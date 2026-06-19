【6月29日(月)19時から】VTuber/Vライバー向けX運用解説ウェビナー開催

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社“株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、2026年6月29日（月）19時から「VTuberって結局何すりゃ伸びんの！？～Xアルゴリズムを分析して解った今すべき行動とは？」をテーマに無料ウェビナーを開催します。

【2026年最新版】VTuberって結局何すりゃ伸びんの！？～Xアルゴリズムを分析して解った今すべき行動とは？

VTuber/Vライバーとして活動していると、「Xを頑張っているのに、思ったより伸びない」「配信告知をしても、なかなか新規リスナーに届かない」「結局、何を投稿すれば見てもらえるのか分からない」と感じることはありませんか。

Xは、VTuber/Vライバーの方にとって新しい視聴者と出会うための大切な場所です。一方で、ただ毎日投稿したり、配信告知を流したりするだけでは、発信を届けたい人に投稿を届けることが難しくなっています。

今回のウェビナーでは、Xの最新のアルゴリズムの変化を踏まえながら、VTuber/Vライバーの方が新規リスナーの流入を増やすために、今どのような考え方でXを運用すべきかを解説します。

ただただ「投稿数を増やす」だけではなく、

・どんな投稿が見られやすいのか

・どんな反応を生むとより多くの人に発信を届きやすくなるのか

・Xによる発信の効果を活動全体にどうつなげていくのか

当日はuyet代表プロデューサーのKANAIが登壇し、これまでVTuber/Vライバーの活動を支援してきた知見をもとに、今のX運用で押さえておきたい考え方と具体的な行動についてお話しします。

本ウェビナーで得られること

・今のXでVTuber/Vライバーが意識すべき運用の考え方

・Xの最新アルゴリズム変化を踏まえた投稿設計のヒント

・配信告知だけで終わらない発信の作り方

・X経由で新規リスナーの流入を増やすための導線設計

・活動を伸ばすために今見直すべき行動

本ウェビナーがおすすめの方

・Xを動かしているのに、投稿に対する反応がなかなか増えない方

・配信告知以外に、何を投稿すればいいか悩んでいる方

・新規リスナーや新しいファンとの接点を増やしたい方

・最近のXの変化に合わせて、運用を見直したい方

・VTuber/Vライバーとして、活動を伸ばすための考え方を整理したい方

登壇者のご紹介

お申し込みはこちら :https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260629/参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

uyet 代表プロデューサー

KANAI

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開中。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎『バーチャル物産展』プロデューサー

◻︎『まちスパチャプロジェクト』プロデューサー

◻︎『ぶいめし』プロデューサー

◻︎VTuber特化型ウェブメディア『uyet media』編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

公式X：https://x.com/MoveSkk

ウェビナー概要

日時：2026年6月29日（月）19:00～20:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

当日のスケジュール

18:55~19:00：開場

19:00~19:10：オープニング

19:10~19:50：ウェビナー

19:50~20:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

株式会社uyetについて

お申し込みはこちら :https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20260629/参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact