AIスカウトサービス「RecUp」が不動産業界において国内導入数No.1を獲得

株式会社Delight※TFCO株式会社調べ※調査対象：日本国内で自動AIスカウトサービスを提供する主要企業11社 ※調査内容：不動産業界における自動AIスカウトサービスの導入企業数 ※調査期間：2026年3月4日～2026年5月15日

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、AIを活用した採用支援サービス「RecUp（リクアップ）」が、AIスカウトツールとして不動産業界において導入数No.1（※）を達成したことをお知らせいたします。

「RecUp」は、AIによるスカウトメッセージの自動生成・自動配信機能に加え、候補者ターゲットの自動絞り込みや、求職者との初期連絡の自動化までを一気通貫でサポートする採用支援サービスです。

求人広告代理店として400社以上の採用支援実績を持つDelightが、そのノウハウをもとに開発した独自のスカウト最適化により、企業の採用工数削減と応募率の向上を実現しています。

AIスカウトサービス「RecUp」の魅力

RecUpのサービスページはこちら :https://recup.delight21.co.jp/lp/ワンストップでスカウト業務を代行

求人媒体の選定からスカウト配信、応募者対応まで、スカウト業務をトータルで支援。

従来は複数のサービスや代行会社に分けて依頼していたスカウト業務も、RecUpひとつで完結します。

専任CSによる伴走型サポート

求人広告代理店として長年培ってきた採用ノウハウと、最先端のAI技術を組み合わせた独自のサービス設計で新時代の採用効率化を実現します。

500社以上の採用支援実績をもとにした改善

業界・職種を問わず500社の採用を支援してきた実績があります。豊富な成功事例をもとに、企業ごとの採用課題に合わせた戦略を立案。

経験値に基づいた提案で、安定して成果につながる運用を実現します。

AIスカウトサービス「RecUp」の導入事例

まずは無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/lp/download/?事例１. 不動産業界

業種： 住宅・建築・不動産

従業員数： 約180名

職種： 営業職

Before

・年間の承認数が約90件にとどまり、採用が頭打ち

・採用担当者が1人で幅広い業務を兼任し、スカウト送信数に限界

After（RecUp導入後）

・わずか2か月で90件の承認を獲得

・承認率・参加率が大幅アップ

・スカウト業務を自動化し、内定者フォローなどの本質業務に集中できるように！

事例２. 機械・半導体業界

業種： 機械・半導体

従業員数： 約470名

職種： 技術職

Before

・月間応募数が10件前後と伸び悩み

・担当者が業務を兼任しており、スカウト作業はテンプレ化

After（RecUp導入後）

・導入から1か月で応募数が5倍の50件に増加

・承諾後の歩留まりも改善し、スカウト施策の効果を実感

事例３. エンジニアリング業界

業種： 設備工事・プラント設計・建築設計

従業員数： 約95名

職種： セールスエンジニア職／事務職

Before

・月10件未満の応募で人材確保に課題

・担当者が1人で業務を兼任し、繁忙期はスカウト対応が遅れがち

After（RecUp導入後）

・応募数が10件 → 30件／月に増加

・スカウト自動化で担当者のストレス軽減

・空いた時間で資料作成や競合分析にも着手できるように

RecUpの導入事例を見てみる :https://recup.delight21.co.jp/case

期間限定の無料採用相談を実施中

現在、RecUpでは採用課題を抱える企業様向けに、「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施中。

専任の採用コンサルタントが、貴社の求人データや採用プロセスを分析し、



「どの職種でAIスカウトが最も効果を発揮するか」

「どのように採用媒体と組み合わせると成果が最大化するか」



など、実践的で即活用できる改善提案を行います。

まずは気軽に無料相談をお待ちしております。

【会社概要】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#:~:text=CONTACT,-AI%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AE

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

会社URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用特化SNS運用代行(https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/)

採用コンサルティング事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp