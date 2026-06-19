「自治体初」となるJR西日本への定款変更提案は否決、京都府亀岡市が株主総会で直接説明

亀岡市西日本旅客鉄道株式会社 第39回定時株主総会後に囲み取材を受ける亀岡市長 桂川孝裕

京都府亀岡市（市長：桂川孝裕）は、JR山陰本線（嵯峨野線）の維持や利便性向上、および持続可能な新幹線整備の実現に向け、保有する西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）の株式35,000株に基づき株主提案を行いました。令和8年6月18日（木）に開催されたJR西日本第39回定時株主総会において、亀岡市が提出した2件の提案（第5号議案および第6号議案）が審議され、採決の結果、いずれも否決されました。JR西日本に対しては「自治体初」となる定款変更を求めたこの株主提案において、総会には桂川市長自らが出席し、株主の立場から提案理由の補足説明を行いました。亀岡市は今後も、持続可能な地域社会の発展を目指し、事業者や関係自治体との前向きな対話を続けてまいります。

■【背景・目的】「行動する株主」として一歩前へ

亀岡市では、コロナ禍に伴うJR山陰本線（嵯峨野線）の減便措置などにより、市民の通勤・通学や地域経済に影響が生じており、これまでも同路線の利便性向上や復便を求めてまいりました。

従来の要望活動に留まらず、より一歩踏み込んだ形での対話を進めるため、亀岡市は2025年（令和7年）2月から3月にかけて、ふるさと納税の寄附金を財源に、関西の自治体で初めてJR西日本の株式を約1億円規模（35,000株）で取得し、「行動する株主」としての歩みを進めました。同年9月には、保有株式から得られた株主優待券を市民へ抽選でプレゼントする全国初の事業を実施し、市民の皆様の公共交通への関心を高める取り組みを行ってまいりました。

今回の株主総会における定款一部変更の株主提案は、この「行動する株主」としての取り組みをさらに一歩進め、法的な権利行使を通じて建設的な対話を行うために実施したものです。

現在計画されている北陸新幹線の延伸計画（小浜・京都ルートなど）において、工期の著しい長期化や工事費用の高騰が懸念されていることから、特定のルートに固執することなく、より早期かつ安価に実現できる現実的な方策を柔軟に検討していただくよう提案を行いました。

■【株主提案の内容と採決の結果】

令和8年6月18日（木）午前10時00分より、リーガロイヤルホテル大阪（大阪市北区）にて開催された「西日本旅客鉄道株式会社第39回定時株主総会」において、亀岡市が提出していた以下の2件の株主提案が議案として取り上げられ、採決が行われました。

■第5号議案：

定款一部変更の件（沿線自治体との連携）

■提案要領:

定款に「第7章沿線地域との共創（沿線自治体との連携）第34条」を新設し、持続可能な地域社会の実現に向けて「地域交通共創会議」などの定期的な協議の場を設けることを求める内容。

■結果:

否決

■第6号議案：

定款一部変更の件（持続可能な交通網の構築）

■提案要領:

定款に「第8章持続可能な交通網の構築と地域発展への寄与第35条」を新設し、大規模交通インフラ整備における工事費高騰や工期長期化を避けるため、早期かつ安価に実現できる方策を追求することを求める内容。

■結果:

否決

総会当日は、亀岡市の代表として桂川市長が出席し、議案の補足説明として直接発言のうえ、提案の趣旨を説明いたしました。

■【ここがポイント】

株主提案に関する市ホームページはこちら :https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/34/87092.html

「行動する株主」としてのステップアップ: ふるさと納税を財源として取得した約1億円規模（35,000株）の株式を背景に、優待券の市民還元という第1ステップに続き、株主総会での定款変更提案という第2ステップを実行いたしました。

課題解決に向けた議論の契機:

今回の提案は否決という結果になりましたが、公式な議案として総会で審議されたことで、全国の株主や社会に向けて、地方公共交通の維持や新幹線整備の課題について広く知っていただく大切な機会となりました。

■【亀岡市長 桂川孝裕のコメント】

亀岡市長 桂川 孝裕

提案した二つの議案は残念ながら否決という結果になりましたが、会場では全体の3分の1以上の方から賛同の拍手をいただくことができました。総会での質疑を通じて、地方の株主の方々が路線の廃止や減便に対して強い危機感を持っていることを肌で感じました。

また、JR西日本の首脳陣から『沿線自治体は重要なステークホルダーであり、連携は欠かせない』というご意見をいただき、経営陣が真摯に取り組んでいる姿勢を直接確認できたことは大きな成果です。具体的な提案は否決されましたが、我々の思いに一定のご理解をいただけたと考えています。

北陸新幹線についても、ルートは明言しませんでしたが、現在の計画における工事費用の膨張や工期の遅れへの懸念を伝えました。関西の地盤沈下を防ぐためにも『より早く、より安価に整備を進めるべきだ』という我々の認識に対し、多くの方が共感してくださっていると実感しました。

今回、自治体が単に要望活動を行うだけでなく、自ら株式を取得し、総会の場で経営陣に対して直接地方の課題を訴える新しい時代になったと感じています。今回の提案をきっかけに、地域交通の未来に向けた議論が前向きに進むことを期待しています。

■【今後の展望】

亀岡市は今後も、株主としてJR西日本を応援し、共により良い地域社会を作っていく姿勢に変わりはありません。JR西日本から「地域は重要なステークホルダー」との見解が示されたことを踏まえ、その立ち位置から積極的に連携を図ってまいります。

具体的には、本年秋に開催される「全国都市緑化フェアin京都丹波(https://kyototamba-fair.jp/)」をはじめとする各種イベントやまちづくりを通じて、都市部からの交流人口を増やし、JRの乗客増加と地域の賑わい創出につなげる取り組みを進めます。

さらに、共通の課題を持つ全国の自治体とも広く連携し、持続可能な公共交通の実現に向けた働きかけを続けてまいります。

■【京都府亀岡市について】

京都府亀岡市の空撮写真

京都府亀岡市は、京都駅から快速電車で20分と利便性に優れながら、豊かな自然に囲まれた「トカイナカ」です。 環境先進都市の実現に向けた施策を含むSDGｓへの取り組みが全国の注目を集め、内閣府の「SDGｓ未来都市」および「SDGｓモデル事業」に選ばれています。2020年にはサンガスタジアムby KYOCERAが開業。スタジアムを核とし、新たなまちづくりにチャレンジしています。また、2026年9月18日からは、花と緑を通じた持続可能なまちづくりを発信する「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催を控えています。

- 市公式ホームページ(https://www.city.kameoka.kyoto.jp/)- 市公式Instagram(https://www.instagram.com/kameokacity/)

【本件に関するお問い合わせ先】

担当: 京都府亀岡市まちづくり推進部

桂川・道路交通課

担当者: 小林（コバヤシ）

TEL: 0771-25-5070

E-mail: katsuragawa@city.kameoka.lg.jp

住所:〒621-8501

京都府亀岡市安町野々神8番地

HP：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/34/87092.html