生成AI・AI検索を意識する企業の約81%が「YouTube/SNSを強化したい」と回答。企業の情報発信は「検索される」から「AIに正しく理解される」時代へ

株式会社ビーヘルシー

株式会社ビーヘルシーは、企業に所属する会社員・経営者等300名を対象に、「企業YouTube/SNSの問い合わせ貢献とAI検索意識調査」を実施しました。

本調査では、企業のYouTube/SNS活用状況に加え、生成AIやAI検索で自社・自社サービスがどのように理解・紹介されるかへの意識、今後の情報発信におけるYouTube/SNSとAI検索の連動意向について調査しました。

その結果、生成AI・AI検索を意識している企業の80.9%がYouTube/SNSを強化したいと回答しました。企業の情報発信は、検索結果で見つけられるだけでなく、AI検索においても正しく理解されるための情報設計が求められる段階に移りつつあることがうかがえます。

【調査結果サマリ】

■生成AI・AI検索を意識している企業（n=168）の80.9%が、YouTube/SNSを「強化したい」と回答。一方、生成AI・AI検索を意識していない/知らない層（n=132）では、強化意向は13.6%にとどまった。

■今後、企業のマーケティングや広報において、YouTube/SNSと生成AI検索を連動させた情報発信の重要性が高まると思う企業は65.0%。

■現在YouTube/SNSを運用している企業は57.3%。そのうち、運用企業（n=172）の73.3%が、問い合わせ・商談・採用応募などの事業成果につながっていると実感。

■成果を実感している企業（n=126）のうち、最大の理由は「問い合わせ数が増えた」が38.9%で最多。次いで「商談前の理解度が上がった」22.2%、「指名検索や社名検索が増えた」18.3%。

■生成AIやAI検索で自社が正しく理解・紹介される可能性を高めるために重要だと思う情報発信は、「自社サイト上のサービス説明」45.7%、「導入事例・実績」39.7%、「調査データや独自レポート」28.0%が上位。

【調査結果詳細】

1. 生成AI・AI検索を意識している企業（n=168）の80.9%が、YouTube/SNSを強化したいと回答

生成AIやAI検索で自社や自社サービスがどのように理解・紹介されるかについて、「強く意識している」「ある程度意識している」と回答した企業は56.0%でした。

さらに、この層に限定すると、YouTube/SNSを「積極的に強化したい」「ある程度強化したい」と回答した割合は80.9%に上りました。一方で、生成AI・AI検索を意識していない/知らない層（n=132）では、強化意向は13.6%にとどまりました。

この結果から、AI検索時代の情報発信を意識している企業ほど、YouTube/SNSを単なる認知施策ではなく、自社の情報を蓄積し、検索やAI検索において正しく理解されるための接点として捉えている可能性がうかがえます。

2. 企業の65.0%が、YouTube/SNSと生成AI検索を連動させた情報発信の重要性が高まると回答

今後、企業のマーケティングや広報において、YouTube/SNSと生成AI検索を連動させた情報発信の重要性について聞いたところ、「非常に高まると思う」が27.7%、「ある程度高まると思う」が37.3%となり、合計65.0%が重要性の高まりを見込んでいることが分かりました。

検索エンジンだけでなく、生成AIやAI検索を通じて企業情報に接触する機会が増える中で、自社サイト、導入事例、動画、SNS、プレスリリース、独自調査など、複数の情報接点を整える重要性が高まっていると考えられます。

3. YouTube/SNS運用企業（n=172）の73.3%が、問い合わせ・商談・採用応募などの成果を実感

企業のYouTube/SNS運用状況について聞いたところ、「YouTubeとSNSの両方を運用している」が41.0%、「YouTubeのみ運用している」が5.3%、「SNSのみ運用している」が11.0%となり、合計57.3%が現在YouTubeまたはSNSを運用していると回答しました。

現在運用している企業（n=172）に対して、問い合わせ・商談・採用応募などの事業成果につながっている実感を聞いたところ、「明確に成果につながっている」が29.1%、「ある程度成果につながっている」が44.2%となり、合計73.3%が成果を実感していました。

4. 成果実感企業（n=126）で最多の理由は「問い合わせ数が増えた」

成果を実感している企業（n=126）に対して、最大の理由を聞いたところ、「問い合わせ数が増えた」が38.9%で最多となりました。次いで「商談前の理解度が上がった」が22.2%、「指名検索や社名検索が増えた」が18.3%となりました。

この結果から、YouTube/SNSは単に露出を増やすだけでなく、問い合わせ前の理解促進や指名検索の増加など、商談前の信頼形成にも関係している可能性が示唆されます。

5. AI検索で正しく理解・紹介される可能性を高めるために重要な情報発信、上位は「自社サイト」「導入事例」「独自調査」

生成AIやAI検索で自社が正しく理解・紹介される可能性を高めるために重要だと思う情報発信を聞いたところ、「自社サイト上のサービス説明」が45.7%で最多となりました。次いで「導入事例・実績」が39.7%、「調査データや独自レポート」が28.0%となりました。

また、「YouTubeや動画コンテンツ」は23.0%、「SNSでの継続的な発信」は22.7%、「プレスリリースや外部メディア掲載」は18.7%でした。

AI検索時代においては、企業の一次情報を分かりやすく整理し、複数のチャネルで継続的に発信することが、自社が正しく理解されるための土台になると考えられます。

6. 外部支援ニーズは「戦略設計」「問い合わせ導線」「投稿・動画企画」が上位

企業のYouTube/SNS運用やAI検索時代の情報発信について、外部支援を受けるなら何を相談したいかを聞いたところ、「YouTube/SNSの戦略設計」が37.3%で最多となりました。次いで「問い合わせにつなげる導線設計」が31.7%、「投稿・動画の企画」が30.3%となりました。

一方、「外部支援を受けたいとは思わない」は15.0%、「わからない」は10.0%であり、75.0%が何らかの相談テーマを選択しました。

企業がYouTube/SNSやAI検索時代の情報発信を進めるうえでは、単なる投稿代行や制作だけでなく、問い合わせ・商談・採用応募などの成果につなげる導線設計や、AI検索で正しく理解されるための情報整理まで含めた支援が求められていると考えられます。

ビーヘルシーの見解

これまで企業の情報発信は、検索エンジンで見つけられることやSNS上で認知されることが主な目的とされてきました。しかし、生成AIやAI検索の普及により、今後は「AI検索においてどのように理解されるか」も重要な論点になります。

今回の調査では、生成AI・AI検索を意識している企業ほどYouTube/SNSの強化意向が高く、また多くの企業がYouTube/SNSと生成AI検索を連動させた情報発信の重要性が高まると考えていることが分かりました。

一方で、AI検索で自社が正しく理解される可能性を高めるためには、単発の投稿だけでなく、自社サイト、導入事例、FAQ、動画、SNS、プレスリリース、独自調査などを通じて、企業の専門性や実績を継続的に可視化する必要があります。

ビーヘルシーでは、YouTube/SNS運用を単なる投稿施策としてではなく、問い合わせ獲得、信頼形成、検索・AI検索時代の情報資産づくりまで含めたマーケティング施策として支援してまいります。

企業YouTube/SNS導線診断・無料相談

今回の調査結果を踏まえ、ビーヘルシーでは企業YouTube/SNSが問い合わせ・商談・採用応募につながる導線になっているかを確認できる「企業YouTube/SNS導線診断」資料を公開しています。

また、YouTube運用やVSEO、SNSからの問い合わせ導線設計に関する無料相談も受け付けています。

YouTube/SNSを運用しているものの問い合わせにつながっていない、生成AIやAI検索を意識した情報発信を強化したい、動画やSNSからWebサイト・LPへの導線を見直したい企業様は、お気軽にご相談ください。

■企業YouTube/SNS導線診断・関連資料: https://behealthy.co.jp/paper/

■YouTube運用・VSEO・SNS導線設計の無料相談: https://behealthy.co.jp/counseling/

調査概要

■調査主体: 株式会社ビーヘルシー

■調査方法: インターネットリサーチ

■調査時期: 2026年6月17日

■調査対象: 企業に所属する会社員・経営者等

■有効回答数: 300名

会社概要

株式会社ビーヘルシーは、「社会を笑顔で、ヘルシーに。」をミッションに掲げる、コンサル型SNS運用会社です。企業YouTube・SNS運用を、戦略設計、企画制作、分析改善、問い合わせ・採用導線設計まで支援しています。累計SNS運用支援200社以上、累計動画本数1万本以上、上場企業支援10社以上の実績があります。

会社名：株式会社ビーヘルシー

所在地：東京都港区六本木4-8-5 Kant. co-office 507

代表者：代表取締役 柴田 章矢

設立：2017年7月14日

事業内容：SNS運用支援、YouTubeコンサルティング、Instagram/TikTok活用支援、クリニックSNS、不動産SNS、BtoB企業SNS、採用SNS、VSEO・問い合わせ導線設計支援など

URL：https://behealthy.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ビーヘルシー

Email: info@behealthy.co.jp