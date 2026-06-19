あすか製薬メディカルと連携し、AGA・薄毛リスクの早期予防に向けた取り組みを開始

株式会社エムボックス

AGA（男性型脱毛症）セルフケアブランド『HIX』（ヒックス）を運営する株式会社エムボックス（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：金澤 大介、以下：エムボックス）は、株式会社あすか製薬メディカル（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：堀 英紀、以下：あすか製薬メディカル）と連携し、AGAによる薄毛リスクの早期予防に向けた取り組みを、本日2026年6月19日より開始いたします。

■ 背景・経緯

『HIX』は、髪と頭皮の写真を撮影し、簡単な質問に回答するだけで専門家が薄毛の進行度や頭皮の状態を判定する、国内初（※エムボックス調べ）のAGA管理アプリを提供しています。自宅にいながら最適な薄毛治療のサポートを受けられる手軽さから、アプリおよびミノキシジル製品の累計利用者数は40万人を超えています。

近年、HIXには10・20代の若年層から「まだ薄毛ではないが、将来のリスクが気になる」という問い合わせが増加しています。エムボックスが2025年1月に公表した「AGAに関する実態調査2025(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000054126.html)」（HIXユーザー12,783名の問診データをもとに実施）においても、10・20代男性の4割が薄毛を気にしていることが明らかになっており、若年層における予防意識の高まりが裏付けられています。

一方で、頭皮の写真だけでは将来的なAGAリスクの判定は難しく、より科学的なアプローチが求められていました。今回、長年にわたるホルモン研究の実績を持つあすか製薬メディカルの「毛髪ホルモン量測定キット」との連携により、自宅で手軽に薄毛リスクを数値化できる環境を実現し、AGAの早期発見・早期予防につなげます。

第一弾として、『HIX』ユーザーを対象に同キットを特別価格でご案内します。今後の結果を踏まえながら両社の連携をさらに深め、より多くのユーザーがAGAの早期予防に取り組める環境づくりを推進してまいります。

■ 第一弾 取り組み概要

あすか製薬メディカルの「毛髪ホルモン量測定キット」を『HIX』ユーザー向けに特別価格でご案内

※対象期間：2026年6月19日（金）～ 6月29日（月）

■ あすか製薬メディカル「毛髪ホルモン量測定キット」について

髪の毛わずか5本をカットして郵送するだけで、薄毛の主因である「DHT（ジヒドロテストステロン）」の量を測定し、AGAによる薄毛リスクを4段階で評価できる検査キットです。

測定方法：毛髪に含まれる直近3ヶ月分のDHT量を平均値で算出（LC-MS/MS法）

- 特徴：自宅完結・痛みなし・時間帯を問わず実施可能- 結果：2～3週間でメールにてレポートを受け取り、リスクレベルと対策を確認- 価格：通常価格 7,980円（税込・送料無料）- 実績：発売以来1,400件超の分析データ蓄積、国内AGA診療機関40施設以上で導入

▼「毛髪ホルモン量測定キット」詳細：

https://www.aska-pharma.co.jp/media_men/Inspection-kit/

（※）本キットはAGAリスクを評価するものであり、診断に代わるものではありません。

■ 株式会社あすか製薬メディカルについて

会社名：株式会社あすか製薬メディカル

代表者：代表取締役社長 堀 英紀

創立：1991年5月

資本金：3,000万円（あすか製薬ホールディングス株式会社全額出資）

本社所在地：神奈川県藤沢市村岡東2-26-1 湘南ヘルスイノベーションパーク内

電話番号：0466-32-7218

事業内容：臨床検査及び生物学的試験の受託業務

ホームページ：https://www.ap-med.co.jp/

■ AGAセルフケアブランド『HIX』について

『HIX』の名前の由来は、Haircare-index（ヘアケアの指針）です。1人1人の薄毛の悩みに寄り添い、テクノロジーを使い科学的根拠のある情報や製品を届け、一緒に解決したいという想いから開発されたAGAセルフケアブランドになります。現在、AGA管理アプリの他に、以下のプロダクトを展開しています。

◆ AGA管理アプリ『HIX』

『HIX』は、髪と頭皮の写真を撮影し、簡単な質問に回答するだけで、専門家が薄毛の進行度や頭皮の状態を判定します。自宅にいながら、最適な薄毛治療のサポートを受けられる国内初（※エムボックス調べ）のAGA管理アプリです。

アプリDLはこちら(https://hix-selfcheck.onelink.me/OT6X/4eac1i62)

◆ ヒックス ミノキシジル5（第1類医薬品）

厚生労働省が、一般用医薬品として唯一発毛効果を認めた成分「ミノキシジル」を国内最高濃度の5％配合し、手に取りやすく続けやすいカタチにこだわり開発された発毛剤です。

商品詳細はこちら(https://www.hix-selfcheck.com/products/minoxidil_hix)

◆ ヒックス スカルプシャンプー

製薬メーカーと毛髪診断士による共同開発。アプリで収集した男性5万人の頭皮データを解析し、日本人男性の頭皮環境に最適な成分を配合。高密着泡が頭皮の汚れを丁寧に落とし、3つの独自成分配合と天然由来成分等が髪にハリコシを与え、ボリューム感をアップさせます。

商品詳細はこちら(https://www.hix-selfcheck.com/products/scalpshampoo_hix)

◆ ヒックス サプリメント

頭髪に悩みを持つ「HIX」ユーザーから寄せられるお悩みから誕生。医師、薬剤師、管理栄養士の監修のもと、髪の構成成分や成長サイクルを調査・研究し、髪の成長に重要なタンパク質（アミノ酸）、亜鉛、ビタミンの三大栄養素を独自処方で配合しています。

商品詳細はこちら(https://hix-selfcheck.com/products/supplement_hix)

■ エムボックスについて

エムボックスは、「テクノロジーでセルフメディケーションを革新する」をミッションに、医薬品とデジタル技術を融合させた事業を展開しています。頭皮の状態をチェックできるアプリとミノキシジルを組み合わせたAGAセルフケア『HIX（ヒックス）』や、便秘タイプのセルフチェックを支援し利用者に合った市販薬が購入できるサービス『Bebo（ビーボ）』など、利用者一人ひとりに合わせたセルフメディケーション体験を提供しています。

近年、OTC類似薬の保険適用見直しやスイッチOTC化の加速など、医薬品の流通・利用環境は大きく変化しています。こうした中、エムボックスはユーザーが薬を「選び、正しく使い、継続できる」ための仕組みをテクノロジーで支え、より安全かつ効率的なセルフメディケーションの普及を目指しています。今後は、AGAや便秘領域にとどまらず、幅広い疾患・症状に対応することで、服薬体験のさらなる進化に貢献してまいります。



【会社概要】

会社名：株式会社エムボックス

代表者：代表取締役CEO 金澤大介

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-3-9 H¹O 八丁堀302

設立：2018年11月1日

事業内容：医薬・ヘルスケア業界へのITソリューション提供及びWebサービスの運営

コーポレートサイト ：https://mbox-inc.jp/

『HIX』公式サイト ：https://www.hix-selfcheck.com

『Bebo』公式サイト：https://www.bebo-bowel.com/







