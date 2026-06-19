この夏に乗るべき列車の旅の魅力を凝縮　人気旅系YouTuber・しおねるの新連載もスタート！ 『旅と鉄道』2026年8月号を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、さまざまな鉄道の旅の楽しさを提案する隔月刊の雑誌『旅と鉄道』2026年8月号を2026年6月19日に発売いたしました。

■この夏に乗りたい、乗るべき車両をピックアップ。暑い夏におすすめの列車旅をご紹介

今年の夏も暑くなりそう。そんなときには、快適な列車な旅がおすすめです。『旅と鉄道』2026年8月号では、この夏に乗りたい、乗るべき車両を特集します。

まず取り上げるのは、来年の引退が発表されている新幹線500系電車。新幹線には旅情を感じないという方もいるかもしれませんが、高速で都市間を結ぶ新幹線の車窓は、駅ごとに表情を変えていきます。乗客一人ひとりが抱く思いにも目を向けながら、それぞれの旅の物語を紹介します。

さらに、話題の南海「GRAN 天空」や関西を駆ける観光列車、首都圏から伊豆へのふらり旅など、暑い夏を乗り切る、とっておきの列車旅を紹介します。

■夏ならではの列車旅に加え、注目の新連載も続々登場

夏といえば北海道。文学をめぐる宗谷本線の旅では、車窓に広がる景観と本の行間に見える風景が重なり合う、新たな列車旅の楽しみ方を提案します。また、デスティネーションキャンペーンが開催されている熊本の鉄道旅も紹介。列車に乗って訪れたその先に広がる、火の国の魅力をお届けします。

さらに今号から、注目の新連載が数多くスタートします。人気旅系YouTuberが鉄道完乗を目指す「しおねるの鉄道完乗への道」をはじめ、知られざる軌道を訪ねる「軌走天外」、見知らぬ名物を発掘する「食の道」など、列車の旅をさらに盛り上げる内容が満載です。

■本誌は以下のような方におすすめです- 鉄道や列車の旅が好きな方- この夏の鉄道旅を計画している方- 見知らぬ鉄道やグルメを探索したい方- おうちにいながら旅の気分を楽しみたい方



■誌面イメージ

特集では、この夏に乗りたい、乗るべき車両を大特集します。

夏といえば北海道。車窓と書籍の行間がリンクする、新たな旅をご提案。

新連載も続々登場。しおねるさんの連載もスタートします。

■本誌の構成

特集・いま、この車両に乗りたい

500系「こだま」それぞれの旅ものがたり

伊豆急行「金目きっぷ」で行く伊豆、ふらり旅

上質な空間で高野路へ

名作の舞台へ 宗谷本線夏の旅

この夏行きたい熊本鉄道旅

山形鉄道で、自分だけの”色”を探す旅

■書誌情報

誌名：旅と鉄道2026年8月号

発売日：2026年6月19日（金）

仕様：A4変形判／122ページ

定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10161465.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：佐藤

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