厚生労働省後援「第15回 日本HRチャレンジ大賞」授賞企業決定！　博報堂DYホールディングス、PPIH/アクセンチュア、アクティブアンドカンパニーなど

ProFuture株式会社

ProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）は、後援する「第15回 日本HRチャレンジ大賞」の授賞企業が決定したことをお知らせいたします。

「第15回 日本HRチャレンジ大賞」オフィシャルページ

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/

「日本HRチャレンジ大賞」（後援：厚生労働省、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）、HR総研（ProFuture））は、“人材領域の果敢なチャレンジが日本社会を元気にする”をキャッチフレーズに、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業を表彰するものです。経営層や人事部門等が人材領域で積極的にチャレンジする企業を表彰することで、日本社会の活性化促進を目的としています。

2012年にスタートし、今回で15回目。自社の社員に向けた取り組みを対象とした人事部門、顧客企業に向けて提供するサービスを対象とした人材サービス部門の2つから構成されます。

今年の応募総数は112事例で、厳正な審査の結果、その中から13事例が選ばれました。

【審査委員（5名）】

・学習院大学 名誉教授 今野 浩一郎 氏（委員長）

・学校法人三幸学園 理事長特別補佐（戦略担当） 伊藤 健二 氏

・青山学院大学経営学部 特任教授 中川 有紀子 氏

・東洋経済新報社 編集局編集委員 田宮 寛之 氏

・ProFuture株式会社 代表取締役社長／HR総研 所長 寺澤 康介

【授賞企業】

■大賞（1組）

・株式会社博報堂DYホールディングス

＜取り組み名＞

成長はつくれる。データ×AI×Humanityで成長をガイドする仕組み構築

＜授賞理由＞

データとAI、対話を融合し社員の自律的な成長を支援する独自のシステムを構築することで、育成の再現性を追求し、組織カルチャーの変革を実現した取り組み。自社開発の「HR AI」による助言と、全50部門での「人の成長戦略会議」を組み合わせ、キャリアを運任せにしない仕組みを確立。その結果、サーベイにおけるキャリアへの期待スコアが2.6から3.2へ上昇したほか、成長実感も69.0%から76.3%へ大幅に向上。テクノロジーと対話を高度に融合させ、自律的な挑戦を促すことで事業成長を人的資本面から牽引する、優れた取り組みであると高く評価されました。

■イノベーション賞（2組）

・株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス／アクセンチュア株式会社

＜取り組み名＞

管理から冒険へ！従業員が自らキャリアを描くRPG型タレマネシステム『タレクエ』

＜授賞理由＞

従業員が自らキャリアを描くRPG型タレントマネジメントシステム『タレクエ』を構築。数百万件超の発令履歴を職業（職種×レベル）に類型化し、生成AIによるアバターや先輩の軌跡の可視化などゲーム要素を取り入れることで、一方的な管理ツールから能動的な成長支援ツールへと昇華。導入によりアクセス数は従来比15倍に急増するとともに、アンケートでも若手社員を中心にキャリアへの関心度が向上。個人の自律的成長と人材の適材適所の実現に寄与する、優れた取り組みであると高く評価されました。

・株式会社アクティブアンドカンパニー

＜サービス名＞

奨学金返還支援サービス『奨学金バンク』

＜授賞理由＞

『奨学金バンク』は、奨学金返還という社会課題に対し、企業が返還を支援する仕組みを構築することで、若手人材の経済的自立と企業の採用競争力向上を同時に実現するプラットフォーム。信託銀行を活用した独自の財産保全スキームや、人材紹介費用を返還原資とする独自の仕組みにより、導入企業は200社を突破。若者のライフステージにおける新たな挑戦を後押しし、地方企業の採用力強化や貧困の連鎖防止といった社会構造の変革にも寄与する、優れたサービスであると高く評価されました。

■人材マネジメント部門優秀賞（1組）

・ユースフル株式会社

＜取り組み名＞

「上司が評価される」完全公開型フィードバック

■人材育成部門優秀賞（1組）

・NTT西日本株式会社

＜取り組み名＞

越境活動を称賛する『E-1グランプリ』による社員のキャリア支援と挑戦文化の構築

■人材サービス優秀賞（人材マネジメント部門） （1組）

・株式会社SIGNATE

＜サービス名＞

『SIGNATE WorkAI』による、AI全盛時代の全社業務変革と人的資本の最大化

■人材サービス優秀賞（人材育成部門） （1組）

・ブロードマインド株式会社

＜サービス名＞

金融教育プログラム『ブロっこり』

■人材サービス優秀賞（採用部門）（1組）

・株式会社Preferred Networks

＜サービス名＞

人材を客観評価するAI面接『タレスカAI面接（旧PreferredAI Talent Scouter）』

■地方活性賞（1組）

・株式会社カルテットコミュニケーションズ

＜取り組み名＞

人事を「マーケ」し、科学する。データ×仮説思考で離職率６％・早期成長２倍を実現！

■奨励賞（4組）

・NTTドコモビジネスエンジニアリング株式会社

＜取り組み名＞

Webカメラによりストレス測定する『こころウォッチ』の発明と自社における本格利用

・スリール株式会社

＜サービス名＞

管理職が育児期社員を疑似体験『育ボストライ』

・株式会社タレントアンドアセスメント

＜サービス名＞

公平な採用を実現する面接プラットフォーム 次世代版AI面接サービス『SHaiN』

・株式会社ビーウェルインターナショナル

＜サービス名＞

韓国人材特化の採用サービス『KOREC』

各社の授賞理由につきましては、下記のオフィシャルページをご参照ください。

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/

本プレスリリースの資料は、以下URLよりダウンロードできます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000041222.html

【お問合せ先】

「日本HRチャレンジ大賞」事務局（ProFuture株式会社内）

E-mail： challenge@hrpro.co.jp

昨年度「第14回 日本HRチャレンジ大賞」授賞式

■会社概要

企業名 ： ProFuture株式会社

代表者 ： 代表取締役社長CEO 寺澤 康介

所在地 ： 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階

設立 ： 2007年7月

事業内容：人事ポータルサイト『HRプロ』、経営層向け情報サイト『経営プロ』、

CMS・MA一体型ツール『Switch Plus』の運営

人事担当者・経営者向けイベント『HRサミット』の開催など

メディア事業、イベント事業、ソリューション事業、人事関連の研究

URL ： https://profuture.co.jp/