地域の“移動不安”を支えるために。つばめあんしんネットグループが移動支援連携を開始

株式会社リオルサ

つばめあんしんネットグループ（本社：愛知県名古屋市中区栄1-21-17、代表：天野 朝之）では、高齢者や身体障がい者など、公共交通機関の利用が困難な方への移動支援強化を目的に、 南医療生活協同組合「おかげさまみなみ」との「移動支援連携」を開始しました。

今回の取り組みでは、退院時や通院時など、「移動に困る」という地域課題に対し、医療・介護・モビリティが連携することで、より安心して移動できる環境づくりを目指しています。

“退院できても、移動できない”という地域課題

高齢化が進む中で、「病院から退院できても、自宅まで安全に移動できない」「通院手段が見つからない」といった課題は、地域の中で少しずつ増えています。

特に、車いすをご利用の方や、介助が必要な方にとって、移動は生活そのものに関わる大切な問題です。

しかし現実には、介護タクシーや移動支援サービスの予約状況によっては、希望する時間帯に利用できないケースもあります。

そこで今回、南医療生活協同組合「おかげさまみなみ」とつばめあんしんネットグループの「あんしんネットなごや」が連携し、既存の移動支援だけでは対応が難しいケースに対しても、地域全体で支え合える体制づくりを進めることになりました。

地域医療・介護と連携した移動支援へ

今回の連携では、南医療生活協同組合「おかげさまみなみ」における退院支援や通院時などにおいて、既存サービスでの対応が難しい場合、「あんしんネットなごや」のケアサポートタクシーをご案内いただく形を想定しています。

「あんしんネットなごや」では、

- 通院や福祉施設への送迎- 車いすをご利用のお客様の乗降サポート- 院内付き添い- お買い物や外出のサポート- 緊急時の駆けつけ対応

などを行っています。

また、名古屋市の重度障がい者タクシー料金助成や福祉タクシー利用券にも対応しており、地域の方々が安心して利用しやすい環境づくりを進めています。

夜間対応型訪問介護など、“移動”だけではない支援体制

つばめあんしんネットグループ「あんしんネットなごや」では、ケアサポートタクシーに加え、「夜間対応型訪問介護」などの介護保険適用サービスも展開しています。

夜間帯は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても不安が大きくなりやすい時間帯です。

「もしもの時、すぐ相談できる場所がある」

そんな安心感を届けるため、地域密着型サービスとして、24時間365日体制で地域の暮らしを支えています。

単なる“移動”ではなく、その人らしい生活を支えること。

それが、つばめあんしんネットグループが大切にしている移動支援の考え方です。

“社会貢献”としての移動支援という仕事

移動支援の仕事は、単に目的地までお送りするだけではありません。

「安心して病院へ行けた」

「一人では難しかった外出ができた」

「退院後、自宅へ戻ることができた」

そんな一つひとつの“安心”を支える仕事でもあります。

特に、高齢化が進むこれからの時代において、“移動できること”は生活の継続そのものにつながります。

だからこそ、つばめタクシーグループ・あんしんネットグループでは、地域に根ざした移動支援を通じて、社会課題に向き合い続けています。

また、こうした取り組みは、「人の役に立つ仕事がしたい」「社会貢献性の高い仕事に携わりたい」と考える求職者からも注目されています。

地域に必要とされる存在を目指して

つばめあんしんネットグループでは、これからも地域医療・介護との連携を通じて、“移動に困らない地域づくり”を目指していきます。

高齢者や障がいのある方、そのご家族にとって、「困った時に相談できる存在」であること。

そして、“安心して暮らし続けられる地域”を支える一員であること。

これからも、地域密着型の移動支援サービスを通じて、社会に必要とされるモビリティサービスを追求してまいります。

連携先情報

南医療生活協同組合「おかげさまみなみ」

https://minami.or.jp/facilitys/others/okagesamaminami/

つばめあんしんネットグループ

本社：愛知県名古屋市中区栄1-21-17、代表：天野 朝之

事業内容

タクシー事業、地域交通事業、訪問介護事業など

URL

https://www.tsubame-recruit.com/

本件に関するお問い合わせ

つばめあんしんネット採用窓口

TEL：0120-151-340

Mail：info@tsubame-recruit.com