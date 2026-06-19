【カンボジアの最新脱炭素動向を解説】Green Carbon、カーボンクレジットパイプラインセミナーをMURC、JIRCASと共同開催 ｜ 7月2日（木）無料開催

Green Carbon株式会社

ネイチャーベースのカーボンクレジット創出・販売事業を展開するGreen Carbon株式会社（代表取締役：大北 潤、以下Green Carbon（グリーンカーボン））は、2026年7月2日、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「MURC」）および国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下「JIRCAS」）とともに、「カンボジアにおけるネイチャーベースクレジットの投資機会」をテーマとしたオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、カンボジアにおける水田由来メタン削減プロジェクトを中心に、JCM（二国間クレジット制度）の最新動向、SATREPSプロジェクトの取組み、そして実際のカーボンクレジット創出・投資機会について解説します。

○本リリース及び詳細に関するお問い合わせはこちら

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◆本セミナー開催概要

世界的な脱炭素化の進展に伴い、企業によるカーボンクレジットの調達や投資への関心が高まっています。特に近年は、森林や農業など自然資本を活用したネイチャーベースドソリューション（NbS）由来のクレジットに注目が集まっています。

カンボジアは農業国であり、水田由来メタン削減ポテンシャルが大きいことから、東南アジアにおける有望なカーボンクレジット創出国の一つとして期待されています。また、日本政府が推進するJCM制度の活用や、SATREPSを通じた研究開発も進んでおり、今後の事業化に向けた環境整備が進展しています。

本セミナーでは、制度・研究・事業開発それぞれの立場から、カンボジアにおけるカーボンクレジット市場の可能性を紹介します。

◆Green Carbonが推進するカンボジアAWDプロジェクト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/279_1_e2614b7c75e58be44d1586d7c481f56e.jpg?v=202606191051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/279_2_a52708bdbf247a37cbbd2e897565e8e2.jpg?v=202606191051 ]

Green Carbonは、カンボジアにおいて水田由来メタン削減プロジェクトの開発を進めており、2025年にはカンボジア初となる水田由来メタン削減プロジェクトのPIN（Project Idea Note）承認を取得しました。本プロジェクトは、AWD（Alternate Wetting and Drying：間断灌漑）（※1）を活用し、水田から排出されるメタンの削減と農家収益向上の両立を目指すものであり、将来的なカーボンクレジット創出およびJCM活用を見据えています。

現在は、カンボジア政府機関や研究機関、農家との連携のもと、クレジット創出に向けたプロジェクト開発を進めています。

本セミナーでは、こうした現地での取組みを踏まえ、カンボジアにおけるJCM化の可能性やカーボンクレジット創出の最新動向、企業が参画可能な調達・投資機会について紹介します。

○関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000260.000117956.html

○2025年AWD実施レポート：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000258.000117956.html

◆登壇者情報

〇 Green Carbon株式会社

代表取締役 大北 潤 氏

自然由来のカーボンクレジットを創造・販売支援するGreenCarbon株式会社を設立して代表取締役に就任。海外の主要大学と連携、ボランタリークレジットの創造や、2国間クレジット制度（JCM）を活用したクレジット創出PJを推進カーボンクレジットをテーマにCOP29、30に参加。日本を代表するグリーン領域のグローバルカンパニーを目指す。

〇 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

政策研究事業本部 地球環境部

副主任研究員 山崎 創史 氏

東京大学農学部国際開発農学専修卒業。東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修了。2018年同社入社。専門分野/担当業務は、気候変動政策市場メカニズム（二国間クレジット制度（JCM）、パリ協定6条など）。寄稿等：「脱炭素ビジネスのためのクレジット創出制度」「脱炭素ビジネスを巡る国際動向」。

〇 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター

農村開発領域 主任研究員

渡辺 守 氏

国際農林水産業研究センターの主任研究員として、2011年より環境保全と農家所得向上の両立を目指したパラグアイにおける植林CDMプロジェクトを担当。2016年より東南アジアを中心とした気候変動対応研究チームに参画し、ミャンマー、ベトナム、カンボジア等を担当。2025年よりRiceGX-SATREPSプロジェクトの研究代表として、カンボジアの研究機関とともに、カンボジアにおける水田メタン排出削減のための水管理技術およびモニタリング手法の開発、さらにはメタン削減によるカーボンクレジット創出・活用の推進に邁進中。

〇総合司会

Green Carbon株式会社

広報室 室長 井家 良輔

※1：AWD (Alternate Wetting and Drying)

間断灌漑（AWD）は水田の水位を目安に、数日おきに入水と自然乾燥を繰り返すという手法になります。間断灌漑（AWD）の場合、連続的な入水に比べ、水使用量を削減することができ、水資源の保全にも寄与します。

◆Green Carbon 株式会社

代表者 ：代表取締役 大北 潤

所在地 ：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 9F

設立 ：2019年12月 12日

事業内容 ：カーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業、その他、関連する事業及びESGコンサルティング事業

URL ： https://green-carbon.co.jp/

◆Green Carbon事業紹介

Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンに掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジットの創出・登録・販売までを一気通貫で支援するクライメートテック企業です。加えて、植物・微生物の研究開発事業、ESG／排出枠コンサルティング事業、各種環境関連事業も展開しています。

事業は日本および東南アジアを中心に10カ国以上で展開しており、水田（中干し・AWD）、バイオ炭、森林保全、カーボンファーミング、マングローブ植林、家畜排せつ物処理、畜産由来メタン削減など、多様な自然由来プロジェクトを推進しています。国内の水田（中干し）においては、2023年度に日本初・最大規模となる約6,220tのクレジットを創出。2024年度は約40,000ha（約65,000t）、2025年度は約65,000ha（約65,000t）、2026年度には約90,000ha（約95,000t）まで拡大を予定しています。また、酪農分野では日本初となるJ-クレジットのプログラム型登録を実施し、2026年度に6,749tを創出。

海外においては、東南アジアを中心に大規模なプロジェクト組成とクレジット創出を推進しており、フィリピンではJCM（二国間クレジット制度）を活用した投資プロジェクトが完売。さらに、ベトナムやカンボジアにおいても、JCM方法論の承認に向けて州・自治体・政府と連携を進めています。また、クレジットの申請・登録・販売までをワンストップで完結するプラットフォーム「Agreen（アグリーン）」を提供し、煩雑な手続きや書類作成を効率化。創出者の負担軽減とスケーラブルな事業推進を実現しています。加えて、環境価値付き農産物（環境配慮米）の流通、研究開発、ESG・排出枠コンサルティングも手がけ、自然資本を軸とした脱炭素の実現に貢献しています。

◆Green Carbon株式会社SNSはこちら

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