東海理化、トヨタグループの循環型ライフスタイル発信拠点「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」に出店

株式会社東海理化

株式会社東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町 代表取締役社長：二之夕 裕美）は、展開するアップサイクルブランド「ＴＨＩＮＫ ＳＣＲＡＰ」において、２０２６年７月１日（水）に中部国際空港セントレア内にオープンするトヨタグループの循環型ライフスタイル発信拠点「ＡＬＬ ＴＯＹＯＴＡ ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＳＴＯＲＥ」へ出店いたします。

本店舗は、トヨタグループ各社が培ってきた素材や技術、ものづくりへの想いを活かし、アップサイクルを通じて新たな価値を創出する取り組みを国内外へ発信する場です。

東海理化は、自動車用シートベルト製造工程で発生する未使用端材を活用したバッグや小物を展開し、循環型社会の実現に向けた取り組みを推進しています。今回の出店を通じて、日本のものづくりとアップサイクルの魅力を国内外のお客様へ発信してまいります。

店舗外観イメージ

店舗について

店舗名：「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE（オール トヨタ サーキュラー ストア）」

「ＡＬＬ ＴＯＹＯＴＡ ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＳＴＯＲＥ（オール トヨタ サーキュラー ストア）」は、中部国際空港において、国内外の旅行者に向け、トヨタグループのものづくり現場で育まれた素材や技、そこに紡がれてきた歴史や想いをつなぎ、新たな価値へと循環させていく場として展開します。素材や技、歴史、想い。そのひとつひとつがめぐり、重なり、新たな価値へとつながる。トヨタグループ各社がそれぞれの強みを持ち寄り、日常へ、そして社会へと価値をつないでいきます。目指すのは、廃材の活用にとどまらない、より大きな「循環」。

つくる人と使う人、そして地域の力がつながり、やさしい輪となって広がっていくことを目指します。

店頭では、アップサイクルを起点に生まれた高品質なバッグや雑貨、「ＬＡＮＤ ＣＲＵＩＳＥＲ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＩＴＥＭＳ」などを取り揃え、幅広い世代の多様なニーズに応えていきます。

店舗概要

・店舗名：「ＡＬＬ ＴＯＹＯＴＡ ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＳＴＯＲＥ（オール トヨタ サーキュラー ストア）」

・所在地：〒４７９-０８８１ 愛知県常滑市セントレア１-１ 中部国際空港 第１ターミナル４階 スカイタウン

・営業時間：１０：００～２１：００（年中無休）

・売り場面積：約１５．８坪

THINK SCRAP（シンクスクラップ）の主な販売商品

シートベルトミニポーチ：1,430円（税込）名刺入れ：2,200円（税込）シートベルトポーチ：2,750円（税込）クーラーバッグ：4,400円（税込）シートベルトサコッシュ：6,600円（税込）ワンハンドルクリアトート：6,600円（税込）ビジネストート：16,500円（税込）シートベルトトート：23,100円（税込）バックパック：24,200円（税込）

【株式会社東海理化サイトＵＲＬ】：https://www.tokai-rika.co.jp/

【ＴＨＩＮＫ ＳＣＲＡＰサイトＵＲＬ】：https://think-scrap.com/

【本件に関するお問い合わせ先】：株式会社東海理化 総務部広報室 ＴＥＬ：0587-95-5211