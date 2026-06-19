夏の外遊びに、ワンアクションで日陰の拠点を。WAQの3m×3mタープ「WAQ EASE TARP 3.0」が本日12時発売

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（代表取締役：佐伯成都）は、キャンプやBBQ、公園遊び、海・川遊びなどのレジャーシーンで使いやすいワンアクションタープ「WAQ EASE TARP 3.0」を、2026年6月19日（金）12時よりWAQ公式オンラインストアにて発売いたします。

「WAQ EASE TARP 3.0」は、キャンプやBBQ、公園遊び、海・川遊びなど、これからの季節に増える外遊びに向けた3m×3mサイズの大型タープです。

ワンアクション構造により、タープ設営の負担を抑えながら、家族や仲間で過ごせる日陰の拠点をスムーズに作ることができます。

■夏のレジャーは、“日陰の拠点”があるだけで過ごしやすくなる

夏のキャンプやBBQ、公園遊び、海・川遊びでは、強い日差しを避けられる場所があるかどうかで、過ごしやすさが大きく変わります。

食事をする場所、子どもと一緒に休憩する場所、荷物を置く場所、暑さを避けながら会話を楽しむ場所。

「WAQ EASE TARP 3.0」は、そんな夏の外遊びに必要なスペースを、もっと手軽に作るためのワンアクションタープです。

3m×3mのゆとりあるサイズで、ファミリーキャンプやグループでのBBQはもちろん、公園でのデイレジャーや、海辺・川辺での休憩スペースづくりにも活躍します。

■ワンアクション構造で、タープ設営をもっと手軽に

タープは便利な一方で、設営に時間がかかる、慣れていないと扱いにくいというイメージを持たれやすいアイテムです。

「WAQ EASE TARP 3.0」は、設営しやすいワンアクション構造を採用。

準備にかかる手間を抑えながら、日差しを避けられるスペースをスムーズに作ることができます。

展開サイズは3m×3m。4～6人で使いやすいサイズ感で、テーブルやチェアを置いてもゆとりを持って使用できます。

食事、休憩、荷物置き、子どもの日陰スペースなど、屋外で必要になる場所をひとまとめに作れるため、夏の定番レジャーを幅広くサポートします。

■ブラックコーティング / 横からの日差しにも配慮した設計

天幕にはポリエステル70Dを採用し、内側にはブラックコーティングを施しました。

遮光率99.8%以上、UVカット50+仕様により、日差しが強い季節でもタープ下に日陰スペースを作りやすく、キャンプサイトやBBQスペース、公園での休憩場所づくりに役立ちます。

また、屋根部分は横からの日差しにも配慮した仕様を採用。時間帯によって変化する日差しの向きにも対応しやすく、より快適な日陰空間づくりをサポートします。

別売りの専用サイドシートを取り付けることで、横からの日差しに加え、風・視線・雨の吹き込みも軽減できます。

キャンプサイトでの目隠しやBBQ中の風よけ、急な小雨への備えなど、使用シーンに合わせてタープ空間を拡張できるのも特長です。

■30mm幅フレームとタイヤ付き収納袋で、扱いやすさにも配慮

フレームにはスチール素材を採用し、30mm幅のフレーム設計により、屋外での使用時の安定感にも配慮しました。

高さは245cm／255cm／265cmの3段階で調整可能。使用シーンや日差しの向きに合わせて使いやすい仕様です。

収納時は20cm×20cm×122cmで、キャリー機能付き収納バッグが付属。

重量のあるタープも持ち運びしやすいよう、タイヤ付き収納袋を採用しています。

車から設営場所までの移動時にも扱いやすい仕様です。

■カラーはコヨーテ・チャコールの2色展開

カラーは、アウトドアシーンに馴染みやすいCOYOTE（コヨーテ）とCHARCOAL（チャコール）の2色を展開。

キャンプサイトやBBQスペース、公園レジャーにも合わせやすい落ち着いたカラーリングです。

■商品概要

商品名：WAQ EASE TARP 3.0

販売開始：2026年6月19日（金）12時

販売価格：16,980円（税込）

カラー：COYOTE（コヨーテ）、CHARCOAL（チャコール）

展開サイズ：300cm×300cm

高さ：245cm／255cm／265cm、3段階調整

収納サイズ：20cm×20cm×122cm

重量：約17.5kg

使用人数：4～6人

材質：天幕／ポリエステル70D 内側ブラックコーティング UVカット50+、フレーム／スチール（焼付塗装）

仕様：遮光率99.8%以上、耐水圧3,000mm、シームテープ処理済み

セット内容：タープ本体、天幕、ガイロープ×4本、ペグ×8本、ペグ収納袋、キャリー機能付き収納バッグ、取扱説明書

販売ページはこちら▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-et3専用サイドシートはこちら▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-ets3

※設営は、故障や破損・ケガ防止のため2人以上で作業してください。

※設営後は、ロープ・ペグなどで脚をしっかり固定してください。

※風速5m以上の風が吹く場所での使用は、転倒や破損の原因となりますのでお控えください。

※耐水加工は、雨天・豪雨での使用を保証するものではありません。悪天候下での使用はお控えください。

『WAQ』（ワック）／アウトドアブランド

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公式オンラインストア :https://waq-online.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/waqoutdoor/