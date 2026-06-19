静岡市と連携協定を締結・新拠点を開設｜デジタル人材育成と産業創出に向けて

CafeGroup株式会社

CafeGroup株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岸本浩一）は、静岡市(https://biz-navi.city.shizuoka.jp/support/digital-companies/digital-news/260401cafegroup/)との間で「デジタルを活用した人づくり及び新たな産業の集積に関する連携協定」を締結し、あわせて静岡市内に新たな事業所を開設いたしましたことをお知らせいたします。

■連携協定締結の背景と目的

デジタル化が急速に進展する現代において、地域産業の高度化と次世代人材の育成は、都市の持続的な発展に欠かせない課題となっています。CafeGroupは、CG制作・アニメーション・ゲーム開発・システム開発・IP企画・投資など多岐にわたる領域を横断する「Creative Tech Company」として、エンターテインメントで培った表現力と技術力を社会課題の解決に活用してまいりました。

このたび静岡市との協定締結を通じ、エンターテインメント・テクノロジーの知見を地域に還元し、静岡から新たな産業・人材の創出を目指してまいります。

■連携協定について

本協定では、以下の取り組みを静岡市と連携して推進してまいります。

・デジタル関連産業の集積

・未来型デジタルクリエイターの育成

・高度デジタル（AI・サイバーセキュリティ）人材の育成

・デジタル技術を活用した新規事業の創出

・その他地域経済の活性化

■ 静岡オフィスの開設について

CafeGroupは2026年4月、静岡市内に新たな事業所を開設いたしました。同拠点を活動の中心として、製造業・観光・農業・医療など静岡市内の幅広い産業の企業と積極的に連携し、エンターテインメントとテクノロジーの融合から新たな価値を創出してまいります。

また、地域における高度人材の育成にも力を入れてまいります。

CafeGroupが有するCG・AI・映像制作等の専門知識を活かした講座や育成プログラムを市内で展開し、次世代のデジタルクリエイター・テクノロジー人材の輩出に貢献してまいります。

CafeGroupは引き続き、Creative Tech Companyとして創造性を最大化する新しい産業・文化の基盤実装を各地で加速させていきます。

■ CafeGroup株式会社について

CafeGroupは、CG制作・アニメーション・ゲーム開発・システム開発・IP企画・投資など、多岐にわたる領域を横断する「Creative Tech Company」です。エンターテインメントで培った表現力と技術力を基盤に、クリエイティブとテクノロジーを統合し、産業の枠を超えた新しい価値を生み出しています。多様な分野を行き来する柔軟な開発力と企画力を強みに、次世代のコンテンツ創出から社会領域における課題解決まで、幅広い事業を展開しています。

▼CafeGroup 株式会社

https://cafegroup.net