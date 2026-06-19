『東京カレンダー』8月号の特集は、「焼き鳥が艶めいてきた」

東京カレンダー株式会社

6月19日(金)発売の『東京カレンダー』2026年8月号（発行：東京カレンダー株式会社、本社：東京都品川区、代表取締役：坂下 陽子)では「焼き鳥が艶めいてきた」と題し、今、東京で押さえるべき"艶めく焼き鳥店"を特集いたします。

今、まさに旬！時代を牽引する艶やかな焼き鳥店はここだ！

新時代の幕開けを彩る焼き鳥の気鋭店を、月刊誌最新号ではとことん取材。特筆すべき14軒を「艶やかなる焼き鳥店」と認定し、その魅力に迫ります。青山のペントハウスでダイナミックに、神楽坂の路地裏でバーのように、渋谷の夜景を見下ろして……新しい時代の焼き鳥は、ヒリヒリするほど洒落ています！

「串に刺さない焼き鳥」が、女心を掴んで久しい

トングで鳥を焼き、嬉しそうな笑顔を見せるこの美女は日向坂46の藤嶌果歩さん。串にかぶりつくのではなく、上品に焼き鳥を堪能したい女性たちに響いているのが、箸で味わう“鳥焼肉”。それは、大人と少女の境目で揺れる19歳美女の心も掴むのか、かほりんの初めての鳥焼肉をカメラが追いました。

飲み放題と焼き鳥は、相性が良すぎる件について

近年、飲み放題も付いた“オールインクルーシブ”が人気ですが、ついにそれは焼き鳥業界にも波及。日本酒もワインも、ハードリカーも合ってしまうのが鶏肉のニクいところ。

飲み放題が楽しい「キャラ立ち」の焼き鳥店をご紹介します。

“町焼き鳥”で“モクモク”を楽しむのだって大人の嗜み

コース制やストップ制など高級化が進むいまだからこそ、気軽に通いやすい原点回帰の“町の焼き鳥”へ向かってみるのも興味深いもの。あまたの店で焼き鳥を食べ込む食賢者６人が風情ある良店を推薦。町焼き鳥も楽しめる余裕こそが、大人の艶の基なのです。

【通常版表紙】有村架純さん

表紙を飾るのは、4回目の登場となる有村架純さん。

「美女と行くなら、こんな焼き鳥」と題し、名門『鳥しき』が手掛ける、中目黒の焼き鳥店『Bird Lab.』にご案内。最新のデート焼き鳥を楽しんでもらいました。

【特別増刊表紙】 佐野勇斗さん（M!LK）

数々のバズり曲で話題のM!LKから、佐野勇斗さんがソロでは初となる特別増刊表紙を飾ります！

赤坂の最旬ホテル「1 HOTEL TOKYO」で撮影を敢行。

7月スタートのTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』に出演、その意気込みも聞きました。

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年8月号 通常版

発売日：2026年6月19日（金）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐08



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・増刊

商品名：東京カレンダー2026年8月号 特別増刊

発売日：2026年6月19日（金）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐08



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