あの名台詞や感動の場面がシールに！？ 胸熱シーンの数々がよみがえる、ファン必携のコレクションシール！

「Sho－Comi」14号

2026年6月19日（金）発売

特別価格：510 円（税込）

小学館

表紙は連載100回を迎えた『青春ヘビーローテーション』です！

※電子版にはふろくはつきません

https://sho-comi.com/

アニメ「天は赤い河のほとり」

日本テレビ：7月7日25:39より毎週火曜AnichU枠にて放送

ＢＳ日テレ：7月8日24:00より毎週水曜放送

※放送時間は変更となる可能性がございます

公式サイト：https://www.vap.co.jp/sorahaakaikawanohotori/

公式X：@ tenkawa_anime

公式TikTok：@ tenkawa_anime