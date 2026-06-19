【イベントレポート】ロボット導入支援プラットフォーム「JET-Robotics」とケルヒャー ジャパンが画像センシング展2026に共同出展

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

ロボット導入支援プラットフォーム「JET-Robotics(https://jet-mfg.com/)」を運営する株式会社ＥＸＩＤＥＡ（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、2026年6月10日（水）～12日（金）にパシフィコ横浜で開催された「画像センシング展2026」に、ドイツの清掃機器メーカー・ケルヒャー ジャパンと共同出展しました。

3日間で当初の想定を上回る人数の来場者にブースへお立ち寄りいただき、多くの企業・担当者の方と情報交換を行うことができました。

■ 出展の背景：掲載パートナーとの連携から生まれた共同出展

JET-Roboticsは、産業用ロボットからサービスロボットまで200以上のカテゴリ・400以上の製品情報を掲載するロボット導入支援プラットフォームです。サービスとして立ち上げから約2年、「どのロボットが自社に合うか」「どのメーカーに相談すべきか」とお悩みの企業に向けて、専門情報の提供とメーカー・SIer・代理店とのマッチングを行ってきました。

今回の共同出展は、JET-Roboticsの清掃ロボットカテゴリーに『KIRA B 50』などを掲載中のケルヒャー ジャパンとのご縁から実現しました。プラットフォームの周知と、パートナー企業の製品PRを同時に行う場として、画像センシング展へ出展しました。

■ 当日の様子：サービスデモとロボット技術説明で来場者と活発な情報交換

3日間で9,316名が来場した画像センシング展2026。弊社ブースにも多くの方にお立ち寄りいただき、活発な情報交換を行いました。

ブースでは、JET-Roboticsの実際のサイトを来場者にご覧いただきながら、サービス内容や活用方法を紹介しました。またケルヒャー ジャパンの自律走行型床洗浄ロボット『KIRA B 50』の技術的な説明を聞いた来場者は、センサーの位置を確認したり、ロボットの下部をのぞきこんだりと、関心を寄せていました。

ロボット導入を検討する企業担当者や、プラットフォームへの掲載に関心を持つメーカー・代理店の方々と名刺交換を行い、現場で起きている悩みや、ウェブの活用方法など、具体的な情報交換が実現しました。

■ 今後の展開：展示会を通じたサービス周知とパートナー連携の強化へ

JET-Roboticsは今後も、展示会への出展などを活用して、サービスの認知拡大と掲載企業・パートナー企業の紹介を継続して行っていく予定です。ロボット導入を検討する企業と、提供側のメーカー・SIer・代理店をつなぐ場として、プラットフォームのさらなる拡充を進めてまいります。ぜひお気軽に、掲載希望のロボットメーカーや代理店、商社、SIerの方はお問い合わせください。

JET-Robotics公式サイト：https://jet-mfg.com

■会社概要

お問い合わせはこちら :https://jet-mfg.com/marketing-contacts/

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：76名（連結）※2026年5月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

＜サービス一覧＞

JET-Robotics（ロボット導入支援プラットフォーム）｜https://jet-mfg.com

AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools

総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog

WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net

BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180

動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーグロース本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）