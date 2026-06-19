Adyen、次世代のコマースを支援するユニバーサルトランスレーター、「Adyen Agentic」を発表

Adyen Japan株式会社

多くの大手企業に選ばれる決済プラットフォームを提供するAdyen(https://www.adyen.com/ja_JP)は、会話型AIプラットフォームを通じた商品・サービスの販売を可能にする、モジュール型APIスイート「Adyen Agentic（アディエンエージェンティック）(https://www.adyen.com/agentic-commerce)」を発表しました。Adyen Agenticの導入により、AIプラットフォームが新たなエージェンティックコマースの販売チャネルを追加した際に発生する、大手小売事業者などがコマースシステムを再構築する手間が省けます。Adyen Agenticは「エージェンティックフィード」、「エージェンティックカート」、「エージェンティックペイメント」の3つのレイヤーで構成され、商品発見から決済に至るまで、エージェンティックコマースにおける様々な顧客体験を支援します。

AIプラットフォームが新たなエージェンティックコマースの販売チャネルを市場投入する中、大手小売事業者などはシステム連携の課題に直面しています。各プラットフォームが異なるプロトコルで動作し、要求される商品データのフォーマットやカート作成、決済要件もそれぞれ異なるためです。あらゆるAIインターフェースに対応する「ユニバーサルトランスレーター（ユニバーサルな翻訳レイヤー）」がなければ、新規のAIプラットフォームが登場するたびに、それらと連携させるための新規プロジェクトの発足が必要となってしまいます。

Adyen Agentic は、まさにこの課題を解決するユニバーサルトランスレーターとして設計されています。一度システム連携をするだけで、AdyenがあらゆるAIプラットフォームが提供するエージェンティックコマースの販売チャネルのプロトコル、決済方法に自動適用するため、加盟店は市場環境が変化してもシステムを構築し続けることなく、新たなコマースチャネルに参入できます。



Adyen Agentic には、以下の機能が含まれます。

- エージェンティックフィード：会話型コマース環境全体に、カタログ、価格、在庫状況のリアルタイムデータを配信する、構造化された商品・在庫管理レイヤー- エージェンティックカート：加盟店が既に導入している決済、税計算、フルフィルメント（配送・梱包）、注文管理システムを、会話型コマースプラットフォームへと接続するオーケストレーション（連携）レイヤー- エージェンティックペイメント：エージェント主導の取引を支援する決済および不正対策レイヤー。常に進化するプロトコルにおいて、認証、トークン移行、マーチャントオブレコード (MoR) の保持、リスク管理が可能

Adyen Agenticのエコシステムの初期導入企業には、戦略的パートナーであるAmerican Express、Mastercard、Salesforce、Visa、そして大手加盟店のESW、Scheels、Sezane、SharkNinjaなどが含まれます。発表時点において、Adyen Agenticは米国で事業を展開する大手加盟店に限定して、提供されます。

Adyenのエージェンティックコマース担当グローバル責任者、カラン・カティアル（Karan Katyal）は次のように述べています。「新たなエージェンティックコマースの接点が登場するたびに、加盟店はゼロからシステムを再構築することを求められます。私たちは、エージェンティックコマースの未来はオープンであるべきと考えています。そのため、どのコマースエコシステムが最終的に主流となるのか予測する必要はありません。Adyen Agenticは、加盟店が一度システム連携するだけで、常に進化を続ける、あらゆるプラットフォーム、プロトコル、そして顧客体験に参入できるよう、設計されています。このエコシステムは急速に進化しており、先進的な取り組みを推進する加盟店の皆さまにエージェンティックコマースをいち早くご体験いただけることを大変嬉しく思います」

Adyen Agenticは、閉鎖的なコマース環境ではなく、オープンなエコシステムレイヤーとして構築されています。各機能はモジュール式で提供されるため、加盟店は既存のECプラットフォームに接続して利用できます。加盟店は、最終的にどのプラットフォームやプロトコルが市場の主流になろうとも、顧客関係、取引ルーティング、決済の柔軟性、およびビジネスロジックに対する主導権を維持できます。Adyen Agenticのインフラストラクチャは、年間数兆ドル規模の決済を処理する、Adyenの既存のエンタープライズ向け基盤の上に構築されており、それと同じトークン化、認証、および不正対策の機能を備えています。

SezaneのCTOであるニコラ・ブノワ（Nicolas Benoist）氏は次のように述べています。「エージェンティックコマースのプロトコルが急速に進化する中、加盟店は常に時代の最先端を行く、信頼できるパートナーを必要としています。Adyen Agenticのおかげで、確かな実績を持つ基盤の上にシステムを構築し、スピーディーに安心して実装することができました。エージェントのエコシステムが拡大する中、このソリューションがあれば、新たに登場するコマースプラットフォーム上でも消費者にシームレスにリーチできるようになります」

Mastercardのデジタルコマーシャライゼーション担当グローバル責任者（エグゼクティブバイスプレジデント）であるシェリー・ヘイモンド（Sherri Haymond）氏は次のように述べています。「エージェンティックコマースが普及・拡大していくためには、信頼性、セキュリティ、そして相互運用性が最初から組み込まれていなければなりません。同様に重要なのは、加盟店が参加できる環境を整えることです。AIモデルやプロトコルが進化しても取り残されないよう、データを検索可能でかつAIエージェントが自動認識できる形式（マシンリーダブル）にする必要があります。Mastercardは『Agent Pay』を通じて、安全で拡張性の高いエージェント駆動型決済の強固な基盤作りを支援しています。『Adyen Agentic』のようなソリューションも、より活性化された、つながりのあるエコシステムの実現に寄与しています」

Visaの成長製品及び戦略的パートナーシップ担当責任者（シニアバイスプレジデント）であるルベイル・ビルワドカー(Rubail Birwadker)氏は次のように述べています。「これからの商取引の未来は、特定のプラットフォームごとに構築されるのではなく、相互運用可能な共通インフラの上で動くようになるでしょう。VisaはAdyenとともに、決済を最初からエージェント対応にすることを目指しています。これにより、いつ、どこで、どのような形で開始された取引であっても、すべての決済において、高い信頼性と安全性、そして世界中で広く利用できる環境（グローバルアクセプタンス）を確実なものにしてまいります」

Adyen Agentic はMetaのAIチェックアウト機能に完全対応しており、今後さらに多くのプラットフォームにも対応予定です。これは、Googleをはじめとする業界リーダーが共同開発したUniversal Commerce Protocol（UCP）、さらにAgent Payments Protocol（AP2）およびOpenAIのAgentic Commerce Protocol（ACP）を初期から支持する企業としての、Adyen事業の基盤となるプロジェクトです。

Adyen Agenticの詳細については、https://www.adyen.com/agentic-commerceをご覧ください。



免責事項

Adyen Agenticは、現時点において米国で事業を展開する一部の大手加盟店に限定して提供されるものであり、日本国内の加盟店または消費者に対するサービスの提供を構成するものではありません。Adyen Agenticの日本国内での提供は、適用される日本法令の遵守を前提とするものであり、本プレスリリースにより保証されるものではありません。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点の期待に基づくものであり、実際の結果と大きく異なる可能性があります。



Adyenについて

Adyen（AMS: ADYEN）は、大手企業に最適なフィンテックプラットフォームです。エンドツーエンドの決済機能、データに基づく洞察、金融商品を単一のグローバルソリューションとして提供することで、企業がより迅速に目標を達成できるよう支援します。世界中にオフィスをもつAdyenは、LVMH、Meta、On Japan、SHEIN、Uber、L'Oreal、adidasなどのお客様にサービスを提供しています。Adyen は、通常業務の一環として、提供する製品の改善と拡張を

継続的に行っています。新製品や新機能は、プレスリリースやウェブサイト上の製品アップデートを通じて発表されます。詳しくは、https://www.adyen.com/ja_JPをご覧ください。